Ngân hàng cảnh báo người dùng điện thoại tắt ngay tính năng này

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa đưa ra cảnh báo khẩn, khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác trước hàng loạt chiêu trò lừa đảo tài chính số ngày càng tinh vi. Theo NCB, tội phạm công nghệ cao đang triệt để lợi dụng sự tiện lợi của các giao dịch trực tuyến để chiếm đoạt tiền trong tài khoản người dùng.

Trong đó, phổ biến nhất là thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng để mời mở thẻ tín dụng, hỗ trợ tăng hạn mức, thông báo trúng thưởng, thậm chí hứa hẹn “xóa nợ xấu”. Các đối tượng cũng thường xuyên gửi tin nhắn, gọi điện thông báo tài khoản gặp sự cố hoặc có giao dịch nhầm rồi dẫn dụ khách hàng bấm vào đường link giả mạo, từ đó đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản. Một chiêu khác là giả danh công an, cơ quan chức năng để dọa nạt, ép người dân đăng nhập vào trang web lạ hoặc chuyển tiền “phục vụ điều tra”.

Khách hàng cần nâng cao cảnh giác trước hàng loạt chiêu trò lừa đảo tài chính số ngày càng tinh vi. (Ảnh minh hoạ)

Đáng lo ngại, nhiều ứng dụng giả mạo cơ quan nhà nước như VNeID, Bộ Công an, Tổng cục Thuế, EVN… được kẻ gian tung ra để cài mã độc. Khi tải về, điện thoại có thể bị chiếm quyền kiểm soát, toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng bị rút sạch mà người dùng không hay biết. Ngoài ra, chúng còn giả danh nhân viên giao hàng, yêu cầu khách thanh toán vào số tài khoản đã gắn với dịch vụ tự động trừ tiền hàng tháng, sau đó gửi thêm đường link chứa mã độc nếu khách muốn hủy dịch vụ.

Song song đó, chiêu trò kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo, làm “nhiệm vụ” nhận hoa hồng cao cũng nở rộ. Nạn nhân ban đầu được trả lãi để tạo lòng tin, nhưng khi nạp số tiền lớn thì lập tức bị khóa tài khoản, mất trắng toàn bộ. Hình thức giả lập fanpage, nhóm mạng xã hội của các công ty du lịch, hãng hàng không, khách sạn để nhận đặt cọc rồi chiếm đoạt cũng ngày càng lan rộng.

Trước thực trạng này, NCB khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Người dùng không nên nhấp vào các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng ngoài Google Play hoặc App Store. Ngân hàng đặc biệt lưu ý khách hàng cần tắt quyền trợ năng (Accessibility) trên thiết bị Android cho tất cả ứng dụng đang sử dụng quyền này, bởi kẻ gian có thể lợi dụng để chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa. Đồng thời, nên ưu tiên bảo mật bằng sinh trắc học như vân tay, nhận diện khuôn mặt thay vì lưu thông tin ngân hàng trên ứng dụng ngoài.

NCB nhấn mạnh khách hàng không được chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ số lạ tự xưng công an, thuế, chính quyền. Nếu nghi ngờ, chỉ liên hệ trực tiếp số điện thoại chính thức của đơn vị để xác minh. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, cần lập tức khóa tài khoản, khóa thẻ và gọi ngay cho ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời.