Mẫu pin sạc dự phòng đang bị thu hồi tại Việt Nam

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết vừa tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam về việc thu hồi sản phẩm pin sạc dự phòng Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable), model PB2030MI, do phát hiện nguy cơ quá nhiệt trong quá trình sử dụng, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ.

Theo báo cáo, nguyên nhân sự cố được xác định xuất phát từ nguyên liệu đầu vào của nhà cung cấp. Các sản phẩm nằm trong diện thu hồi được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 9/2024, với tổng cộng 87 sản phẩm đã phân phối tại thị trường Việt Nam.

Chương trình thu hồi chính thức được triển khai từ ngày 2/9/2025 và sẽ kéo dài cho đến khi toàn bộ sản phẩm lỗi được thu hồi hoàn tất. Xiaomi Việt Nam cam kết hoàn tiền đầy đủ cho khách hàng trong vòng 5/10 ngày làm việc sau khi tiếp nhận sản phẩm, đồng thời chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc trả hàng.

Xiaomi cho biết đến nay chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay thương tích nào liên quan đến dòng sản phẩm này tại Việt Nam.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí và truyền thông phối hợp thông tin rộng rãi để người tiêu dùng nắm bắt và thực hiện đổi trả sản phẩm nếu nằm trong diện ảnh hưởng.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng từng giám sát việc thu hồi hơn 30.927 sản phẩm pin sạc dự phòng mang thương hiệu Anker tại Việt Nam. Nguyên nhân là do lỗi trong công đoạn hàn mấu điện cực âm của tế bào pin, dẫn đến khả năng chập cháy. Kết quả phân tích còn phát hiện lượng tạp chất sắt trong điện cực dương vượt ngưỡng cho phép, làm tăng nguy cơ giảm độ tin cậy và an toàn khi sử dụng.

Tại Trung Quốc, Tổng cục Quản lý thị trường (SAMR) mới đây đã yêu cầu các hãng Romoss, Anker và Xiaomi thu hồi hơn 1,35 triệu pin sạc dự phòng do nguy cơ cháy nổ. Trong đó, Romoss thu hồi 167.000 sản phẩm, Anker 565.000 sản phẩm và Xiaomi 17.000 sản phẩm, với tổng số tiền hoàn trả lên đến hơn 100 triệu nhân dân tệ. Việc thu hồi hiện mới chỉ áp dụng tại thị trường Trung Quốc.

Tại Việt Nam, Romoss và Anker hiện chưa công bố kế hoạch thu hồi thêm sản phẩm nào liên quan đến các lô hàng trên. Theo ghi nhận, sản phẩm của hai thương hiệu này vẫn đang được bày bán rộng rãi tại các cửa hàng và sàn thương mại điện tử.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên chọn mua pin sạc dự phòng chính hãng, có chứng nhận an toàn rõ ràng, tránh sử dụng hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc. Trong quá trình sử dụng, không nên vừa sạc vừa dùng, tránh sạc qua đêm và bảo quản pin ở nơi thoáng mát, khô ráo, tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc vật liệu dễ cháy.

Nếu phát hiện pin sạc bị nóng bất thường, phồng hoặc có mùi khét, người dùng cần ngừng sử dụng ngay, liên hệ trực tiếp với nơi mua để được tư vấn, kiểm tra hoặc đổi trả sản phẩm nhằm đảm bảo an toàn.