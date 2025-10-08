Ứng dụng VNeID dự kiến sẽ tích hợp 188 loại giấy tờ cá nhân, người dân cần biết kẻo lỡ mất quyền lợi

Ngày 3/10, Bộ Công an đã công bố Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024 quy định định danh và xác thực điện tử.

Theo đó, 188 giấy tờ dự kiến sẽ được Bộ Công an tích hợp, cập nhật cho công dân trên VNeID. Các giấy tờ sẽ bao quát tất cả các lĩnh vực từ căn cước, định danh, ﻿cư trú; xuất nhập cảnh; quản lý phương tiện giao thông đường bộ; kinh doanh; giáo dục địa học; khám chữa bệnh, đăng kiểm, xuất bản, dược phẩm, bất động sản và hoạt động ngoại hối...

Trong số này, 18 loại giấy tờ sẽ do Bộ Công an cấp; Bộ Giáo dục và Đào tạo có 8 loại giấy tờ; Bộ Ngoại giao 8 loại; Bộ Nông nghiệp và Môi trường 21; Bộ Tài chính 12; Bộ Tư pháp 17; Bộ Xây dựng 31; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9; Bộ Nội vụ 9 loại...

Nhiều loại giấy tờ cơ bản như bằng đại học, bằng thạc sĩ, tiến sĩ; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy khai sinh, khai tử; hộ chiếu, thị thực, giấy chuyển tuyến điều trị, giấy ra viện... cũng nằm trong số này.

188 loại giấy tờ dự kiến cấp cho công dân tích hợp, cập nhật trên VNeID:

Theo cơ quan soạn thảo, ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID trong quy trình thủ tục hàng không, từng bước mở rộng triển khai tại các tuyến đường sắt, đường sắt đô thị; nền tảng “Bình dân học vụ số”; cùng 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo Kế hoạch 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Việc tích hợp giấy tờ vào VNeID đã bước đầu mang lại lợi ích rõ ràng cho người dân và cơ quan nhà nước; cơ quan hành chính giảm tải giấy tờ, rút ngắn thời gian thông qua tra cứu, xác thực dữ liệu kịp thời, chính xác góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

Song việc triển khai chậm chuyển biến, kết quả hạn chế, đến nay mới tích hợp được 16 loại giấy tờ. Do đó, người dân không được hưởng tiện ích từ việc cắt giảm giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính.

Từ thực tiễn trên, Bộ Công an đánh giá việc sửa đổi, bổ sung một số quy định mới, cho phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn là cần thiết.

Dự thảo Nghị định sẽ sửa đổi, bổ sung 18 nội dung, hướng tới tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch trên môi trường điện tử, thực hiện đơn giản hóa, cải cách hành chính nhưng vẫn bảo đảm bảo vệ bí mật, an ninh, an toàn thông tin cá nhân.

Hiện, dự thảo Nghị định đang được Bộ Công an đăng trên Cổng Thông tin điện tử để lấy ý kiến của nhân dân trong thời gian 10 ngày, từ 3-13/10. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến TẠI ĐÂY.