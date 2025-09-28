Cuộc đời chia làm 2 nửa: Trước và sau khi bạn sở hữu 5 món đồ công nghệ nâng tầm cuộc sống này

Trong guồng quay của cuộc sống bận rộn, việc biến ngôi nhà thành một không gian nghỉ ngơi thoải mái, tiện nghi và thông minh đã không còn là điều xa xỉ. Đầu tư vào các thiết bị gia dụng phù hợp không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức mà còn nâng cao chất lượng sống một cách rõ rệt.

Dưới đây là danh sách 5 "bảo bối" công nghệ mà bất kỳ gia đình hiện đại nào cũng nên cân nhắc sở hữu.

1. Máy lọc không khí kiêm quạt mát: Giải pháp "2 trong 1" cho khí hậu Việt Nam

Thay vì phải sắm riêng một chiếc quạt và một máy lọc không khí, các sản phẩm tích hợp đang trở thành lựa chọn tối ưu. Thiết bị này không chỉ giúp luân chuyển không khí, mang lại làn gió mát mẻ mà còn đi kèm hệ thống màng lọc HEPA tiêu chuẩn, giúp giữ lại bụi mịn, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng.

Nổi bật trong số đó là Dyson Purifier Cool™ TP07, một thiết bị gây ấn tượng với công nghệ Air Multiplier™ tạo ra luồng gió mạnh mẽ, êm ái mà không cần cánh quạt, an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ. Toàn bộ máy được niêm phong theo tiêu chuẩn HEPA H13, đảm bảo giữ lại 99,95% các hạt bụi siêu mịn cỡ 0.1 micron. Máy còn có khả năng tự động phát hiện và báo cáo chất lượng không khí theo thời gian thực lên ứng dụng di động, đồng thời xoay tới 350 độ để phân phối khí sạch khắp phòng.

Giá tham khảo: 15.000.000 VNĐ Nơi bán tham khảo: Tại ĐÂY.

2. Máy hút bụi lau nhà cầm tay công nghệ cao: Định nghĩa lại sự sạch sẽ

Trong khi robot hút bụi mang lại sự tiện lợi tự động, một chiếc máy hút bụi lau nhà cầm tay cao cấp lại đem đến sức mạnh và khả năng làm sạch chuyên sâu vượt trội. Một sản phẩm tiêu biểu cho xu hướng này là Dreame H15 Pro Heat.

Nó tạo ra một cuộc cách mạng trong việc lau nhà khi sử dụng nước nóng 85°C để làm ướt con lăn, giúp dễ dàng hòa tan các vết dầu mỡ và vết bẩn khô cứng. Cánh tay cơ học GapFree cùng thiết kế con lăn tràn cạnh giúp máy lau sát mép tường, không để lại viền bụi bẩn. Với lực hút cực mạnh 22.000 Pa và khả năng ngả phẳng 180 độ, máy có thể luồn sâu vào các khu vực gầm thấp một cách dễ dàng. Điểm đắt giá nhất nằm ở trạm sạc thông minh, nơi con lăn được vệ sinh bằng nước nóng 100°C và sấy khô bằng khí nóng 90°C chỉ trong 5 phút, giúp diệt khuẩn triệt để và ngăn ngừa mùi hôi.

Giá tham khảo: 17.000.000 VNĐ Nơi bán tham khảo: Tại ĐÂY.

3. Cây nước nóng lạnh thông minh: Tiện nghi trong từng khoảnh khắc

Hãy quên đi những chiếc ấm đun siêu tốc hay bình thủy cồng kềnh. Cây nước nóng lạnh thế hệ mới với thiết kế nhỏ gọn, tinh tế không chỉ cung cấp nước nóng, lạnh ngay lập tức mà còn có nhiều mức nhiệt độ được cài đặt sẵn.

Một ví dụ điển hình là máy lọc nước Coway CHP-264L. Với thiết kế tối giản, sản phẩm này cung cấp đến 50 lựa chọn cài đặt nhiệt độ và lượng nước, cho phép bạn lấy chính xác lượng nước ở nhiệt độ mong muốn để pha một tách trà, một bình sữa cho em bé hay một ly mì ăn liền. Máy còn tích hợp hệ thống lọc RO 5 bước mang lại nguồn nước tinh khiết, đồng thời vòi lấy nước còn được khử trùng bằng tia UV định kỳ để đảm bảo vệ sinh tối đa.

Giá tham khảo: 16.000.000 - 23.000.000 VNĐ Nơi bán tham khảo: Tại ĐÂY

4. Máy lọc không khí: Lá phổi xanh cho cả gia đình

Ô nhiễm không khí, bụi mịn PM2.5, và các tác nhân gây dị ứng như phấn hoa, lông thú cưng là những mối nguy hại vô hình tồn tại ngay trong ngôi nhà của bạn. Máy lọc không khí hoạt động như một "lá phổi" nhân tạo, liên tục tuần hoàn và làm sạch không khí bằng các màng lọc chuyên dụng như HEPA.

Công dụng của nó là loại bỏ hiệu quả các hạt bụi siêu nhỏ, vi khuẩn, virus và các mùi khó chịu, mang lại một không gian sống trong lành, an toàn hơn cho hệ hô hấp, đặc biệt là với trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Một lựa chọn thông minh và hiệu quả là Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro. Sản phẩm này được ưa chuộng nhờ hiệu suất lọc mạnh mẽ với lõi lọc HEPA 3 lớp, có khả năng làm sạch không khí cho phòng lớn tới 60m². Màn hình OLED trên thân máy hiển thị chất lượng không khí (PM2.5) theo thời gian thực, đồng thời cho phép kết nối với ứng dụng Mi Home để bạn có thể theo dõi và điều khiển từ xa, thiết lập các chế độ hoạt động tự động một cách tiện lợi.

Giá tham khảo: 4.000.000 VNĐ Nơi bán tham khảo: Tại ĐÂY

5. Máy sấy quần áo: Chấm dứt nỗi lo ngày mưa nồm

Đối với khí hậu nóng ẩm và mùa mưa kéo dài ở Việt Nam, máy sấy quần áo là một vị cứu tinh thực sự. Thiết bị này giúp bạn hoàn toàn chủ động trong việc giặt giũ, quần áo sẽ luôn khô cong, thơm tho bất kể thời tiết.

Tiêu biểu cho công nghệ hiện đại là dòng máy sấy bơm nhiệt LG DUAL Inverter Heat Pump™. Công nghệ bơm nhiệt này cực kỳ tiết kiệm điện và sấy ở nhiệt độ thấp, giúp bảo vệ các loại vải mỏng manh khỏi co rút hay hư tổn. Các tính năng thông minh như tự động vệ sinh dàn ngưng, chế độ sấy diệt khuẩn Allergy Care và khả năng điều khiển từ xa qua ứng dụng LG ThinQ càng làm tăng thêm sự tiện nghi, giúp việc chăm sóc quần áo trở nên nhẹ nhàng hơn.

Giá tham khảo: 18.000.000 - 25.000.000 VNĐ (tùy dung tích và model) Nơi bán tham khảo: Tại ĐÂY.



