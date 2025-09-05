2025 rồi, sắm máy rửa bát phải biết 4 điều này!

Máy rửa chén đang dần trở thành một thiết bị thiết yếu trong căn bếp hiện đại, giúp giải phóng sức lao động và mang lại cuộc sống tiện nghi hơn. Tuy nhiên, thị trường hiện nay vô cùng đa dạng với hàng loạt công nghệ và thông số kỹ thuật khác nhau, có thể gây bối rối cho người mua lần đầu.

Để đưa ra lựa chọn thông minh, bạn chỉ cần tập trung vào 4 yếu tố then chốt dưới đây.

1. Kích thước và sức chứa

Đây là yếu tố bạn cần cân nhắc đầu tiên để đảm bảo máy phù hợp với không gian bếp và nhu cầu của gia đình. Máy rửa chén có ba dạng chính:

- Máy âm tủ: Lắp đặt chìm vào tủ bếp, mang lại sự đồng bộ và thẩm mỹ cao nhất.

- Máy độc lập: Có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào có đường cấp và thoát nước, linh hoạt hơn trong lắp đặt.

- Máy để bàn (mini): Gọn nhẹ, phù hợp cho nhà ít người (1-3 thành viên) hoặc không gian bếp hạn chế.

Về sức chứa, các máy âm tủ và độc lập thường rửa được từ 12 đến 15 bộ chén bát (theo tiêu chuẩn châu Âu), lý tưởng cho gia đình 4-6 người. Trong khi đó, máy mini chỉ chứa khoảng 6-8 bộ. Hãy ưu tiên chọn máy có giàn rửa linh hoạt, có thể điều chỉnh để xếp vừa các loại nồi chảo hay ly cốc cao đặc thù của người Việt.

2. Khả năng rửa sạch

Đây là chức năng cốt lõi quyết định giá trị của máy. Hầu hết các máy đều hoạt động dựa trên nguyên lý dùng cánh tay phun nước áp lực cao. Tuy nhiên, để đánh giá hiệu quả, hãy chú ý đến:

Số lượng chương trình rửa: Một chiếc máy tốt cần có nhiều chương trình chuyên biệt cho từng nhu cầu như:

- Rửa chuyên sâu (Intensive): Dành cho nồi chảo và các vết bẩn cứng đầu.

- Rửa tiết kiệm (Eco): Tối ưu điện nước cho các lần rửa thông thường.

- Rửa nhanh (Quick): Cho các loại chén đĩa ít bẩn.

- Rửa ly, đồ thủy tinh (Glass): Chăm sóc nhẹ nhàng cho các vật dụng dễ vỡ.

- Các tính năng tăng cường: Một số máy cao cấp có thêm vòi phun phụ hoặc chế độ rửa áp lực cao cho các khu vực riêng biệt, giúp làm sạch hiệu quả hơn.

3. Công nghệ sấy khô

Khả năng sấy khô là điểm tạo nên sự khác biệt lớn giữa các dòng máy. Có hai công nghệ chính:

Sấy tăng cường & Đóng cửa (Công nghệ cao cấp): Các dòng máy hiện đại của Bosch (công nghệ sấy Zeolith) hay Teka (sấy PTC kết hợp quạt Turbo và tia UV) có khả năng làm khô chén bát hoàn toàn mà không cần tự động mở cửa khi kết thúc. Ưu điểm lớn nhất của công nghệ này là giữ khoang máy luôn kín, ngăn bụi bẩn và côn trùng xâm nhập, đảm bảo vệ sinh tuyệt đối.

Sấy ngưng tụ & Tự động hé cửa: Phổ biến ở các dòng máy tầm trung. Sau khi sấy, máy sẽ tự động hé cửa để hơi ẩm thoát ra ngoài. Nếu máy của bạn không có tính năng này, bạn cần chủ động mở cửa sau khi rửa khoảng 10-15 phút để tránh sốc nhiệt gây nứt vỡ chén đĩa.

4. Mức tiêu thụ điện nước

Nhiều người lầm tưởng rằng máy rửa chén rất tốn nước. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Một chu trình rửa của máy chỉ tiêu thụ khoảng 10 lít nước, trong khi việc rửa tay cùng một lượng chén đĩa có thể tốn đến 20-30 lít.

Còn với điện, đây là chi phí bạn đánh đổi để có được sự tiện lợi. Trung bình, mỗi lần rửa sẽ tiêu tốn khoảng 1 kWh điện. Con số này có thể thay đổi tùy theo chương trình rửa bạn chọn.

Việc lựa chọn một chiếc máy rửa chén phù hợp không quá phức tạp nếu bạn nắm rõ 4 tiêu chí trên. Hãy cân nhắc kỹ lưTưởng-không-gian-bếp, nhu cầu sử dụng và ngân sách để tìm ra "người trợ thủ" đắc lực nhất cho gia đình mình.