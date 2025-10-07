Người dùng nên làm điều này ngay để tránh mất tài khoản Zalo

Với 78 triệu người dùng thường xuyên hàng ngày, Zalo đang trở thành ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam. Đa số người dùng nền tảng Zalo để kết nối với bạn bè, người thân, phục vụ công việc và các mối quan hệ xã hội.

Sau đây là một số cách thức đơn giản để bảo vệ tài khoản ứng dụng Zalo của bạn hạn chế bị hacker tấn công:

Bảo mật Zalo 2 lớp tránh bị xâm nhập, bị hack

Áp dụng cách bảo mật Zalo 2 lớp là biện pháp mạnh nhất sẽ giúp tài khoản của bạn tránh được việc xâm nhập trái phép. Nhờ vậy mà bạn không còn phải lo lắng nhiều về việc thông tin riêng tư bị người khác biết và rò rỉ ra bên ngoài.

Cách bảo mật Zalo trên iPhone, Android bằng bảo mật 2 lớp được thực hiện như sau:

Bước 1: Đầu tiên, bạn mở ứng dụng Zalo rồi nhấn chọn vào mục Cá nhân. Sau đó, bạn nhấn tiếp vào Cài đặt rồi chọn Kiểm tra bảo mật.

Bước 2: Trong mục Kiểm tra bảo mật, chọn Tài khoản và bảo mật. Sau đó, bạn gạt thanh gạt chuyển sang màu xanh để mở mục Xác thực 2 lớp. Vậy là mỗi lần muốn đăng nhập vào tài khoản của bạn trên thiết bị đều cần được bạn xác nhận.

Cẩn thận với các liên kết và tệp đính kèm

Để bảo vệ tài khoản Zalo trên máy tính và điện thoại, bạn nên chú ý đến các tệp và liên kết. Hãy xác minh nguồn gốc của chúng để đảm bảo tính đáng tin cậy.

Việc mở các liên kết hoặc tệp không rõ nguồn gốc từ những tin nhắn không xác định có thể gây nguy hiểm. Chúng có thể chứa mã độc, dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân của bạn. Hơn nữa, điều này còn có thể làm hỏng thiết bị và khiến nó không hoạt động bình thường.

Bảo mật Zalo bằng cách cài đặt quyền riêng tư

Cách bảo mật Zalo bằng cài đặt quyền riêng tư cũng khá hữu ích và được nhiều người lựa chọn. Dưới đây là những thao tác giúp bạn có thể cài đặt quyền riêng tư khi sử dụng Zalo:

- Không nhận tin nhắn từ người lạ: Vào Cài đặt Chọn Quyền riêng tư Tắt tùy chọn Nhận tin nhắn từ người lạ.

- Chặn cuộc gọi từ người lạ: Trong Quyền riêng tư, bạn chọn Ai có thể gọi cho bạn rồi tùy chỉnh theo nhu cầu.

Thiết lập nguồn kết bạn: Bạn có thể thiết lập kết bạn qua số điện thoại, username, mã QR, nhóm chung, danh thiếp,... Tùy vào nhu cầu mà có thể bật hoặc tắt nguồn kết bạn để đảm bảo tính bảo mật.

Kiểm tra lịch sử đăng nhập và đăng xuất từ xa

Việc kiểm tra lịch sử đăng nhập và đăng xuất từ xa giúp bạn biết được thiết bị nào xâm nhập vào Zalo của bạn. Dưới đây là cách kiểm tra nhanh chóng mà bạn có thể thực hiện:

Bước 1: Bạn truy cập vào ứng dụng Zalo rồi nhấn chọn vào mục Cá nhân. Bạn nhấn chọn tiếp vào Cài đặt và chọn Tài khoản và bảo mật.

Bước 2: Bạn nhấn chọn vào mục Thiết bị đăng nhập hiển thị trên màn hình để xem Quản lý thiết bị đăng nhập. Nếu phát hiện tài khoản đăng nhập vào thiết bị lạ, bạn hãy nhấn vào Đăng xuất.

Ngoài ra, cập nhật Zalo lên phiên bản mới nhất cũng là cách bảo mật Zalo hữu ích cho người dùng. Phiên bản Zalo mới sẽ có nhiều tính năng mới giúp tài khoản được bảo vệ tốt hơn.