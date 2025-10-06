Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI và các mỹ nam Vbiz đang quảng cáo điện thoại gì?

Cuộc chiến trên thị trường smartphone không chỉ dừng lại ở việc mời các ngôi sao hạng A làm đại diện mà còn là cuộc đua về công nghệ, nơi mỗi sản phẩm đều cố gắng tạo ra dấu ấn riêng. Hãy cùng "mổ xẻ" chi tiết những chiếc điện thoại đang được Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, Quang Hùng Master D và Dương Domic tích cực quảng bá.

Sơn Tùng M-TP: Cú tái hợp bùng nổ cùng Oppo Reno14 Series

Sau một thời gian, cặp đôi từng "gây bão" trong nhiều chiến dịch truyền thông là Oppo và Sơn Tùng M-TP đã chính thức tái hợp. Nam ca sĩ trở thành đại sứ thương hiệu cho thế hệ smartphone mới nhất của hãng - Oppo Reno14 Series. Sự kết hợp này được miêu tả như cuộc gặp gỡ giữa một "chuyên gia chân dung AI" và một "biểu tượng văn hóa đại chúng," thể hiện tinh thần tiên phong, đổi mới nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Sơn Tùng M-TP đã tái xuất với Oppo với dòng smartphone Reno14 Series

Oppo Reno14 Series được giới thiệu là sẽ trở thành cầu nối để Sơn Tùng M-TP kể câu chuyện của mình một cách chân thật nhất, đặc biệt với camera chuyên gia chân dung AI có khả năng zoom từ 1x đến 7x. Dòng sản phẩm này đã ra mắt 3 phiên bản là Reno14 5G, Reno14 F và Reno14 Pro 5G, nổi bật với thiết kế cao cấp, kháng nước IP68/69, hiệu năng mạnh mẽ từ chip Dimensity 8350 và 8450, cùng hệ thống camera ấn tượng với cảm biến chính lên đến 50MP.

Giá sản phẩm dao động từ 10 - 19 triệu đồng tùy theo phiên bản.

Link mua tham khảo: TẠI ĐÂY.

HIEUTHUHAI: Gương mặt đại diện đầu tiên của Samsung Galaxy A series

Samsung đã tạo nên một bước ngoặt khi lần đầu tiên công bố gương mặt đại diện cho dòng Galaxy A series tại Việt Nam, và người được chọn chính là nam rapper toàn năng HIEUTHUHAI. Sự kết hợp giữa một nghệ sĩ trẻ được yêu mến và dòng điện thoại dành cho thế hệ dẫn đầu được kỳ vọng sẽ truyền tải nguồn năng lượng trẻ trung, năng động và không ngại bứt phá.

HIEUTHUHAI là đại sứ của Samsung với dòng sản phẩm Galaxy A tại Việt Nam

HIEUTHUHAI đã đồng hành cùng Samsung trong sự kiện ra mắt thế hệ Galaxy A series mới, nơi lần đầu tiên bộ công cụ AI tinh gọn "Awesome Intelligence" được giới thiệu. Các tính năng nổi bật như "Chân Dung Đẹp Nhất" (Best Face) và "Khoanh Tròn Để Tìm Kiếm" (Circle to Search) được tích hợp để nâng tầm trải nghiệm cho người dùng trẻ. Đơn cử cho dòng sản phẩm này Galaxy A17 LTE. Mẫu smartphone này gây ấn tượng với thiết kế tinh tế, màn hình Super AMOLED 6.7 inch sắc nét và camera chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS. Galaxy A17 LTE hiện đang có giá 5.19 triệu đồng - một mức giá hấp dẫn so với hiệu năng mang lại.

Bên cạnh đó, giá các mẫu Galaxy A nằm trong khoảng từ 3 - 10 triệu đồng tùy theo phiên bản.

Link mua tham khảo: TẠI ĐÂY.

Quang Hùng MasterD: Trải nghiệm nhiếp ảnh sân khấu cùng vivo V60 5G

Ca sĩ Quang Hùng MasterD đã mang đến một màn trình diễn bùng nổ tại sự kiện ra mắt vivo V60 5G, đồng thời trình làng bản hit mới "Thả Anh Ra". Anh cũng tiết lộ về sự kết hợp đáng nhớ giữa MV của mình và chiếc điện thoại này. Quang Hùng bày tỏ sự ấn tượng với khả năng nhiếp ảnh của vivo V60 5G, khẳng định chỉ cần giơ máy lên là có ngay ảnh đẹp mà không cần hậu kỳ.

Quang Hùng MasterD là gương mặt quảng bá cho vivo V60 5G

Với năng lực nhiếp ảnh hàng đầu từ ZEISS, vivo V60 5G được định vị là "Flagship Chân dung Thời Thượng". Một trong những tính năng nổi bật là "Chân dung sân khấu 10x", minh chứng cho khả năng chụp ảnh xuất sắc ngay cả trong điều kiện ánh sáng sân khấu phức tạp, giúp người hâm mộ dễ dàng lưu giữ những khoảnh khắc của thần tượng.

Sản phẩm có giá từ 15.99 triệu đồng.

Link mua tham khảo: TẠI ĐÂY.

Dương Domic: "Bậc Thầy AI Tiệc Đêm" cùng realme 15 Series

Trong vai trò đại sứ thương hiệu, ca sĩ Dương Domic đã khuấy động sự kiện ra mắt realme 15 Series với bản hit "Tràn Bộ Nhớ". Sự kiện là sự cộng hưởng giữa công nghệ và âm nhạc, hướng đến thế hệ trẻ năng động, yêu thích tiệc tùng.

Dương Domic là đại sứ thương hiệu của realme

Nam ca sĩ cũng là gương mặt quảng bá cho dải sản phẩm realme 15 Series được mệnh danh là "Bậc Thầy AI Tiệc Đêm", mang đến một cuộc cách mạng trong phân khúc tầm trung với các tính năng AI thông minh. Nổi bật nhất là AI Edit Genie, cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp chỉ bằng giọng nói, và AI Party Mode, giúp tái tạo không khí tiệc tùng sống động ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Dòng máy này còn sở hữu camera 50MP, pin dung lượng khủng 7000mAh và thiết kế siêu mỏng lấy cảm hứng từ thời trang cao cấp.

Sản phẩm có giá từ 9 triệu đồng.

Link mua tham khảo: TẠI ĐÂY.