Bên trong cửa hàng flagship đầu tiên của Dreame có gì?

Mới đây, Dreame Technology chính thức khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại Landmark 81. Ngay trong ngày khai trương, thương hiệu cũng giới thiệu bộ ba sản phẩm mới nhất, gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa tính năng độc đáo và thiết kế thời trang.

Tâm điểm là Dreame Matrix10 Ultra - robot hút bụi lau nhà đầu tiên trên thế giới có khả năng tự động thay giẻ lau theo từng không gian. Công nghệ AI của máy nhận diện tới 240 loại vật thể, vượt qua bậc thềm đôi 8cm thường gặp trong nhiều căn hộ, trong khi trạm sạc đi kèm có thể giặt giẻ bằng nước nóng 100°C, sấy khô và diệt khuẩn UV. Sản phẩm có giá 42,99 triệu đồng.

Dreame Matrix10 Ultra

Song hành với đó là Dreame H13 Dual FlexReach - chiếc máy hút bụi lau nhà có khả năng “biến hình” từ lau sàn sang hút bụi cầm tay. Pin rời cho thời lượng đến 60 phút, có thể thay nhanh để tăng gấp đôi thời gian sử dụng. Công nghệ TangleCut tự động cắt tóc và lông thú, đặc biệt hữu ích cho nhà nuôi thú cưng. Sau mỗi lần dùng, con lăn được làm sạch bằng nước nóng 90°C và sấy khô. Sản phẩm niêm yết 17,99 triệu đồng, phụ kiện thảm và sofa bán rời 2,99 triệu đồng.

Dreame H13 Dual FlexReach

Hoàn thiện bộ ba là Dreame Miracle Pro - máy sấy tóc tích hợp công nghệ phun sương 3D với chiết xuất trứng cá muối, keratin thủy phân và nấm truffle trắng. Động cơ tốc độ 130.000 vòng/phút làm khô tóc dài chỉ trong 2 phút, trong khi cảm biến nhiệt NTC và liệu pháp ánh sáng đỏ kép giúp bảo vệ và phục hồi tóc. Sản phẩm có giá 13,99 triệu đồng, đi kèm bốn đầu sấy từ tính và hộp đựng da.

Dreame Miracle Pro

Bên trong cửa hàng flagship Dreame, khách tham quan có thể trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm, từ tính năng AI của robot hút bụi, khả năng linh hoạt của máy hút bụi cho tới công nghệ chăm sóc tóc hiện đại.