Quan trọng: Hàng triệu ô tô sắp không thể qua cao tốc nếu chưa thực hiện điều này

Theo quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP, từ ngày 01/10/2025, các chủ xe ô tô bắt buộc phải hoàn tất việc chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông. Nếu chưa thực hiện, tài khoản sẽ không có nguồn tiền để thanh toán và phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các làn thu phí điện tử không dừng tại các trạm trên toàn quốc. Đây là mốc thời gian quan trọng mà hàng triệu chủ phương tiện cần lưu ý để tránh gián đoạn hành trình.

Mới đây, VETC đã đưa ra hướng dẫn chi tiết gồm 6 bước ngay trên ứng dụng để chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông.

Theo đó, người dùng cần truy cập mục Xác thực, chụp ảnh căn cước công dân gắn chip (mặt trước, mặt sau), bật NFC trên điện thoại để quét chip, sau đó tiến hành định danh khuôn mặt theo hướng dẫn. Khi hệ thống hiển thị lại thông tin cá nhân, chủ xe kiểm tra và xác nhận. Sau khi hoàn tất, kết quả định danh và liên kết tài khoản giao thông sẽ được trả về ngay lập tức.

Trong quá trình thao tác, không ít khách hàng gặp vướng mắc khi số điện thoại đăng ký tại tài khoản VETC không trùng khớp với số đăng ký tại ngân hàng. VETC cũng đã công bố cách xử lý: để đổi số điện thoại, tài khoản ví cần có số dư không quá 500.000 đồng; số mới chưa từng đăng ký trên hệ thống và phải trùng khớp với số tại ngân hàng. Các bước đổi gồm: đăng nhập ứng dụng VETC, vào Tài khoản → Hồ sơ cá nhân, chỉnh sửa số điện thoại, nhập số mới và xác thực bằng khuôn mặt hoặc OTP để hoàn tất.

Song song với việc hỗ trợ khách hàng, VETC cũng phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo nhân viên VETC nhằm lừa khách hàng cung cấp OTP hoặc mật khẩu để chiếm đoạt tài sản. Doanh nghiệp khẳng định không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin bảo mật qua Zalo, tin nhắn, email hay bất kỳ kênh không chính thức nào.VETC khuyến cáo người dùng tuyệt đối không chia sẻ OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai, đồng thời cảnh giác trước các đường link hoặc ứng dụng lạ. Trong trường hợp nhận được thông tin đáng ngờ, khách hàng cần liên hệ trực tiếp với VETC qua các kênh chính thức để được xác thực.

