Cách chuyển đổi VETC, ePass sang tài khoản giao thông đơn giản nhất

Từ ngày 1/10, các phương tiện ô tô chưa đăng ký tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng. Nếu không đáp ứng quy định này, xe sẽ bị từ chối qua trạm. Sau đây là hướng dẫn thực hiện chuyển đổi từ VETC, ePass sang tài khoản giao thông đơn giản nhất.

Cách chuyển đổi tài khoản ePass sang tài khoản giao thông

Trong trường hợp tài khoản ePass đã liên kết sẵn với nguồn tiền từ Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế, người dùng có thể tiếp tục sử dụng bình thường mà không cần thêm thao tác nào để qua trạm thu phí không dừng từ ngày 1/10.

Nếu chưa liên kết, chủ xe cần tải ứng dụng ePass, đăng ký và đăng nhập theo yêu cầu. Tại giao diện chính, chọn mục Quản lý nguồn tiền, sau đó liên kết với tài khoản Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế (khi dùng thẻ tín dụng quốc tế sẽ phát sinh thêm phí 1-2%). Hoàn tất các bước liên kết theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Đồng thời, người dùng cần nạp tiền từ ngân hàng vào ví Viettel Money hoặc chuyển trực tiếp vào ví Viettel Money để đảm bảo số dư luôn đủ cho việc thanh toán phí giao thông.

Cách chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông

Với ứng dụng VETC, chủ xe cần nhấn vào mục "Thiết lập ví" ở màn hình chính. Sau đó, quét và chụp căn cước gắn chip, khuôn mặt theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu thành công, hệ thống sẽ gửi bản mềm hợp đồng, chủ xe cần đọc kỹ, kiểm tra thông tin và xác nhận. Bước cuối cùng là liên kết với tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn trên màn hình, và thực hiện nạp tiền vào tài khoản giao thông sau đó.

Lưu ý: Trên app VETC, phần "Ví VETC" cần định danh chính là tài khoản giao thông theo Nghị định 119. Trong khi đó "TK giao thông" là cách thanh toán cũ, sẽ không còn dùng cho tới khi trừ hết tiền trong tài khoản đó.

Nâng cấp tài khoản VETC lên tài khoản giao thông

Bước 1: Tại màn hình Xác thực, bấm “Bắt đầu xác thực”

Bước 2: Chụp CCCD có gắn chíp theo hướng dẫn trên màn hình

Bước 3: Bật NFC trên điện thoại và làm theo hướng dẫn

Bước 4: Thực hiện định danh khuôn mặt theo hướng dẫn

Buớc 5: Kiểm tra thông tin, lựa chọn “Tôi đồng ý” và bấm “Xác nhận” để hoàn tất

Bước 6: Nhận kết quả định danh thành công

Hướng dẫn kết nối phương tiện thanh toán

Bước 1: Đăng nhập vào App VETC và chọn”Số dư ví”

Bước 2: Chọn “Thêm liên kết”

Bước 3: Chọn ngân hàng để liên kết

Bước 4: Nhập và kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và bấm “Xác nhận”

Bước 5: Xác thực trên ứng dụng ngân hàng

Bước 6: Nhận thông báo liên kết thành công