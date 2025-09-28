Quy định từ 1/10 mà chủ xe ô tô cần lưu ý

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2025, chủ xe ôtô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Đây là yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý trong tiến trình số hóa giao thông quốc gia. Tính đến đầu tháng 9/2025, đã có gần 1,8 triệu người dùng VETC hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông. Riêng trong tháng 8, VETC ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, với số lượng liên kết ngân hàng tăng gấp 5 lần so với tháng 7.

Chủ phương tiện phải chuyển đổi qua tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025 để lưu thông qua trạm thu phí. (Ảnh minh hoạ)

Theo tên gọi trong Nghị định, tài khoản thu phí hiện tại được hiểu là chỉ dùng để nạp tiền và thanh toán phí đường bộ khi qua trạm thu phí. Trong khi đó, tài khoản giao thông được kết nối với các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, và cho phép chủ phương tiện thanh toán nhiều dịch vụ khác ngoài phí đường bộ như đỗ xe, đăng kiểm, xăng dầu, sạc xe điện.

Để chuyển từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông, người dùng chỉ cần thao tác trên ứng dụng thu phí không dừng đang sử dụng, đó là VETC hoặc ePass. Quy trình chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông chỉ mất khoảng 5 - 10 phút trên ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

Cách chuyển đổi từ tài khoản VETC sang tài khoản giao thông như sau:

Hướng dẫn chuyển đổi sang tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC.

Hướng dẫn kết nối phương tiện thanh toán trên VETC.

Cách chuyển tài khoản ePass sang tài khoản giao thông với người dùng chưa có ví Viettel Money như sau:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng ePass, chọn Quản lý nguồn tiền hoặc chọn Tài khoản, tìm mục Quản lý liên kết.

Bước 2: Lựa chọn mục liên kết ví Viettel Money

Bước 3: Cài đặt và đăng ký ví Viettel Money

Bước 4: Người dùng chọn mục "Xem tất cả" và tìm đến mục "Xe qua trạm ePass".

Bước 5: Đăng ký ViettelPay làm phương thức thanh toán cho Viettel Money thông qua xác thực CCCD, kết nối NFC và nhận diện khuôn mặt.

Bước 6: Đặt mật khẩu Viettel Money để đăng nhập và xác thực các giao dịch.

Lưu ý, chủ phương tiện phải bảo đảm đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông khi thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Tổng đài 19006010 hoạt động 24/7 liên tục để tiếp nhận, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến định danh tài khoản và thanh toán không dừng.