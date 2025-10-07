Người phụ nữ giao dịch 3,2 tỷ đồng với một tài khoản Techcombank: Công an lập tức vào cuộc xác minh mục đích chuyển khoản

Mới đây, Công an xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đã kịp thời hỗ trợ công dân trên địa bàn nhận lại 3,2 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 03/10, cán bộ công an xã nhận được trình báo của chị C.A.N (trú thôn Bắc Hà 3, xã Bắc Hà). Người phụ nữ cho biết trong quá trình thao tác chuyển khoản bằng ứng dụng banking của ngân hàng Techcombank, đã chuyển nhầm số tiền 3,2 tỷ đồng vào một tài khoản khác cũng thuộc ngân hàng này.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bắc Hà nhanh chóng liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm tra về nội dung chuyển khoản. Đồng thời, cán bộ công an tiến hành xác minh thông tin của chủ tài khoản cũng như mục đích chuyển tiền.

Qua quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định được chủ tài khoản nhận nhầm là anh N.N.L (trú phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên). Công an xã Bắc Hà đã chủ động liên hệ với anh L trao đổi, vận động, đồng thời hướng dẫn hai bên thực hiện đúng quy định về hoàn trả tiền chuyển nhầm.

Đến sáng ngày 04/10, anh N.N.L. đã chuyển lại toàn bộ số tiền 3,2 tỷ đồng cho chị C.A.N. Vụ việc được giải quyết nhanh chóng, an toàn, đúng quy định, không phát sinh khiếu nại hay tranh chấp.

Nhân viên Techcombank trao lại 3,2 tỷ đồng cho chị N. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Qua vụ việc, công an khuyến cáo, người dân cần lưu ý một số điều sau khi thực hiện chuyển khoản

- Cần hết sức cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

- Đối với người nhận được tiền chuyển khoản nhầm thì cần lưu ý: Không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân; chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc Công an địa phương để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Nếu nhận được điện thoại tự xưng nhân viên ngân hàng, cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản vẫn nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lào Cai﻿