Xuyên Việt với VinFast VF 3: Ô tô đầu đời cho chủ xe thích xê dịch

Giấc mơ sở hữu ô tô trong tầm tay

Sở hữu ô tô từng là "ước mơ xa xỉ" với nhiều người trẻ, nhưng VinFast VF 3 đang biến điều đó thành hiện thực bằng một loạt chính sách tài chính ưu việt.

Theo đó, khi mua VF 3, khách hàng được giảm trực tiếp 4% vào giá bán trong khuôn khổ chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh" lần 3, đồng thời ưu đãi thêm 5 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện. Chủ xe cũng sẽ được tặng 2 năm bảo hiểm. Tổng ưu đãi lên tới gần 30 triệu đồng.

"VF 3 đang có giá niêm yết 299 triệu đồng. Nếu áp dụng toàn bộ ưu đãi, người mua tiết kiệm được gần 10% giá trị xe nếu lựa chọn VF 3 thay vì xe xăng. Đây là mức giá quá hời cho người lần đầu mua xe", anh Lý Văn Hoàng (Hà Nội) chia sẻ.

Chưa hết, việc mua ô tô chưa bao giờ "nhẹ gánh" đến thế bởi khách hàng sẽ được hãng hỗ trợ 3% lãi suất/năm khi vay mua VF 3 thông qua các ngân hàng, tổ chức tài chính hợp tác với VinFast. Thời gian hỗ trợ kéo dài trong 3 năm, tỷ lệ vay lên tới 70-80% tùy ngân hàng. Như vậy, người dùng giờ đây có thể đưa xe về nhà chỉ với từ 20% vốn đối ứng.

Theo anh Hoàng, mức hỗ trợ này ban đầu chỉ áp dụng cho người dân ở một số tỉnh thành tiên phong chuyển đổi xanh, nhưng mới đây đã được mở rộng trên toàn quốc. Bởi vậy, anh đánh giá đây là cơ hội không thể bỏ qua để sở hữu mẫu ô tô bán chạy bậc nhất trên thị trường hiện nay.

Gạt bỏ nỗi lo xăng xe: Du lịch 0 đồng nhiên liệu, nuôi xe dễ hơn cả xe máy

Ngoài ưu điểm giá bán hợp lý, VF 3 còn đánh trúng tâm lý muốn khám phá, trải nghiệm nhưng vẫn tiết kiệm của người trẻ. Điểm cộng lớn nhất của VF 3 trong mắt những tín đồ xê dịch chính là trải nghiệm "0 đồng nhiên liệu" và chi phí cực thấp để bảo trì, bảo dưỡng.

Cụ thể, chủ xe VinFast hiện đang được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm V-Green toàn quốc đến hết tháng 6/2027. Với tầm di chuyển lên tới 215 km cho mỗi lần sạc, hơn 150.000 cổng sạc được phân bổ khắp cả nước, VF 3 đủ sức đáp ứng mọi hành trình. Như chuyên gia ô tô Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar) từng đưa VF 3 đi xuyên các nước Đông Dương với hành trình 6.800 km và VF 3 vẫn "cân tốt" trong cả hành trình.

Tương tự, gia đình anh Phan Anh và chị Thùy Dương (Hà Tĩnh) cùng hai con nhỏ đã thực hiện chuyến xuyên Việt kéo dài 20 ngày, hơn 4.000 km bằng chiếc VF 3 màu trắng và có trải nghiệm tốt.

"Xe nhỏ nhưng đi rất ổn, lên đèo mượt, vào phố gọn. Cảm giác lái êm, không ồn, sạc dễ, không áp lực như mình nghĩ ban đầu. Mình đi xuyên Việt với chi phí chưa tới 20 triệu đồng", anh Phan Anh chia sẻ. Theo lời gia đình trẻ, đây là mức chi phí bao gồm cả ăn uống, khách sạn - còn riêng tiền nhiên liệu bằng 0. Nếu so với một chuyến đi tương tự bằng xe xăng, anh Phan Anh ước tính tiết kiệm được khoảng 5-7 triệu đồng chỉ riêng tiền đổ xăng.

Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng xe cũng "dễ chịu" không kém. Anh Nguyễn Hải Đăng, thành viên cộng đồng VF 3 Việt Nam cho biết, ở lần bảo dưỡng đầu tiên sau 12.000 km, anh chỉ tốn 297.000 đồng, tiết kiệm rất nhiều so với ô tô xăng - với chi phí ít nhất 2 triệu đồng sau mỗi 5.000 km. Không ít chủ xe nhận xét "nuôi" VF 3 còn nhẹ hơn cả… xe máy tay ga.

Nhỏ gọn, linh hoạt, tiết kiệm và dễ vận hành, VF 3 từ một phương tiện thay thế xe máy cho việc đi làm, đi học, mua sắm hằng ngày đã và đang truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ bắt đầu những chuyến đi xanh khám phá nhiều cung đường đất nước.