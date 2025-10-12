Nếu phát hiện lỗi trên iPhone, liên hệ ngay Apple "lãnh thưởng" 50 tỷ

Đây không chỉ là mức thưởng cao gấp đôi so với trước đây mà còn là con số kỷ lục trong làng công nghệ, cho thấy quyết tâm của "Táo khuyết" trong cuộc chiến bảo mật.

Cụ thể, để "ẵm" trọn 2 triệu USD, các nhà nghiên cứu bảo mật (hay còn gọi là hacker mũ trắng) phải tìm ra được một lỗ hổng cực kỳ nghiêm trọng, có khả năng bị khai thác bởi các phần mềm gián điệp tinh vi như Pegasus - loại mã độc từng gây chấn động toàn cầu.

Chưa dừng lại ở đó, trong một số trường hợp đặc biệt, nếu lỗ hổng này cho phép hacker vượt qua cả Chế độ Phong tỏa (Lockdown Mode) - lớp bảo vệ "cứng" nhất trên iPhone - phần thưởng có thể được đẩy lên mức tối đa là 5 triệu USD (hơn 125 tỷ đồng).

Apple treo thưởng tận 125 tỷ đồng cho ai phát hiện lỗ hổng giúp vượt qua chế độ Lockdown Mode

Không chỉ tăng thưởng cho các lỗi nghiêm trọng nhất, Apple còn mở rộng phạm vi chương trình "săn lỗi" của mình ra nhiều hạng mục khác. Giờ đây, các chuyên gia có thể "kiếm thêm" bằng cách:

100.000 USD (2,5 tỷ đồng): Nếu tìm ra cách vượt mặt hàng rào bảo vệ Gatekeeper trên macOS.

Lên đến 1 triệu USD (25 tỷ đồng): Nếu phát hiện lỗ hổng cho phép truy cập trái phép vào dữ liệu iCloud của người dùng.

Trong 5 năm qua, chương trình này đã chi hơn 35 triệu USD cho hơn 800 chuyên gia trên toàn cầu. Rõ ràng, Apple đang biến việc tìm lỗi bảo mật thành một "nghề" hái ra tiền thực sự.

Nếu phát hiện lỗi nghiêm trọng trên iPhone, bạn có thể liên hệ với Apple để nhận thưởng

Ít ai biết, Apple từng có một quá khứ khá "kín tiếng" và thậm chí bị giới bảo mật chỉ trích là "keo kiệt" vì trả thưởng thấp hoặc phớt lờ các báo cáo. Tuy nhiên, kể từ khi chính thức mở rộng chương trình săn lỗi vào năm 2020, hãng đã thay đổi hoàn toàn, biến sân chơi của mình thành một trong những nơi hấp dẫn và "béo bở" nhất.

Động thái này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của Apple trước các mối đe dọa tinh vi, đặc biệt là sau các vụ tấn công bằng mã độc không cần người dùng tương tác (zero-click) như Pegasus.

Để đối phó, iPhone 17 vừa ra mắt đã được trang bị "vũ khí" mới mang tên Memory Integrity Enforcement (MIE). Hiểu đơn giản, MIE hoạt động như một "vệ sĩ" nghiêm ngặt, chỉ cho phép các đoạn mã "sạch" và đáng tin cậy được thực thi trong bộ nhớ, chặn đứng con đường tấn công phổ biến nhất của mã độc. Apple tự tin tuyên bố MIE có thể vô hiệu hóa hàng loạt kỹ thuật tấn công, khiến việc hack iPhone 17 trở nên "cực kỳ tốn kém và gần như bất khả thi".

Với mức thưởng khổng lồ và những nâng cấp bảo mật liên tục, Apple đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: họ sẵn sàng chi đậm để bảo vệ người dùng và giữ vững ngôi vị thiết bị di động an toàn nhất hành tinh.