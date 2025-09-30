Garmin tung mẫu đồng hồ thông minh hỗ trợ giọng nói, có đèn pin

Garmin vừa giới thiệu mẫu đồng hồ thông minh GPS Venu 4. Đây là phiên bản nâng cấp của dòng Venu, được thiết kế để theo dõi sức khỏe và hỗ trợ tập luyện thể chất.

Venu 4 có thiết kế với viền kim loại, và được trang bị loa, micro. Một công cụ mới là đèn pin LED tích hợp. Thiết bị có hai kích thước vỏ là 41mm và 45mm. Về thời lượng pin, Venu 4 có thể hoạt động liên tục đến 12 ngày sau mỗi lần sạc.

Garmin Venu 4

Sản phẩm bổ sung nhiều tính năng theo dõi sức khỏe. Người dùng có thể kiểm tra trạng thái thông qua các chỉ số như nhịp tim, HRV (biến thiên nhịp tim), hô hấp, nhiệt độ da và Pulse Ox (độ bão hòa oxy trong máu).

Đồng hồ ghi nhận thói quen sinh hoạt hàng ngày để phân tích tác động đến giấc ngủ và mức độ căng thẳng. Tính năng giấc ngủ nâng cao đánh giá nhịp sinh học (Sleep Alignment) và hiển thị sự ổn định giờ đi ngủ (Sleep Consistency) trong một tuần.

Thiết bị đi kèm huấn luyện viên Garmin Fitness Coach với hơn 25 bộ môn tập luyện. Các bài tập sẽ tự động điều chỉnh theo nhịp tim, giấc ngủ và khả năng phục hồi của cơ thể. Người dùng có thể thiết lập kế hoạch dài hạn hoặc nhận gợi ý luyện tập hằng ngày. Đồng hồ cũng hỗ trợ Mixed Session, cho phép theo dõi nhiều hoạt động thể chất trong cùng một buổi.

Venu 4 tích hợp các tính năng hỗ trợ tiếp cận như đọc dữ liệu sức khỏe bằng giọng nói, nhắc nhở bằng âm thanh và các chế độ hiển thị màu khác nhau để hỗ trợ người khó phân biệt màu sắc.

Sản phẩm tích hợp đèn pin LED ở phía trên giúp nhìn rõ trong bóng tối.

Về tiện ích, thiết bị cho phép gọi điện, nhận thông báo, điều khiển trợ lý giọng nói, sử dụng ứng dụng ECG, thanh toán không tiếp xúc Garmin Pay và lưu trữ nhạc.

Garmin Venu 4 có giá tham khảo là 14,99 triệu đồng.