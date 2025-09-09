Chân dung iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 ra mắt đêm nay

Apple dự kiến sẽ chính thức trình làng iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max vào lúc 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Đây được xem là sự kiện thu hút nhất của hãng trong nhiều năm qua khi không chỉ giới thiệu một phiên bản hoàn toàn mới mang tên iPhone 17 Air, mà còn mang đến loạt nâng cấp đáng kể cho cả dòng iPhone tiêu chuẩn lẫn bản Pro.

iPhone 17

Theo các nguồn tin rò rỉ, iPhone 17 sẽ có thiết kế mới với cụm camera sau lớn hơn, tích hợp cả đèn flash và micro bên cạnh hai ống kính. Màn hình được nâng từ 6,1 inch lên 6,3 inch, ngang với bản Pro. Apple có thể trang bị tấm nền 120Hz, dù chưa rõ có phải ProMotion 1-120Hz hay không.

iPhone 17 tiêu chuẩn được cho là sẽ xuất hiện với 2 màu sắc mới

Máy sử dụng chip A19 sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ ba của TSMC, RAM 8GB và bộ nhớ trong khởi điểm 128GB. Hệ thống camera sau vẫn giữ độ phân giải 48MP + 12MP, trong khi camera trước nâng lên 24MP. Pin đạt mức 3.692 mAh, hỗ trợ sạc nhanh không dây Qi2.2 tốc độ 25W. Giá khởi điểm dự kiến vẫn từ 799 USD.

iPhone 17 Air

iPhone 17 Air là mẫu gây nhiều chú ý nhờ thiết kế siêu mỏng, chỉ 5,5mm ở điểm mỏng nhất. Máy sở hữu màn hình 6,6 inch, dùng chip A19 Pro nhưng giảm một lõi GPU, RAM 8GB và bộ nhớ khởi điểm 256GB.

iPhone 17 Air được đồn đoán sẽ có một thiết kế siêu mỏng hiện đại, mang hơi hướng tương lai

Đặc biệt, đây có thể là chiếc iPhone duy nhất năm nay dùng khung titan nhằm vừa đạt độ nhẹ vừa gia tăng độ bền so với khung nhôm. Hệ thống camera sau chỉ còn một cảm biến 48MP, trong khi camera trước là 24MP.

Dung lượng pin dao động từ 3.036 đến 3.148 mAh tùy bản SIM/eSIM, đi kèm công nghệ pin mới để bù lại dung lượng nhỏ. Máy được đồn là sẽ lần đầu dùng modem C1 do Apple tự phát triển thay vì Qualcomm. Giá khởi điểm được dự đoán từ 1.099 USD, cao hơn 300 USD so với iPhone 17.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max

Hai phiên bản cao cấp iPhone 17 Pro và 17 Pro Max mang thiết kế cụm camera đặt ngang lưng máy, lần đầu tiên bổ sung camera tele 48MP, nâng tổng số lên ba ống kính. Zoom quang học có thể thay đổi từ 3,5x đến tối đa 8x tùy phiên bản. Màn hình lần lượt 6,3 và 6,9 inch, hỗ trợ ProMotion 1-120Hz.

Mặt lưng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max dự kiến có thay đổi rõ rệt

Bên trong là chip A19 Pro kết hợp RAM 12GB, hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới giúp duy trì hiệu suất khi xử lý AI. Pin được cải thiện rõ rệt: Bản Pro có dung lượng 4.252mAh ở bản eSIM, còn Pro Max lần đầu chạm mốc 5.088mAh. Tốc độ sạc có dây nâng lên 35W, sạc không dây Qi2.2 ở mức 15W. Giá khởi điểm iPhone 17 Pro từ 1.099 USD với bộ nhớ tối thiểu 256GB.

Sự xuất hiện của iPhone 17 Air cùng những nâng cấp mạnh mẽ ở các bản Pro khiến dòng iPhone 17 năm nay được kỳ vọng sẽ mang đến sự đột phá rõ rệt, thay vì chỉ cải tiến nhỏ lẻ như các thế hệ gần đây.