Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà!

Đối với hàng triệu tín đồ âm nhạc toàn cầu, Apple Music chưa bao giờ chỉ là một ứng dụng nghe nhạc. Đó là không gian nơi cảm xúc, giai điệu và công nghệ hòa làm một. Và với sự xuất hiện của iOS 26, Apple đang viết lại định nghĩa về trải nghiệm nghe nhạc, qua đó đưa người nghe chạm đến những cung bậc cảm xúc chân thật nhất.

Apple Music vừa có cuộc “lột xác” toàn diện nhất từ trước đến nay.

Không chỉ dừng lại ở việc nghe nhạc chất lượng cao, Apple lần này biến việc thưởng thức âm nhạc trở thành trải nghiệm cá nhân, thông minh và cảm xúc hơn bao giờ hết nhờ hàng loạt tính năng mới như AutoMix, Dịch và Phát Âm Lời Bài Hát, Ghim Thư Viện và Replay ngay trong ứng dụng.

Tính năng AutoMix: Biến bạn thành DJ chuyên nghiệp

Hãy tưởng tượng một trải nghiệm nghe nhạc liền mạch, nơi từng bài hát nối tiếp nhau một cách tự nhiên, uyển chuyển như thể bạn đang thưởng thức set nhạc của một DJ đẳng cấp. Đó chính là cảm giác mà AutoMix mang đến.

AutoMix đang được xem là một trong những điểm nhấn sáng giá nhất trên Apple Music phiên bản iOS 26

Theo mô tả của Apple, AutoMix là tính năng giúp “pha trộn bài hát này vào bài hát tiếp theo như một DJ thực thụ”, mang lại trải nghiệm nghe nâng cao và cuốn hút hơn. Bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích cấu trúc và đặc điểm âm thanh của từng ca khúc, AutoMix tạo nên những đoạn chuyển tiếp độc đáo thông qua kỹ thuật kéo giãn thời gian (time stretching) và khớp nhịp điệu (beat matching). Kết quả là một dòng chảy âm nhạc liên tục, liền mạch và đầy tính nghệ thuật - nơi từng giai điệu hòa vào nhau mà không hề đứt quãng.

Biến iPhone thành micro hát nhạc tại nhà

Apple Music Sing vốn đã được yêu thích vì cho phép tắt hoặc giảm giọng ca sĩ để người dùng hát theo. Lần này, Apple nâng cấp trải nghiệm với khả năng dùng iPhone làm micro và camera. Người hát có thể thấy mình trên màn hình lớn, lời bài hát chạy theo nhịp, hiệu ứng hình ảnh sống động như sân khấu mini tại nhà.

Bên cạnh đó, tính năng Dịch Lời Bài Hát và Phát Âm Lời Bài Hát là cú hích đáng chú ý nhất trong đợt cập nhật này. Apple tận dụng công nghệ học máy để dịch lời bài hát chính xác, giữ được cảm xúc và bối cảnh văn hóa. Điều này giúp người dùng hiểu và hát theo bài hát yêu thích dù ngôn ngữ gốc có là Hàn, Nhật hay Tây Ban Nha. Một chi tiết thú vị là bản dịch được tinh chỉnh bởi đội ngũ chuyên gia ngôn ngữ, nghĩa là thay vì “dịch như máy”, Apple cố gắng tái hiện trọn vẹn tinh thần mà nghệ sĩ muốn truyền tải.

Ghim Thư Viện và tiện ích mới: Cá nhân hóa hơn bao giờ hết

Với tính năng Ghim Thư Viện, người dùng có thể giữ các bài hát, album hoặc nghệ sĩ yêu thích ở ngay đầu thư viện, tiện lợi và cá nhân hóa mạnh mẽ hơn. Song song đó, Apple cũng bổ sung widget Ghim và Radio Trực Tiếp trên màn hình chính, cho phép mở nhanh nội dung ưa thích chỉ với một chạm.

Điều này khiến Apple Music trở nên “gần gũi” hơn, không còn là ứng dụng chỉ để nghe, mà là không gian nhạc được sắp xếp đúng theo thói quen từng người. Đây là hướng đi phù hợp với triết lý thiết kế gần đây của Apple: cá nhân hóa mà vẫn tinh gọn.

Replay: Dữ liệu nghe nhạc trong tầm tay

Không cần chờ đến cuối năm như Spotify Wrapped, giờ đây người dùng Apple Music có thể xem Replay trực tiếp trong app, từ tab Trang chủ. Replay hiển thị nghệ sĩ, bài hát và playlist nghe nhiều nhất, thậm chí có thống kê theo tháng. Với những ai thích “soi” thói quen nghe nhạc của bản thân, đây là tính năng cực kỳ thú vị, nhất là khi nó được cập nhật liên tục, không đợi tổng kết.

Khi âm nhạc cũng là trải nghiệm thị giác

Ngoài âm thanh, Apple còn chú trọng phần nhìn: Bìa album động xuất hiện trên màn hình khóa, tương tác cùng hiệu ứng Liquid Glass trong trình điều khiển nhạc, khiến trải nghiệm nghe trở nên “chạm” hơn. Mỗi khi bật nhạc, màn hình iPhone như một tấm kính sống động phản chiếu giai điệu.

Nhìn chung bản cập nhật lần này cho thấy Apple Music không chỉ là dịch vụ nghe nhạc đơn thuần, mà đang tiến gần đến trải nghiệm âm nhạc toàn diện, nơi công nghệ, cảm xúc và cá nhân hóa cùng hoà làm một. Từ hát karaoke, dịch lời, đến ghim nội dung và replay, tất cả đều hướng tới việc mang đến trải nghiệm “chill” hơn bao giờ hết.