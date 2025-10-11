Thông báo trên iPhone bỏ qua có thể khiến máy bị hư vĩnh viễn

Các dòng iPhone đời mới hiện nay hay iPhone 11 trở lên đều được Apple trang bị khả năng chống nước đạt chuẩn IP68. Điều này giúp thiết bị có thể chịu được việc bị dính nước nhẹ hoặc rơi xuống nước trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, chống nước không đồng nghĩa với chống được mọi loại chất lỏng. Trong trường hợp máy bị ngập nước hoặc tiếp xúc với lượng nước lớn, hơi ẩm vẫn có thể xâm nhập qua các khe hở như cổng sạc Lightning/USB-C, màng loa hoặc mic.

Theo The Telegraph, Apple đã tích hợp tính năng phát hiện chất lỏng trong cổng sạc từ các đời iPhone XS, XS Max và XR trở đi. Khi người dùng cắm cáp Lightning hoặc USB-C vào iPhone mà thiết bị phát hiện có hơi ẩm hoặc nước trong cổng kết nối, màn hình sẽ hiện thông báo cảnh báo chất lỏng.

Thông báo Chức năng sạc không có sẵn: Cảnh báo này xuất hiện nếu bạn kết nối iPhone có đầu nối Lightning với bộ sạc và thiết bị phát hiện có chất lỏng.

Thông báo Đã phát hiện chất lỏng trong đầu nối USB-C: Cảnh báo này xuất hiện nếu bạn kết nối phụ kiện hoặc bộ sạc với iPhone bằng cáp USB-C sang USB-A và thiết bị phát hiện có chất lỏng. Hãy ngắt kết nối cáp sạc ngay lập tức.

Thông báo này nhằm bảo vệ iPhone khỏi nguy cơ chập điện hoặc ăn mòn linh kiện bên trong. Khi đó, tính năng sạc và kết nối phụ kiện sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa cho đến khi máy khô hoàn toàn.

Nếu người dùng phớt lờ cảnh báo và vẫn cố sạc, iPhone có thể bị ăn mòn chân sạc, gây hư hỏng nặng hoặc khiến cổng kết nối không hoạt động vĩnh viễn.

Cách xử lý khi iPhone bị dính nước

Nếu bạn nhận được cảnh báo chất lỏng trong cổng sạc, hãy ngắt kết nối ngay tất cả dây cáp và phụ kiện. Tuyệt đối không sạc tiếp cho đến khi máy khô hoàn toàn.

Apple khuyến nghị người dùng làm theo các bước sau:

1. Giữ iPhone hướng đầu sạc xuống, nhẹ nhàng gõ để nước thừa chảy ra ngoài.

2. Đặt máy ở nơi khô ráo, thoáng khí. Tuyệt đối không dùng máy sấy hoặc quạt nóng.

3. Sau khoảng 30 phút, có thể thử cắm sạc lại. Nếu thông báo vẫn xuất hiện, tiếp tục để máy khô thêm.

4. Thời gian khô hoàn toàn có thể kéo dài đến 24 giờ, tùy lượng nước lọt vào.

5. Nếu máy đã khô nhưng vẫn không sạc được, hãy thử rút - cắm lại cáp và củ sạc, hoặc đổi sang phụ kiện khác để kiểm tra.

Những điều tuyệt đối không nên làm

- Không dùng nhiệt độ cao hay khí nén để làm khô iPhone.

- Không nhét vật lạ (tăm bông, giấy, khăn…) vào cổng sạc.

- Không đặt máy vào túi gạo, vì hạt gạo nhỏ có thể lọt vào và làm hỏng cổng sạc.

Thông báo phát hiện chất lỏng là tính năng bảo vệ quan trọng của iPhone. Việc bỏ qua cảnh báo này và tiếp tục sạc có thể khiến cổng Lightning bị ăn mòn, gây hư hại vĩnh viễn.

Nếu không may gặp trường hợp này, điều tốt nhất bạn có thể làm là kiên nhẫn chờ thiết bị khô tự nhiên, đừng nóng vội, bởi chỉ một lần sạc sai thời điểm cũng có thể khiến chiếc iPhone đắt tiền của bạn bị hư.