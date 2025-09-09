Tối nay xem trực tiếp iPhone 17 ra mắt ở đâu, lúc mấy giờ?

Chỉ còn vài giờ nữa, sự kiện công nghệ được mong chờ nhất trong năm của Apple mang tên "Sẽ mêêêê" (Awe Dropping) sẽ chính thức diễn ra. Đây là thời điểm mà mọi sự chú ý của cộng đồng yêu công nghệ và các iFan trên toàn thế giới đều đổ dồn về sự kiện ra mắt iPhone thế hệ mới, háo hức chờ đợi những siêu phẩm mới sẽ định hình xu hướng.

Sự kiện sẽ diễn ra lúc 10h ngày 9/9/2025 theo giờ California (tức 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam), tại nhà hát Steve Jobs Theater trong khuôn viên Apple Park, Cupertino. Đây cũng là địa điểm quen thuộc, nơi Apple nhiều lần giới thiệu những sản phẩm mang tính biểu tượng.

Tâm điểm của đêm nay không gì khác ngoài dòng sản phẩm iPhone 17 hoàn toàn mới, bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ chào đón thế hệ tiếp theo của Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 mạnh mẽ và tai nghe AirPods Pro 3 với nhiều cải tiến đáng giá.

Để giúp bạn có trải nghiệm theo dõi sự kiện một cách trọn vẹn nhất, bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ và chính xác nhất thông tin về thời gian cũng như các kênh xem trực tiếp.

Bạn có nhiều lựa chọn để theo dõi sự kiện, từ các kênh chính thức của Apple: