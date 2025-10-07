Giải mã cú đúp chiến thắng của VinFast VF 3 tại Car Choice Awards 2025

Trong khuôn khổ giải thưởng Car Choice Awards (CCA) thuộc Better Choice Awards (BCA) 2025, VinFast thắng lớn với 4 hạng mục được vinh danh, trong đó riêng VF 3 đã giành cú đúp "Xe dẫn dắt thị trường" và "Xe GenZ của năm". Hai danh hiệu này phản ánh rõ sức ảnh hưởng thực tế của mẫu xe điện mini của Việt Nam trong việc định hình xu hướng tiêu dùng mới tại Việt Nam.

Giải pháp di chuyển lý tưởng cho đô thị hiện đại

"VF 3 không chỉ là một chiếc xe, mà còn là ‘cú hích’ mở đường cho thói quen tiêu dùng mới, cho một thị trường mới và cho cả tầm nhìn xanh của ngành ô tô Việt Nam", chị Bùi Mai Linh - thành viên Hội đồng Thẩm định chuyên môn CCA 2025 - nhận định về "ngôi sao" tại Car Choice Awards 2025.

Theo giới chuyên môn, trong điều kiện ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí tại các thành phố ngày càng nặng nề, nhu cầu về phương tiện nhỏ gọn, tiết kiệm, thân thiện môi trường trong những năm qua tăng mạnh.

VinFast VF 3 ra đời là lời giải hoàn hảo và ngay lập tức trở thành lựa chọn của hàng vạn người. Với rất nhiều chủ xe, việc sử dụng VF 3 mang lại cảm giác dễ chịu nhờ khả năng vận hành êm ái, không khói bụi, không tiếng ồn, góp phần giữ gìn không khí trong lành và bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Đặc biệt, với chiều dài chỉ hơn 3,1 m, bán kính quay vòng nhỏ, VF 3 khiến nhiều chủ xe, đặc biệt là những người sở hữu ô tô lần đầu hoặc chị em phụ nữ tự tin làm chủ, luồn lách trong phố hẹp, đỗ xe tại các khu dân cư hoặc tòa nhà văn phòng. Tầm hoạt động 210 km mỗi lần sạc đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển hằng ngày, từ đưa đón con đi học, đi làm đến mua sắm hay dạo phố cuối tuần.

Giá bán dễ tiếp cận với chi phí sử dụng cực thấp

Nếu yếu tố vận hành giúp VF 3 chiếm ưu thế trong đô thị, thì giá bán và chi phí sử dụng chính là lý do khiến mẫu xe này chạm đến số đông. Với mức giá khởi điểm 299 triệu đồng (đã bao gồm pin), VF 3 hiện là ô tô điện có giá tốt bậc nhất thị trường, mở ra cơ hội sở hữu xe hơi cho hàng triệu người Việt, đặc biệt là nhóm khách hàng mua xe lần đầu.

"Ngay từ khi công bố giá, VF 3 đã tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, trở thành tâm điểm bàn luận trên truyền thông và thị trường. Đây là minh chứng cho thấy VF 3 không chỉ bán xe, mà còn thay đổi nhận thức của người Việt về việc sở hữu ô tô", chuyên gia Bùi Mai Linh cho biết.

Không chỉ dễ tiếp cận về giá, VF 3 còn có chi phí vận hành rất thấp. VinFast áp dụng chính sách sạc miễn phí đến hết 30/6/2027, giúp người dùng gần như không tốn chi phí nhiên liệu trong giai đoạn đầu. Xe điện cũng có ít bộ phận hao mòn, không cần thay dầu định kỳ, chi phí bảo dưỡng chỉ bằng phần nhỏ so với xe xăng, mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho người dùng đô thị. Trên các cộng đồng dành cho chủ xe, nhiều thành viên đã chia sẻ hóa đơn bảo dưỡng chỉ 300.000-400.000 đồng - điều người đi xe xăng gần như chưa bao giờ nghĩ tới.

Thiết kế sáng tạo, cá tính phù hợp với người trẻ

Nét cá tính cũng là một trong những yếu tố giúp VF 3 chinh phục cả giới chuyên môn lẫn đại đa số người dùng trẻ. Mẫu xe điện mini mang dáng vẻ vuông vức, khỏe khoắn và năng động, nhỏ gọn khi di chuyển trong phố nhưng vẫn vững chãi với khoảng sáng gầm cao. Sự kết hợp giữa thời trang và công năng khiến VF 3 nổi bật giữa các mẫu xe đô thị truyền thống.

"Điểm nổi bật của VF 3 là thiết kế hợp gu GenZ: Trẻ trung, cá tính, không quá truyền thống hay đơn điệu. Dù là xe điện đô thị nhưng kiểu dáng mang hơi hướng off-road, phù hợp cả nam lẫn nữ. Khả năng tùy biến của VF 3 rất được lòng GenZ: từ nội thất màu sắc nổi bật đến ngoại thất decal cá tính", chị Nguyễn Thị Quỳnh Như - thành viên Hội đồng Thẩm định chuyên môn CCA 2025 thuộc thế hệ GenZ - đánh giá.

Thực tế, không chỉ mang giấc mơ ô tô đến với đông đảo người dùng, VF 3 khơi dậy làn sóng cá nhân hóa mạnh mẽ chưa từng có trong cộng đồng người dùng Việt. Những mẫu VF 3 "không chiếc nào giống chiếc nào" xuất hiện ở mọi góc phố, những cuộc thi sáng tạo thu hút hàng nghìn chủ xe…, tất cả đã biến mẫu minicar của VinFast không những trở thành biểu tượng của người trẻ mà còn là một mẫu xe dẫn dắt thị trường đúng nghĩa.

Đó cũng là lý do, VF 3 luôn là ngôi sao được vinh danh tại các giải thưởng uy tín. Trước đó, mẫu xe này từng giành danh hiệu "Ô tô của năm 2024" trong khuôn khổ Car Awards 2024 tại Việt Nam. Trên thị trường quốc tế, VF 3 cũng gây tiếng vang khi được trao giải "Tân binh xe điện ấn tượng nhất" tại Carvaganza Editors’ Choice Awards 2025 và "Xe điện đầu tiên lý tưởng nhất" do AutoFun Indonesia bình chọn.