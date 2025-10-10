Nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội trốn thuế

Chính quyền các bang tại Đức đang tăng cường kiểm soát và xử lý hành vi trốn thuế trong giới người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (influencer), nhóm công dân mạng đang ngày càng phát triển mạnh trong nền kinh tế số của nước này.

Tại bang North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen), nơi có dân số đông nhất nước Đức, chính quyền đã thành lập một đơn vị điều tra chuyên trách nhằm truy xét tình trạng trốn thuế của các influencer trên quy mô lớn.

Theo bà Stephanie Thien, người đứng đầu Cơ quan phòng chống tội phạm tài chính của bang, cơ quan đang phân tích khoảng 6.000 bộ dữ liệu từ các nền tảng mạng xã hội và phát hiện nhiều khoản thu nhập chưa được khai báo thuế, bao gồm cả tiền kiếm được từ lượt xem và hợp đồng quảng cáo sản phẩm.

Khoảng 200 người có ảnh hưởng trên mạng xã hội này đã bị khởi tố. (Ảnh minh hoạ)

“Chúng tôi biết rằng có rất nhiều tiền đang lưu thông, và không phải tất cả đều được đóng thuế đúng quy định”, bà Thien nói với AFP.

Giống như nhiều quốc gia khác, số lượng influencer trên TikTok, Instagram hay các nền tảng tương tự đã bùng nổ tại Đức trong những năm gần đây. Theo Hiệp hội Kinh tế số Đức (BVDW), ngân sách mà các doanh nghiệp chi cho hoạt động tiếp thị qua influencer đã tăng từ 223 triệu euro năm 2019 lên tới 477 triệu euro vào năm 2022.

Trước chiến dịch siết chặt lần này, bang North Rhine-Westphalia đã khởi tố hình sự khoảng 200 influencer cư trú tại đây, trong đó một số người bị cáo buộc trốn thuế lên đến hàng triệu euro.

Không chỉ North Rhine-Westphalia, các bang khác như Hamburg và Thuringia (Thüringen) cũng đang tiến hành điều tra các trường hợp tương tự.

Theo ông Christian Gebert, lãnh đạo công ty tư vấn thuế Steuerberaten.de, nhiều influencer, đặc biệt là những người trẻ nổi tiếng nhanh chóng trên mạng, thường không nhận thức được nghĩa vụ thuế của mình.

“Có những trường hợp đến gặp chúng tôi và nói: ‘Tôi đã làm việc này 2–3 năm rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nộp thuế’. Nhiều người thành công quá nhanh, và bước đầu họ đơn giản là không có sự chuẩn bị đầy đủ về thuế,” ông Gebert chia sẻ.