Gen Z lựa chọn chi tiêu "không cồng kềnh" ngày cuối tháng!

Họ không chỉ dùng công nghệ, họ đang sống cùng công nghệ, biến chiếc điện thoại thành trung tâm điều khiển cho một cuộc sống thông minh, tiện lợi và đặc biệt là tiết kiệm hơn vào những ngày cuối tháng.

Nếu có một từ để mô tả cách thế hệ Z tiếp cận cuộc sống, đó chính là "tối ưu". Lớn lên trong kỷ nguyên số, họ coi công nghệ là một phần mở rộng tự nhiên của bản thân. Đối với họ, mọi thứ đều phải nhanh, gọn và liền mạch. Tư duy này thấm sâu vào cách họ quản lý tiền bạc, nhất là khi "ví hơi mỏng" vào cuối kỳ lương.

Trái với định kiến về một thế hệ vung tay quá trán, Gen Z Việt Nam lại có một tư duy tài chính thực tế và cực kỳ nhạy bén. Đối mặt với áp lực chi phí sinh hoạt, họ không chỉ tìm cách "mua rẻ" mà là "mua thông minh". Họ là những "thợ săn" deal chuyên nghiệp, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tối ưu hóa từng đồng chi tiêu. Nhu cầu này càng trở nên rõ rệt vào cuối tháng, khi việc sử dụng ví điện tử có nhiều ưu đãi trở thành lựa chọn hàng đầu.

Chính điều này đã mà những ưu đãi, hay thủ thuật chi tiêu, tiết kiệm từ các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử như ShopeePay đang trở thành một lựa chọn quen thuộc, một chiếc ví điện tử phù hợp cho các nhu cầu chi tiêu thiết yếu với nhiều ưu đãi giúp người dùng, đặc biệt là các bạn trẻ, tối ưu hóa ngân sách của mình.

Một ngày cuối tháng "nhẹ ví" nếu có ShopeePay sẽ như thế nào?

Để hiểu rõ hơn, hãy cùng theo chân Minh Anh, một nhân viên văn phòng 23 tuổi, trong một ngày cuối tháng điển hình và xem cô ấy tối ưu chi tiêu như thế nào.

7:00 AM - Khởi đầu ngày mới tiết kiệm:

Minh Anh bắt đầu ngày mới bằng việc đặt xe đi làm qua ứng dụng Be. Thay vì trả tiền mặt, cô chọn thanh toán bằng ví ShopeePay đã liên kết để nhận ngay ưu đãi giảm giá cho chuyến đi. Một khoản tiết kiệm nhỏ nhưng mang lại niềm vui lớn cho ngày làm việc.

7:30 AM - Cà phê sáng và bữa ăn nhẹ:

Trên đường đi, cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Thay vì loay hoay tìm tiền lẻ, Minh Anh chỉ cần mở ứng dụng ShopeePay, chọn quét mã VietQR và thanh toán trong tích tắc. Điều tuyệt vời là giao dịch này giúp cô được hoàn một phần xu, có thể tích lũy để sử dụng cho những lần thanh toán sau.

12:00 PM - "Nạp pin" cho dế yêu:

Giờ nghỉ trưa, Minh Anh nhận ra gói data 4G sắp hết. Không cần đi đâu xa, cô mở ngay ứng dụng ShopeePay, vào mục nạp điện thoại/data, chọn gói cước phù hợp và thanh toán. Chỉ sau vài giây, kết nối được khôi phục và cô còn được hưởng chiết khấu trực tiếp trên giá trị gói cước.

8:00 PM - Giải trí không lo về giá:

Buổi tối, để thư giãn, Minh Anh quyết định đăng ký một dịch vụ xem phim. Cô chọn thanh toán qua ví ShopeePay và lại một lần nữa bất ngờ khi nhận được thêm ưu đãi dành riêng cho các dịch vụ giải trí. Mọi nhu cầu từ đi lại, ăn uống đến giải trí đều được giải quyết gọn gàng và kinh tế.

Từ sáng đến tối, mọi hoạt động của Minh Anh đều được tối ưu hóa. Đó chính là cuộc sống "không cồng kềnh" mà Gen Z đang hướng tới: giải phóng bản thân khỏi những phiền toái nhỏ nhặt để tập trung vào những trải nghiệm thực sự có ý nghĩa.

Kết:

Một xu hướng chi tiêu, tiết kiệm và sống hiện đại đang ngày càng được lan tỏa rộng rãi không chỉ trong giới trẻ mà trong mọi tầng lớp xã hội. Nếu biết tìm hiểu và sử dụng linh hoạt các chính sách, chương trình ưu đãi, thanh toán linh hoạt người dùng chắc chắn sẽ tối ưu được rất lớn các chi phí hàng ngày lẫn giảm bớt những gánh nặng tài chính cá nhân.

Hiện nay, ShopeePay là một trong những ví điện tử được giới trẻ tin dùng nhờ thường xuyên mang đến nhiều ưu đãi giúp tối ưu chi tiêu. Trong mùa mua sắm cuối năm - giai đoạn sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mãi lớn, người dùng có thể tải ứng dụng ShopeePay để dễ dàng tận hưởng trọn vẹn các lợi ích và ưu đãi đặc biệt.