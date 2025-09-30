“Bảo hiểm chuyến đi” cho khách hàng ePass: Chỉ 3.000 đồng, quyền lợi lên đến 1 tỷ đồng

Bảo hiểm chuyến đi tiên phong tại Việt Nam

Trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, bảo hiểm được xác định là lĩnh vực quan trọng do nhu cầu thực tế cao và mang lại lợi ích trực tiếp cho người dùng. Khi các nền tảng tài chính số kết hợp cùng bảo hiểm số, người dân có thêm trải nghiệm liền mạch và tiện lợi hơn trong đời sống hàng ngày.

Tiên phong trong xu hướng đó, Viettel Money - ứng dụng tài chính số thuộc Tập đoàn Viettel - đã chính thức ra mắt "Bảo hiểm chuyến đi" dành riêng cho người dùng ePass. Đây là sản phẩm bảo hiểm tự động tiên phong tại Việt Nam ứng dụng hạ tầng xử lý dữ liệu tốc độ cao để khởi tạo hợp đồng chỉ trong tích tắc ngay khi phương tiện qua trạm, giúp khách hàng được bảo vệ từng giây phút.

"Bảo hiểm chuyến đi" được đội ngũ Viettel Money cùng đối tác tiên phong phát triển dựa trên nghiên cứu nhu cầu khách hàng với khả năng tích hợp linh hoạt.

Sản phẩm là kết quả hợp tác giữa Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (đơn vị phát triển Viettel Money) và Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI). Với chi phí chỉ 3.000 đồng/lần đăng ký, người dùng nhận quyền lợi bảo hiểm lên tới 200 triệu đồng/người và tối đa 1 tỷ đồng/xe.

Người dùng có thể bật hoặc tắt chế độ bảo vệ bất kỳ lúc nào nếu không còn nhu cầu, đồng thời hệ thống chỉ phát hành 01 hợp đồng trong 24 giờ, kể cả khi phương tiện di chuyển qua nhiều trạm thu phí, giúp người dùng kiểm soát hoàn toàn về quyền lợi và chi phí.

Hướng dẫn khách hàng ePass tham gia "Bảo hiểm chuyến đi" trên Viettel Money.

Đặc biệt, từ 04/08 đến 30/11/2025, khách hàng đăng ký bảo vệ tự động tại mục "Xe qua trạm ePass" trên ứng dụng Viettel Money sẽ được tặng miễn phí một hợp đồng bảo hiểm đầu tiên, giúp trải nghiệm thử nghiệm sản phẩm dễ dàng và an tâm hơn.

Trải nghiệm liền mạch cho người dùng ePass

Bảo hiểm chuyến đi được tích hợp trực tiếp vào dịch vụ "Xe qua trạm ePass" trên ứng dụng Viettel Money. Nhờ đó, chỉ một thao tác đăng ký, mỗi lần xe qua trạm, hợp đồng sẽ được phát hành tự động đơn giản, nhanh gọn, không mất thêm thời gian.

Sự ra mắt của sản phẩm này cũng song hành cùng bối cảnh chuyển đổi bắt buộc sang tài khoản giao thông định danh từ ngày 01/10/2025 theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP. Viettel Money hiện là một trong những phương thức thanh toán đầu tiên đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đặc thù của hệ thống ETC, với khả năng xử lý giao dịch dưới 200 mili-giây, đảm bảo phương tiện qua trạm mượt mà, không gián đoạn.

Việc bổ sung thêm Bảo hiểm chuyến đi thể hiện nỗ lực nâng cao trải nghiệm khách hàng của Viettel Money và ePass: không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh, an toàn, mà còn bảo vệ tài xế và hành khách ngay từ giây phút lăn bánh. Đây được xem là bước đi tiên phong trong hành trình số hóa giao thông, mang lại sự an tâm cho người dùng trên mọi chặng đường.