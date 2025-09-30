Fan Sơn Tùng M-TP xâm chiếm Threads City, rủ nhau chốt đơn một món đồ, có gì hot?

Sơn Tùng M-TP một lần nữa khẳng định mình là "top 1 server" bởi "thở cũng thành trend". Chỉ với 1 status, một dòng comment hay câu nói trước ống kính đều mở ra những trào lưu mới mẻ trên MXH.

Và khi nam ca sĩ đến với "Threads City", một MXH trẻ với rất nhiều người dùng Gen Z, Gen Alpha thì mọi chuyện vẫn không hề thay đổi. Cộng động Sky trên Threads cũng hoạt động sôi nổi chưa từng có. Đặc biệt, Sơn Tùng M-TP còn tương tác với fan, "thả tim" cho các Thread khiến nhiều người thích thú.

Sơn Tùng M-TP thả tim cho bài đăng của fan

Bên cạnh đó, fan còn rủ nhau mua sắm ủng hộ sản phẩm do Sơn Tùng M-TP quảng bá. Đó chính là robot hút bụi của Ecovacs - thương hiệu vừa thông báo Sơn Tùng M-TP chính thức thành đại sứ thương hiệu.

Đã có không ít Sky "flex" rằng mình đã sắm một em robot hút bụi để dọn nhà, vừa ủng hộ "idol". Một số Sky chia sẻ rằng "chốt đơn" ngay sau ngày Sơn Tùng M-TP ra mắt với vai trò đại sứ thương hiệu.

Các Sky thi nhau "chốt đơn" sắm robot hút bụi sau khi Sơn Tùng M-TP trở thành đại sứ thương hiệu Ecovacs.

Được biết, tại sự kiện quốc tế mang tên "Xtra in Every Way, Ahead in Every Play" diễn ra tại TP.HCM vào ngày 22/9 vừa qua, Ecovacs đã công bố nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

Sơn Tùng M-TP đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả trong sự kiện của Ecovacs với vai trò đại sứ.

Bên cạnh đó, hãng cũng giới thiệu bộ đôi sản phẩm mới nhất thuộc phân khúc cao cấp: DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni. Đây là 2 mẫu robot hút bụi hàng đầu hiện nay với khả năng dọn dẹp sạch sâu, xử lý cả những vết bẩn cứng đầu, vận hành bền bỉ cùng nhiều công nghệ tiên tiến.

Điểm khiến DEEBOT X11 khác biệt so với phần lớn robot hút bụi hiện có là trạm OMNI với công nghệ PureCyclone 2.0 Auto-Empty. Thay vì phải sử dụng túi rác dùng một lần, hệ thống này tách bụi bằng lốc xoáy hai tầng và chứa trong hộp dung tích 1,6 lít.

Người dùng có thể vận hành đến 48 ngày liên tục mà không cần thay thế, tương đương tiết kiệm 25 túi rác trong vòng 5 năm. Trong bối cảnh túi bụi dùng một lần vẫn là chuẩn phổ biến trên thị trường, đây là bước tiến lớn giúp sản phẩm trở thành robot hút bụi đầu tiên tại Việt Nam giải quyết trực diện bài toán rác thải nhựa.

DEEBOT X11 OmniCyclone

DEEBOT X11 Pro Omni

Giá bán lẻ đề xuất của DEEBOT X11 OmniCyclone tại Việt Nam là 26 triệu đồng, trong khi phiên bản DEEBOT X11 Pro Omni có giá 24,99 triệu đồng.