Giá chưa bằng 2 cốc trà sữa, nhưng hội chị em sẽ phải mê mẩn những món "bảo bối" giúp chốn công sở dễ sống hơn hẳn

Dành 8 tiếng mỗi ngày tại văn phòng, có thể nói nơi làm việc chính là ngôi nhà thứ hai của chúng ta. Vậy tại sao không biến không gian đó trở nên dễ chịu và tiện nghi hơn? Chỉ với vài món đồ nhỏ xinh và chi phí cực kỳ hợp lý, giá chỉ vài cốc trà sữa.

Dưới đây là loạt item hữu ích mà bạn nên sắm ngay để cuộc sống công sở của mình "enjoy" hơn bao giờ hết.

Những đôi giày cao gót mang lại vẻ ngoài thanh lịch nhưng cũng là "kẻ thù" của sự thoải mái nếu phải mang suốt cả ngày. Thay vì chịu đựng cảm giác đau nhức, hãy chuẩn bị sẵn một đôi dép lê mềm mại, êm ái. Việc thay dép khi ngồi làm việc hoặc di chuyển trong văn phòng không chỉ giúp đôi chân được "thở" mà còn cải thiện tinh thần làm việc hiệu quả hơn. Đã vậy, giá mua item này chỉ nhỉnh hơn một cốc trà sữa, rất nên sắm.

Giá bán: 73.440 đồng

Ngồi làm việc liên tục trong nhiều giờ là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề về đau mỏi vai gáy và cột sống. Một chiếc đệm lót ghế êm ái chính là "chân ái" giúp bạn cải thiện tư thế ngồi và giảm áp lực lên lưng. Ngoài ra, bạn còn có thể tận dụng nó làm gối tựa lưng hoặc gối đầu cho những giấc ngủ trưa ngắn.

Giá bán: 119.000 đồng

Thay vì dùng ly giấy hoặc cốc chung của công ty, hãy đầu tư một chiếc ly thủy tinh có quai bọc da và ống hút đi kèm. Nó không chỉ hợp vệ sinh, thân thiện với môi trường mà còn là một cách tinh tế để thể hiện cá tính riêng, đồng thời khuyến khích bạn uống đủ nước trong ngày.

Giá bán: 151.050 đồng

Việc ăn ngoài thường xuyên không chỉ tốn kém mà còn khó kiểm soát về mặt dinh dưỡng. Một chiếc hộp cơm nhỏ gọn, tiện lợi chính là giải pháp hoàn hảo. Hãy sắm một bộ hộp cơm có kèm đũa thìa gọn nhẹ để bắt đầu thói quen tự chuẩn bị bữa trưa. Ngoài ra, với khả năng hâm nóng bạn sẽ luôn có một bữa trưa nóng hổi, lành mạnh.

Giá bán: 209.000 đồng

Không phải văn phòng nào cũng có tủ đồ cá nhân, vì vậy một chiếc túi vải cỡ lớn sẽ là "vị cứu tinh" cực kỳ hữu ích. Bạn có thể dùng nó để đựng chăn, gối nhỏ cho giờ nghỉ trưa, một bộ quần áo dự phòng hay bất kỳ vật dụng cá nhân nào khác. Tất cả sẽ được gói gọn ngăn nắp ở một nơi, giúp bàn làm việc của bạn luôn gọn gàng.

Giá bán: 59.500 đồng