Wuling ra mắt xe điện mini mới ngang cỡ Mini EV: Một lần sạc đi 220 km, trang bị hiện đại tham vọng chinh phục giới trẻ

Thị trường ô tô Trung Quốc đã phải chịu sự cạnh tranh gay gắt trong nhiều năm liên tiếp. Bên cạnh những thương hiệu mới bị đào thải, nhiều thương hiệu lâu đời cũng đứng trước bờ vực phá sản. Do đó, các hãng xe lại tiếp tục cho ra mắt mẫu xe mới để nắm bắt thị trường.

Theo CNC, hãng xe Wuling đang mở rộng sang phân khúc cao cấp hơn tại thị trường Trung Quốc bằng việc giới thiệu thương hiệu mới mang tên Aishang, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi. Mẫu xe đầu tiên dưới thương hiệu này là A100C, một chiếc hatchback mini chạy điện, đã chính thức bước vào dây chuyền sản xuất và dự kiến ra mắt thị trường vào tháng 10/2025.

Aishang A100C được thiết kế dưới dạng xe điện hai cửa, bốn chỗ ngồi, mang dáng vẻ nhỏ gọn và đáng yêu – phong cách đang thịnh hành trong phân khúc xe mini đô thị.

Xe gây ấn tượng với trụ sơn đen, bộ ốp vành khí động học, hốc gió trước nổi bật và cụm đèn pha tròn vát phía trên tạo cảm giác như “đôi mắt cau mày”. Ngoài ra, A100C còn có tay nắm cửa truyền thống cùng nắp che cổng sạc bố trí tại chắn bùn trước bên phải. Bánh xe có ốp họa tiết chữ thập. ﻿

Về kích thước, A100C dài 3.285 mm, rộng 1.708 mm, cao 1.550 mm và có chiều dài cơ sở 1.980 mm. So với mẫu Wuling Mini EV đời 2025, xe dài hơn 29 mm, rộng hơn 130 mm nhưng thấp hơn 28 mm.

Aishang A100C trang bị một động cơ điện đặt ở trục sau, cho công suất tối đa 35 kW (51 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 83 Nm. Xe sử dụng bộ pin LFP do Gotion sản xuất, dung lượng 17,65 kWh, cho phạm vi di chuyển khoảng 220 km theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC của Trung Quốc.

Về khả năng vận hành, xe đã được đảm bảo bằng việc giành Giải thưởng Khung gầm Top Ten Trung Quốc, và đây cũng là lần đầu tiên một chiếc xe trong phân khúc này giành được giải thưởng từ hạng mục này. Điểm mạnh về an toàn của xe cũng được thể hiện qua cấu trúc khung gầm sử dụng thép cường độ cao bao quanh thân xe, sẵn sàng hấp thụ lực va chạm từ mọi phía.﻿

Ngoài ra xe còn có vô lăng trợ lực điện, với hệ thống EPS điều chỉnh tỷ số truyền theo tốc độ. Hệ thống phanh sử dụng công nghệ phanh điện tử EHB, cho quãng đường phanh ngắn hơn so với các xe cùng phân khúc. ﻿

Theo ông Wang Zhiqiang, Phó Tổng Giám đốc Wuling, nhu cầu đối với dòng xe cỡ nhỏ tại Trung Quốc đã tăng mạnh trong nửa đầu năm 2025, đạt mức tăng trưởng 63% so với cùng kỳ, tương đương hơn 425.000 xe bán ra. Ông nhấn mạnh đây là cơ hội chiến lược để Wuling thâm nhập sâu hơn vào thị trường xe du lịch giá rẻ bằng sản phẩm mới mang tính cạnh tranh.

Chiếc hatchback điện A100C dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 10/2025, mức giá cụ thể hiện chưa được công bố. Với thiết kế trẻ trung, trang bị hiện đại và phạm vi hoạt động phù hợp cho đô thị, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho người tiêu dùng Trung Quốc, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm phương tiện di chuyển nhỏ gọn, kinh tế nhưng vẫn thời thượng.