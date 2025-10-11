Chuyển đổi xanh ngay từ chiếc ô tô đầu tiên: Người trẻ háo hức chào đón xe điện

Những ngày đầu tháng 10 vừa qua, Vietnam Mobility Festival 2025 (VMF 2025) đã diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, thu hút đông đảo khách tham quan đặc biệt là giới trẻ. Không khí sự kiện tràn đầy năng lượng với hàng loạt hoạt động trải nghiệm thực tế, nơi người tham gia có thể khám phá những phương tiện di chuyển hiện đại và bền vững.

Là một phần trong Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025, VMF 2025 không chỉ là sân chơi cho những người yêu công nghệ mà còn là cầu nối giúp công chúng, đặc biệt là sinh viên, tiếp cận gần hơn với các giải pháp giao thông thân thiện với môi trường. Thông điệp về vai trò của giao thông xanh trong giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và hướng tới mục tiêu Net-Zero 2050 được truyền tải rõ nét qua từng khu vực trưng bày và tương tác.

Một trong những điểm được quan tâm nhiều nhất tại sự kiện là khu vực trải nghiệm xe VinFast. Tại đây, hàng trăm bạn trẻ háo hức xếp hàng để cầm lái thử những mẫu xe điện mới như Evo Grand, Evo Lite Neo, Motio và Feliz. Trong số đó, mẫu xe 4 bánh nhỏ gọn “quốc dân” VF3 trở thành tâm điểm chú ý khi thu hút đông đảo người dùng trẻ muốn tìm hiểu về phương tiện xanh phù hợp với nhu cầu đô thị.

Bạn Nguyễn Thế Anh - Sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa Hà Nội

Bạn Nguyễn Thế Anh, sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa Hà Nội, là một trong những người tham gia lái thử. Đã có bằng lái 3 năm và dự định sắm ô tô ngay sau khi đi làm, Thế Anh chia sẻ lý do đến với sự kiện là “muốn tham gia chuyển đổi xanh với xe điện”, đặc biệt quan tâm đến các mẫu xe của VinFast như Limo Green và VF3.

Những chia sẻ của Thế Anh về trải nghiệm tại buổi lái thử xe điện Vinfast

Sau khi trực tiếp cầm lái, Thế Anh nói: "Điều đầu tiên em cảm thấy khi ngồi lái là vô lăng và chân ga đều khá nhạy. Điều hòa bật lên lạnh khá sâu vì không gian trong xe không quá rộng."

Trước đó, Thế Anh từng có kinh nghiệm với xe xăng truyền thống như Honda Camry. Khi được hỏi về sự khác biệt, bạn cho biết: "Nếu mà nói để so sánh VF3 với những chiếc xe xăng em đã từng được cầm lái thì nó khá là lanh lẹ vì kích thước nhỏ. Nếu đi ở trong phố đông đúc thì em thấy sẽ luồn lách dễ dàng hơn. Gương 2 bên nhìn hơi nhỏ một chút, nhưng mà tầm nhìn thì lại khá rộng và không bị hạn chế."

Tuy nhiên, Thế Anh cũng thẳng thắn chia sẻ những bất tiện hiện tại khi dùng xe điện: hệ thống trạm sạc tốc độ cao vẫn chưa phổ biến quanh khu vực mình sinh sống và trường học, khiến việc sử dụng chưa thật sự thuận tiện như xe xăng. Dù vậy, với thói quen di chuyển chủ yếu trong nội đô để đi học và đi làm, bạn ấy vẫn cho rằng xe điện là lựa chọn hợp lý.

"Một năm em cũng không đi xa quá nhiều, chỉ khoảng 4 - 5 lần. Nếu phải đi thường xuyên hơn, chắc em sẽ chọn những dòng xe có thời lượng pin tốt hơn như VF6 hoặc VF8, phù hợp với cả nhu cầu đi xa," Thế Anh chia sẻ thêm.

Đối với Thế Anh, yếu tố quan trọng nhất khiến bạn nghiêng về xe điện là tác động tích cực đến môi trường. Thế Anh cho rằng, việc sử dụng xe điện không chỉ góp phần giảm khí thải nhà kính mà còn giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu trong dài hạn. Câu chuyện của Thế Anh cũng là hình ảnh đại diện cho xu hướng chuyển đổi xanh trong giới trẻ Việt Nam - nơi thế hệ mới không chỉ quan tâm đến công nghệ mà còn ý thức hơn về trách nhiệm với hành tinh.

Với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng trạm sạc, chính sách hỗ trợ từ nhà nước và những mẫu xe điện ngày càng phù hợp với túi tiền, xe điện đang dần trở thành lựa chọn đầu tiên của người trẻ khi sở hữu ô tô.