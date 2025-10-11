Cách nhận gói AI giá gần 6 triệu đồng dành riêng cho sinh viên Việt Nam

Trong thông báo chính thức, Google nhấn mạnh rằng sinh viên Việt Nam đang dẫn đầu làn sóng ứng dụng AI. Dẫn số liệu khảo sát vào tháng 8 của Decision Lab, gã khổng lồ công nghệ cho biết có đến 92% sinh viên trong nước đang khai thác sức mạnh của AI để nâng cao hiệu quả học tập và phát triển kỹ năng. Các công cụ như Gemini đang được sử dụng đa dạng, từ việc nghiên cứu các chủ đề phức tạp, chuẩn bị cho các buổi phỏng vấn xin việc, đến tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo.

Cụ thể, từ ngày 8/10, Google chính thức triển khai chương trình tặng miễn phí một năm sử dụng gói AI Pro cho sinh viên Việt Nam, một động thái cho thấy sự công nhận đối với vai trò tiên phong của giới trẻ trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Được biết, gói Google AI Pro hiện tại trị giá 489.000 đồng mỗi tháng, mức phí chi trả cho gói 1 năm trị giá gần 6 triệu đồng.

Gói AI Pro mang đến cho sinh viên quyền truy cập vào mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ Gemini 2.5 Pro cùng một hệ sinh thái các công cụ AI tiên tiến, bao gồm:

- 2TB dung lượng lưu trữ trên Google Drive, Gmail và Photos.

- Các công cụ nghiên cứu chuyên sâu như Deep Research, sắp xếp ghi chú thông minh với NotebookLM.

- Tương tác bằng giọng nói với Gemini Live, tạo video từ văn bản với Veo 3.

- Tích hợp AI hỗ trợ trực tiếp trong các ứng dụng văn phòng quen thuộc như Gmail, Docs, Sheets.

Để kích hoạt ưu đãi, bạn chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản:

Xác minh: Truy cập vào https://goo.gle/freeproVN và điền thông tin để xác minh tư cách sinh viên qua SheerID. Cập nhật thanh toán: Thêm thông tin thanh toán. Google cam kết sẽ không trừ bất kỳ khoản phí nào trong 12 tháng đầu tiên. Kích hoạt và trải nghiệm: Hoàn tất và bắt đầu sử dụng ngay lập tức!

Google cam kết hoàn toàn miễn phí trong 12 tháng. Trước khi thời hạn kết thúc, chúng tôi sẽ gửi email thông báo để bạn chủ động quyết định gia hạn hoặc hủy gói, không có bất kỳ ràng buộc tự động gia hạn nào.

Đây là cơ hội hấp dẫn cho cộng đồng sinh viên Việt Nam trong việc chuẩn bị hành trang cho hành trình học tập.

Chương trình đăng ký sẽ kéo dài từ nay cho đến hết ngày 9/12/2025.