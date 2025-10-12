Honda ra mắt xe máy điện mới: Giá hơn 10 triệu nhưng đẹp át cả Vision, SH Mode

Vào ngày 26/9 vừa qua, Wuyang Honda U-be 2026 đã được giới thiệu tại thị trường nội địa Trung Quốc với ba phiên bản, có giá dao động từ 3.599 - 4.599 NDT (tương đương 11,5 - 14,5 triệu đồng).

So với phiên bản tiền nhiệm, Honda U-be 2026 có sự thay đổi lớn về vật liệu khi phần vỏ ngoài được làm bằng hợp kim thay vì nhựa. Nâng cấp này không chỉ tạo ra các đường nét sắc sảo, cao cấp hơn mà còn tăng cường độ bền và an toàn cho xe.

Xét về mặt thẩm mỹ, dù có mức giá rẻ hơn nhiều, thiết kế của Honda U-be 2026 tỏ ra không hề thua kém các mẫu xe tay ga quốc dân tại Việt Nam như Vision hay SH Mode. Trong khi Vision và SH Mode theo đuổi phong cách thanh lịch, trung tính và sang trọng, thì U-be 2026 lại mang một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn khác biệt: tối giản, hiện đại và đậm chất tương lai. Thân xe gọn gàng, liền khối cùng các đường cắt xẻ dứt khoát mang đến vẻ ngoài năng động, rất phù hợp với môi trường đô thị sầm uất.

Khung xe vẫn kế thừa di sản kỹ thuật của Honda, được sản xuất và kiểm soát hoàn toàn bằng kỹ thuật số để đảm bảo chất lượng. Yên xe cũng được thiết kế lại để phù hợp hơn với vóc dáng người châu Á, kết hợp cùng giảm xóc sau có khả năng điều chỉnh 5 cấp độ, giúp mang lại sự thoải mái trên các hành trình dài.



Trái tim của U-be 2026 là khối pin được bảo vệ trong vỏ hợp kim nhôm-magiê, đạt chuẩn chống nước và bụi IP67. Honda đã trang bị nhiều tính năng bảo vệ thông minh như chống sạc quá mức, quá nhiệt và đoản mạch, đảm bảo an toàn và ổn định trong quá trình sạc.

Về vận hành, xe được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) và kẹp phanh piston kép cho cả bánh trước và sau, giúp tăng cường sự tự tin cho người lái, đặc biệt khi phanh trong điều kiện đường trơn trượt.

Người dùng có ba tùy chọn pin để đáp ứng các nhu cầu khác nhau:

Pin axit-chì 48V12Ah: Phiên bản tiết kiệm chi phí.

Pin lithium-ion 24Ah và 30Ah: Các phiên bản cao cấp hơn, cho quãng đường di chuyển dài hơn.

Honda U-be 2026 được tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại, cho phép người dùng không cần đến chìa khóa vật lý. Xe hỗ trợ nhiều phương thức mở khóa như qua thẻ từ NFC, qua ứng dụng điện thoại, kết nối Bluetooth và thậm chí là chia sẻ quyền truy cập xe cho người khác.

Thông qua ứng dụng đi kèm, người dùng có thể kiểm tra tình trạng xe từ xa, định vị xe, tùy chỉnh màn hình lái, nhận cảnh báo rung và chẩn đoán lỗi thông minh. Các tiện ích thiết thực như móc treo đồ phía trước và cổng sạc USB cũng được trang bị sẵn.

Hiện tại, Honda U-be 2026 chỉ được phân phối tại thị trường Trung Quốc.