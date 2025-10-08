4 số điện thoại tuyệt đối không nghe máy, không kết bạn Zalo

Trong thời gian gần đây, Công an TP Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng, nhắm vào người dùng với mục đích chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức phát hành thẻ tín dụng. Theo đó, các đối tượng tự xưng là nhân viên tổng đài của các ngân hàng, chủ động gọi điện thoại, nhắn tin qua nhiều nền tảng như SMS, Zalo, Messenger… để dụ dỗ nạn nhân mở thẻ ghi nợ phi vật lý hoặc làm hồ sơ phát hành thẻ tín dụng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã chỉ đích danh 4 số điện thoại liên quan đến các hoạt động lừa đảo bao gồm: 02366888766, 02488860469, 02888865154, 02455557665. Đây là những đầu số được phản ánh nhiều lần trong các vụ việc gần đây, với cùng một kịch bản quen thuộc: Dụ dỗ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân quan trọng hoặc thực hiện chuyển tiền để chiếm đoạt.

Lực lượng chức năng đã chỉ đích danh 4 số điện thoại liên quan đến các hoạt động lừa đảo. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, sau khi tạo lòng tin bằng cách xưng danh là nhân viên ngân hàng, các đối tượng sẽ yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin quan trọng liên quan đến thẻ ngân hàng với lý do cần “xác minh để hoàn tất hồ sơ”. Những thông tin này bao gồm: Hình ảnh thẻ, dãy số trên thẻ, tên chủ thẻ, màn hình thể hiện số thẻ trong ứng dụng ngân hàng số, và đặc biệt là mã OTP được gửi về điện thoại. Một khi có đủ dữ liệu, chúng sẽ tìm cách liên kết thẻ với ví điện tử của đối tượng, từ đó thực hiện hành vi rút tiền bất hợp pháp.

Ngoài ra, để tăng tính thuyết phục, các đối tượng còn viện cớ yêu cầu người dùng chuyển khoản thanh toán các loại phí như “phí hồ sơ” hay “phí phát hành thẻ” với số tiền nhỏ từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Nhiều người dùng đã nhẹ dạ, tin tưởng và chuyển tiền theo yêu cầu mà không hề biết mình đang rơi vào bẫy lừa đảo.

Trước tình trạng này, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối cảnh giác với các cuộc gọi hay tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin thẻ ngân hàng và mã OTP. Một số khuyến cáo cụ thể bao gồm:

- Không cung cấp thông tin thẻ, mật khẩu ứng dụng ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả khi người đó tự xưng là nhân viên ngân hàng, công an hay cơ quan chức năng.

- Không truy cập vào các đường link lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc được gửi qua email, tin nhắn hay mạng xã hội.

- Thường xuyên cập nhật các nội dung hướng dẫn giao dịch an toàn được đăng tải chính thức trên website của các ngân hàng.

Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, người dùng cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và lan tỏa những cảnh báo cần thiết đến người thân, bạn bè để không ai trở thành nạn nhân tiếp theo.

Cổng thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng