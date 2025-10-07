Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi: Hàng triệu người dân chịu hậu quả của bão lũ cần lưu ý

Ngày 6/10 vừa qua, công an TP Hải Phòng đã ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo liên quan đến khắc phục hậu quả bão Bualoi. Theo đó, nhiều đối tượng đã lợi dụng công tác khắc phục hậu quả sau bão để trục lợi, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng các phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi như:

- Lợi dụng việc kêu gọi quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ người dân vùng lũ lụt, nhiều đối tượng xấu đã mạo danh Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức từ thiện uy tín, gọi điện thoại hoặc tạo lập các trang Fanpage, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok…) đến nhiều người kêu gọi quyên góp nhằm chiếm đoạt số tiền của người dân ủng hộ đồng bào gặp thiên tai.

- Lợi dụng việc di chuyển, đi lại khó khăn của người dân, các đối tượng giả danh các kênh bán mặt hàng nhu yếu phẩm (gạo, trứng, thịt, quần áo, giày dép…), dịch vụ sửa chữa nhà, điện nước giá rẻ trên mạng xã hội quảng cáo có thể vận chuyển đến vùng có bão lũ, dẫn dụ bị hại chuyển tiền mua hàng, cài đặt các ứng dụng lạ. Sau đó, chúng không giao hàng, chiếm đoạt tài sản của bị hại hoặc bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

- Gửi tin nhắn, gọi điện thông báo nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, kèm đường link độc hại để đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền điều khiển thiết bị thông minh từ đó chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng trực tuyến.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân một số nội dung sau:

- Mọi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phải hết sức tỉnh táo, bảo vệ mình trước các hành vi lừa đảo, không gửi tiền quyên góp, ủng hộ vào các tài khoản không rõ nguồn gốc. Người dân cần kịp thời tố giác đến cơ quan chức năng các hành vi phạm tội, sẽ giúp cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý và giữ vững an ninh trật tự sau thiên tai.

- Khi tham gia các hoạt động từ thiện, thiện nguyện ủng hộ đồng bào lũ lụt, người dân cần chú ý chuyển tiền vào tài khoản của các tổ chức, cá nhân uy tín. Song song với đó, trước khi quyên góp, ủng hộ, người dân cần tìm hiểu kỹ về tổ chức kêu gọi, xác minh tính xác thực của thông tin được cung cấp.

- Khi thực hiện giao dịch hàng hóa trên không gian mạng, người dân cần: (1) kiểm tra các trang, kênh, điểm bán hàng trên mạng có phải đơn vị uy tín hay không để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời lưu ý khi giao dịch chuyển khoản;

(2) kiểm tra kỹ các đơn hàng đặt mua, tránh tình trạng dữ liệu mua hàng bị lộ lọt, các đối tượng sẽ mạo danh Shipper giao hàng, liên hệ thanh toán để lừa đảo; người dân bị ảnh hưởng bão lụt, nếu trong diện được hỗ trợ, sẽ có cơ quan, tổ chức (đặc biệt là địa phương) liên hệ trực tiếp, không nghe điện thoại từ các số lạ, cài đặt ứng dụng để được nhận tiền hỗ trợ.

- Do ảnh hưởng của Bão số 10, sóng viễn thông, điện sinh hoạt, nước sạch, các hoạt động kinh tế, xã hội bị gián đoạn. Vì vậy, người dân cần cảnh giác, không làm theo hướng dẫn của những đối tượng mạo danh nhân viên các cơ quan, tổ chức yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ; không truy cập vào những đường dẫn (link) lạ trên mạng...

Với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng, mỗi người dân hãy chủ động chung tay khắc phục hậu quả sau bão một cách an toàn, hiệu quả. Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng thiên tai để lừa đảo, trục lợi. Mỗi người chính là “lá chắn” vững vàng, góp phần bảo vệ bình yên và sức mạnh của cộng đồng.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng