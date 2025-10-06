Sự thật sau cuộc gọi nhá máy từ các đầu số 022, 024, 028

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Bình Phước đăng tải thông tin cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước cảnh báo về thủ đoạn các đối tượng lừa đảo liên tục gọi nhá máy (khoảng 3 giây) vào số điện thoại người dân rồi tắt máy. Đây là thủ đoạn mở đường cho hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thông tin cho biết, gần đây, các đối tượng sử dụng các đầu số như 024xxx, 022xxx, 028xxx... để gọi nhá máy người dân, mỗi cuộc chỉ kéo dài khoảng 3 giây rồi cúp máy, khiến điện thoại hiển thị là cuộc gọi nhỡ. Có ngày, người dùng nhận 3 - 4 cuộc gọi như vậy, gây hoang mang, không rõ người gọi là ai và với mục đích gì.

Cảnh báo nguy cơ lừa đảo từ cuộc gọi nhá máy của VTV1.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Hiện tượng “cuộc gọi nhá máy” có thể là bước mở đầu cho các thủ đoạn lừa đảo. Mục đích chính là xác thực các dữ liệu mà đối tượng lừa đảo đã thu thập, từ đó phân loại người dùng để lên kịch bản lừa đảo sau này. Khi người dùng nghe máy hoặc phản hồi, kẻ gian biết số điện thoại đó còn hoạt động và đưa vào danh sách để bán hoặc khai thác.

Một số hệ thống tự động còn có thể nhận diện giọng nói, từ khóa để xác định giới tính, độ tuổi hay mức độ phản ứng của người nghe. Dù các cuộc gọi “nhá máy” không trực tiếp lấy cắp thông tin, nhưng là bước đệm để bán dữ liệu cho bên thứ ba, làm phiền qua quảng cáo hoặc thực hiện các chiêu trò lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, nội trợ... Ngoài ra, người dùng có thể bị lừa gọi lại vào các số tính phí cao, đặc biệt là các số quốc tế. Nếu tiếp tục trả lời, giọng nói của người dùng có thể bị lợi dụng để giả danh trong các cuộc gọi khác.

Qua đây, Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi lạ, đặc biệt là những cuộc gọi có dấu “+” ở đầu số hoặc chỉ “nhá máy” trong vài giây. Nếu nhận được cuộc gọi như vậy, người dân tuyệt đối không gọi lại. Trường hợp bị làm phiền nhiều lần, cần chặn số và báo cáo cho nhà mạng (có thể nhắn tin đến tổng đài 5656 theo cú pháp hoặc phản ánh qua website của nhà mạng).

Người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, dù đầu dây bên kia xưng danh là cơ quan chức năng như công an, viện kiểm sát, tòa án, thuế… hoặc nhân viên ngân hàng, nhà mạng. Đồng thời, tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người quen qua mạng.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời. Đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè nhằm chung tay ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.