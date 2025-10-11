Màn hình máy tính hiện số lạ, cụ ông 79 tuổi ấn nút gọi rồi hối tiếc cả đời

Nạn nhân trong câu chuyện là cụ ông tên Tan (79 tuổi, Singapore). Vào một ngày đẹp trời, ngay sau khi bật máy tính, ông Tan hoảng hốt khi thấy một thông báo hiện lên, cảnh báo rằng máy tính của ông đã bị chặn vì “phát hiện phần mềm gián điệp Trojan”.

Thông báo còn mang logo Microsoft và hiển thị số điện thoại “hỗ trợ kỹ thuật”. Nghĩ rằng đây là cảnh báo thật, ông Tan gọi ngay đến số đó để nhờ giúp đỡ, mà không hề biết mình sắp rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo.

Ở đầu dây bên kia, một người đàn ông nói tiếng Anh, tự xưng là Ethan Jones, “thành viên của đơn vị cảnh sát phòng chống tội phạm mạng”. Người này khẳng định máy tính của ông Tan đang bị tấn công và cần được “kiểm tra bảo mật”.

Trong suốt cuộc trò chuyện kéo dài ba tiếng đồng hồ, ông Tan làm theo mọi hướng dẫn của đối tượng. Ông cho phép “Ethan Jones” truy cập từ xa vào máy tính và cung cấp thông tin đăng nhập của ba tài khoản ngân hàng để “kiểm tra xem có bị xâm nhập không”.

Khi được yêu cầu “nhấn xác thực trong vòng ba giây để hoàn tất kiểm tra”, ông Tan lập tức làm theo mà không hề biết rằng thao tác này đã cho phép tội phạm truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình. (Ảnh minh hoạ)

Không lâu sau, ngân hàng liên hệ để hỏi về một loạt giao dịch đáng ngờ. Nhưng lúc ấy, mọi chuyện đã quá muộn, 173.000 USD (hơn 4,4 tỷ đồng) trong tài khoản của ông Tan đã bị chuyển đi trong ba đợt chỉ trong 15 phút: Đợt đầu là 55.000 USD lúc 12h59, hai đợt kế tiếp là 68.000 USD lúc 1h08 và 50.000 USD lúc 1h15. Số tiền này nhanh chóng được chuyển từ Singapore sang một tài khoản ở nước ngoài. Theo thông tin từ cảnh sát, khoản tiền đã không thể thu hồi được.

Con trai ông Tan, anh Albert, kể lại rằng cha mình “sốc và tổn thương sâu sắc” sau vụ việc. Khi ông Tan gửi tin nhắn WhatsApp cầu cứu, Albert đang trên chuyến bay nên không thể phản hồi kịp thời.

Ngay khi trở về, Albert kiểm tra máy tính và phát hiện một phần mềm độc hại Trojan đã được cài vào thiết bị, chính nó là thủ phạm tạo ra thông báo giả mạo mang tên Microsoft.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến. Kẻ gian tạo ra các thông báo giả mạo có giao diện giống hệt phần mềm bảo mật nổi tiếng, cảnh báo rằng thiết bị “đang gặp nguy hiểm”. Sau đó, chúng dụ nạn nhân gọi điện, cài phần mềm hoặc cung cấp thông tin cá nhân, từ đó chiếm quyền truy cập và rút sạch tiền trong tài khoản.

Những người lớn tuổi, ít am hiểu công nghệ, là nhóm dễ trở thành mục tiêu nhất của loại hình lừa đảo này.

Từ trải nghiệm đau lòng của cha mình, Albert khuyên mọi người nên cảnh giác với mọi thông báo bật lên trên máy tính yêu cầu gọi điện hoặc cung cấp thông tin.

Anh chia sẻ: “Chỉ một cú nhấp chuột hoặc một cuộc gọi sai, cha tôi đã mất đi hơn nửa số tiền tích góp cả đời. Tôi mong mọi người, đặc biệt là người già, hãy thật thận trọng.”

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng:

- Không gọi điện hoặc bấm vào liên kết hiển thị trong các cảnh báo lạ trên màn hình;

- Thường xuyên quét virus và cập nhật phần mềm bảo mật;

- Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu cho bất kỳ ai qua điện thoại, email hoặc tin nhắn.

Tham khảo The Straits Times