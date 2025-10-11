“No bad seats” - Có Galaxy S25 Ultra trên tay, concert nào cũng thành view VIP

Không còn cảnh idol chỉ là một chấm sáng nhỏ xíu ở cuối sân khấu, ảnh mờ nhoè hay video rung bần bật. Với Galaxy S25 Ultra, mọi góc ngồi đều có thể biến thành VIP zone - visual idol rõ từng milimet, ánh đèn concert lung linh mà vẫn nét căng đét.

"No bad seats" - Khi mọi chiếc ghế đều trở thành góc đẹp

Với các fan ruột, chuyện săn vé concert không phải lúc nào cũng dễ dàng với một số queue xếp hàng nhỏ hay đủ sức lực chờ đợi xuyên đêm để có một vị trí "bám rào" sát sân khấu. Nhưng giờ đây với cụm camera "full giáp chiến" bất chấp mọi khoảng cách của Galaxy S25 Ultra, mọi "chông gai" sẽ hoàn toàn biến mất.

Ống kính siêu rộng 50MP Ultrawide mới giúp bao trọn toàn sân khấu, giữ độ nét cao và góc nhìn sâu hơn hẳn. Tính năng cực hữu dụng khi bạn muốn bắt trọn khung hình ghi lại sự đông đúc của khán giả và sân khấu hoành tráng, ánh đèn laser, hay màn encore cúi chào của ekip khi kết concert. Bộ đôi Tele 50MP + 10MP hỗ trợ zoom xa đến 100× (trong đó 5× là zoom quang học – 10× là zoom chất lượng quang học), giúp "bắt" được visual idol dù bạn ngồi "đu đỉnh khán đài". Thêm chống rung quang học thế hệ mới, ảnh vẫn ổn định dù bạn đang "quẩy lightstick" hết mình ở đoạn beat drop.

Điều đầu tiên trước ngày diễn ra show, việc bạn cần làm là tiến hành set up cho chiếc camera S25 Ultra của mình bằng cách bấm biểu tượng 4 chấm góc phải → set tỉ lệ 9:16 để tương thích kích cỡ trên cả Reels/Tiktok. Đừng quên bật chế độ 200MP để có khung hình bảo đảm nét như visual của bias. Điều chỉnh thêm các cài đặt theo bảng hướng dẫn bên dưới để ảnh bắt sáng chuẩn không gian trực tiếp ngoài trời nhé.

Tiếp tục, vẫn ở phần biểu tượng 4 chấm góc phải → Vào Cài đặt (biểu tượng bánh răng), tắt Rung phản hồi, để mỗi lần bấm máy là một lần "bắt trúng khoảnh khắc vàng", bình tĩnh không sợ nhòe dù tay run khi thấy idol eye-contact hay thả tim về phía mình. Tắt chế độ Ảnh hiệu quả cao và chọn Định dạng ảnh chế độ Chuyên nghiệp để đảm bảo nguồn suộc ảnh và video về sau có thể chỉnh sửa và lưu trữ dễ dàng trên bất cứ thiết bị nào.

Ngoài ra, tư thế cầm điện thoại chắc chắn nhất được mọi con dân đu concert truyền lại chính là dùng hai tay đỡ hai bên thành máy (tránh che phần loa dưới thân máy), hoặc dùng dây đeo điện thoại, vừa vẫy được lightstick cổ vũ, vừa tránh rung lắc khi "quẩy". Zoom quang học đúng cách cũng là một thủ thuật "phải nằm lòng" cho mọi S-fans nếu muốn có hình chất lượng trong concert. Nhấn giữ vào biểu tượng zoom (khoanh đỏ dưới hình) để hiển thị các mốc zoom cài sẵn (1x – 5x – 10x), visual bias vẫn sắc nét dù bạn ngồi ở khoảng cách xa hay không trực diện so với khán đài.

Thủ thuật bắt những tấm ảnh thật nét là khi idol đang di chuyển, hãy ưu tiên zoom các mức vừa phải (1x – 5x) đủ bắt chuyển động mượt mà. Khi idol đứng tại chỗ giao lưu cùng các fan, hãy mạnh dạn zoom 10x để ảnh vẫn căng đét. Cuối cùng, đừng lia máy và bấm chụp liên tục theo bước chân idol để gặp tình trạng out nét mờ nhòe. Thiết bị sẽ cần 1-3 giây để bắt nét ổn định, giúp giữ khung hình ổn định và canh khoảnh khắc "đỉnh".

Zoom 3x hay 10x vẫn cứ là vô tư, idol vẫn cứ là long lanh tuyệt đối (Ảnh: Trang Xù - Chụp bằng Samsung Galaxy S25 Ultra)

Chỉ với Galaxy S25 Ultra trong tay mọi chỗ ngồi đều có thể trở thành "chỗ ngồi hạng VIP". Visual idol, ánh sáng sân khấu hay từng chuyển động nhỏ đều được ghi lại rõ ràng, rực rỡ. "No bad seats" không còn là lời nói vui, mà là điều Galaxy S25 Ultra thực sự làm được.

Khả năng chụp đêm ấn tượng – điểm cộng lớn của S25 Ultra

Ánh sáng lung linh, hiệu ứng laser và LED chính là "đặc sản" của mọi concert, nhưng cũng là nỗi ám ảnh của dân chụp ảnh auto. Trong điều kiện ánh sáng thay đổi liên tục, không ít điện thoại sở hữu chiếc camera xịn vẫn phải "bó tay" vì khung hình dễ cháy sáng, nhòe màu hoặc mất chi tiết. Đây chính là lúc tính năng Chế độ ban đêm (Nightography) trên Galaxy S25 Ultra phát huy cực mạnh ưu thế, dẫn đầu thị trường điện thoại được tin yêu nhất của dân đu idol.

Hệ thống camera tích hợp công nghệ Nightography và zoom AI, mang lại hiệu suất chụp ảnh tối ưu giúp bao quát toàn sân khấu, đem lại những bức hình tuyệt đối điện ảnh (Ảnh: Trang Xù - Chụp bằng Samsung Galaxy S25 Ultra)

Để phát huy tối đa tính năng này, dưới đây là bí kíp từ hội đu idol kỳ cựu: Chạm & giữ để khóa sáng trước khi chụp – tránh cảnh idol "cháy sáng" khi đèn đổi tone đột ngột. Canh lúc idol trò chuyện hoặc đứng yên, ánh sáng ổn định nhất – đây là thời điểm vàng để có khung hình cực phẩm. Nếu idol mặc đồ sáng màu, hãy giảm sáng nhẹ (EV -0.3 đến -0.7 hoặc kéo giảm thanh ISO) để giữ chi tiết gương mặt thần tượng trên sân khấu, không lo hình ảnh bị cháy sáng.

Chế độ chống rung quang học thế hệ mới cùng tùy chỉnh HDR giúp cho các bức ảnh trong điều kiện thiếu sáng, ánh sáng hỗn loạn vẫn cực nét (Ảnh: Trang Xù - chụp bằng Samsung Galaxy S25 Ultra)

Một vài tips nhỏ kể trên, kết hợp công nghệ xử lý ánh sáng thông minh từ chính S25 Ultra đã giúp máy giữ nguyên độ sáng, màu, chi tiết ngay cả trong khung cảnh sân khấu phức tạp nhất. Từ ánh đèn rực rỡ, visual idol đến những vùng tối đều được tái hiện rõ nét, sống động và không bị nhiễu. Bởi vậy không ít người gọi vui Samsung Galaxy S25 Ultra là "vé VIP tự thân" vì dù bạn đứng ở đâu, khoảng cách của bạn đến sân khấu bao xa, những khung hình đêm vẫn sáng rõ, lung linh chẳng kém khu trung tâm sân khấu.

Gemini Live – Trợ lý AI cá nhân cho mọi concert

Đu idol đâu chỉ có chuyện "xách lightstick đi quẩy" - mà là cả một hành trình chuẩn bị công phu: săn vé, chọn outfit, lên lịch trình di chuyển… Nhưng tin vui là từ nay, bạn có thể "rảnh tay – rảnh đầu" nhờ Gemini Live trên Galaxy S25 Ultra.

Chỉ cần trò chuyện bằng tiếng Việt, Gemini Live đã lập tức hiểu ý và hỗ trợ bạn từ A đến Z: từ gợi ý outfit để cheap moment nổi bật với thần tượng, nhắc chuẩn bị những món "must have" khi đi concert, đến check thời tiết và tính đường di chuyển.

Đặc biệt, Circle to Search chính là "vũ khí bí mật" để bạn tìm ngay những món đồ giống outfit idol diện chỉ bằng một vòng tròn trên ảnh - khỏi phải mò mẫm tìm link khắp nơi.

Tìm đôi giày G-Dragon diện ra sân bay? Một chạm khoanh tròn bằng Circle to Search có liền đáp án cho các FAM

Cứ để Gemini Live lo phần chuẩn bị. Việc của bạn là diện thật đẹp, cài đặt cam thật chuẩn như hướng dẫn, thực hành quen tay các bí kíp bỏ túi và chuẩn bị cháy hết mình cùng idol.

Không cần "vác súng thần công" DSLR như các master fansite, hội fan tụi mình giờ chỉ cần một chiếc Galaxy S25 Ultra là đủ "bắt sáng – bắt bias – bắt vibe" ngay tại chỗ ngồi.

Với setup chuẩn, cài đặt đúng, mỗi fan đều có thể tạo nên những khung hình đậm cảm xúc, đủ để "đu trend" và lên top tương tác sau concert. Những tấm ảnh chụp bằng Galaxy S25 Ultra chính là tấm vé VIP của thời đại số, khi mọi chỗ ngồi đều có thể trở thành "No bad seats" - "góc đẹp nhất sân khấu".