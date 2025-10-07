iPhone gập đầu tiên của Apple lộ diện với mức giá không tưởng

Theo những tiết lộ từ Mark Gurman (Bloomberg) và Ming-Chi Kuo, chiếc iPhone gập của Apple được cho sẽ có thiết kế kiểu gập sách, mở ra như một cuốn sách với màn hình lớn bên trong, tương tự các dòng Android gập như Galaxy Z Fold.

Khi gập lại, máy có kích thước khoảng 5.5 inch - nhỏ gọn như một chiếc iPhone Mini, và khi mở ra, nó trở thành một thiết bị 7.8 inch, gần bằng iPad mini. Samsung Display được cho là nhà cung cấp chính tấm nền, với kế hoạch sản xuất từ 7 đến 8 triệu màn hình gập cho Apple trong năm 2026.

Điểm khác biệt của iPhone gập nằm ở cơ chế bản lề, khi Apple đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn nếp gấp giữa màn hình, thách thức mà đến nay chưa hãng nào giải quyết triệt để. Thiết bị được cho là siêu mỏng, chỉ khoảng 4.5 mm khi mở và 9-9.5 mm khi gập gọn. Ngoài ra, Apple có thể từ bỏ Face ID để nhường chỗ cho Touch ID dưới màn hình, đi kèm camera trước ẩn dưới tấm nền, tạo nên bề mặt hiển thị liền mạch.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Apple đang phát triển modem di động riêng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Qualcomm. Điều này giúp hãng kiểm soát tốt hơn hiệu năng kết nối cũng như trải nghiệm người dùng. Sự quay lại của Touch ID cũng là điểm nhấn, khi đây là tính năng từng được cộng đồng mong đợi trên dòng iPhone cao cấp.

Theo Ming-Chi Kuo, Foxconn sẽ chính thức bắt đầu sản xuất iPhone gập vào cuối quý III hoặc đầu quý IV năm nay, tức khoảng tháng 9-10. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ chỉ ra mắt chính thức vào mùa thu 2026, cùng với dòng iPhone 18. Điều này đồng nghĩa người dùng sẽ phải chờ đợi thêm ít nhất một năm rưỡi nữa.

Về giá bán, iPhone gập được dự đoán có mức giá khởi điểm từ 2.000 - 2.500 USD (khoảng 52,7 - 65,8 triệu đồng), tức gấp đôi so với iPhone Pro Max hiện nay. Đây sẽ không phải dòng máy dành cho số đông, mà nhắm đến nhóm người dùng cao cấp muốn sở hữu một thiết bị biểu tượng. Apple dự kiến đặt khoảng 15 - 20 triệu máy, đủ để bán trong vòng hai đến ba năm.

Dù lộ trình sản xuất đã rõ ràng hơn, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh rằng mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi cho đến phút chót. Với Apple, yếu tố bất ngờ luôn được giữ kín đến khi sản phẩm thực sự ra mắt.

Sự xuất hiện của iPhone gập hứa hẹn không chỉ là bước tiến công nghệ mới của Apple, mà còn thổi thêm sức nóng vào thị trường smartphone cao cấp vốn đã chững lại, mở ra một kỷ nguyên cạnh tranh gay gắt hơn với những tên tuổi như Samsung.

