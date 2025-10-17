'Kẻ thay thế' Honda Air Blade ra mắt: thiết kế cá tính, trang bị hiện đại, giá chỉ 22 triệu đồng rẻ ngang Wave Alpha

Hãng xe Trung Quốc Shanghai Benling vừa chính thức giới thiệu mẫu tay ga giá rẻ mới UA125 tại thị trường nội địa. Mức giá đề xuất chỉ 5.980 nhân dân tệ , tương đương khoảng 22,1 triệu đồng , khiến mẫu xe này trở thành một trong những chiếc tay ga rẻ nhất Trung Quốc , có giá chỉ ngang ngửa Honda Wave Alpha tại Việt Nam.

Về thiết kế, Shanghai Benling UA125 mang phong cách hoài cổ lấy cảm hứng từ các mẫu xe tay ga kinh điển của Nhật Bản và châu Âu. Toàn bộ phần thân xe được thiết kế gọn gàng, tỷ lệ hài hòa , với những đường nét tròn trịa, thanh thoát , gợi nhớ đến các dòng xe đô thị thập niên 1990. Dù hướng tới phân khúc giá rẻ, UA125 vẫn thể hiện được chất cổ điển và bền dáng — yếu tố giúp dòng xe này dễ dàng thu hút người dùng trẻ yêu thích phong cách retro.

Cung cấp sức mạnh cho UA125 là động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 123,8cc , làm mát bằng không khí , phun xăng điện tử . Khối động cơ này sản sinh công suất 9,1 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,8 Nm tại 6.000 vòng/phút , cho phép xe đạt vận tốc tối đa khoảng 90 km/h . Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 2,3 lít/100 km , đồng nghĩa một bình xăng đầy có thể giúp xe chạy tới 250 km — con số rất ấn tượng trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Hệ thống phanh của Shanghai Benling UA125 tương tự như Honda Vision , gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống sau . Dù không được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS , nhưng công nghệ phanh kết hợp CBS giúp phân bổ lực phanh đều hơn, đảm bảo an toàn cơ bản cho việc di chuyển trong đô thị .

Về tiện nghi, UA125 ghi điểm với yên xe dày và mềm mại , được ví như “ghế sofa di động”, mang lại cảm giác thoải mái ngay cả khi di chuyển đường dài. Xe còn được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng công suất cao , cải thiện khả năng quan sát ban đêm, cùng sàn để chân phẳng rộng rãi – đặc điểm đặc trưng của các dòng xe tay ga đô thị hiện đại.

Hãng Shanghai Benling cũng cho thấy sự thực dụng trong thiết kế khi trang bị khung bảo vệ thân xe nhằm hạn chế trầy xước khi va quệt nhẹ, đồng thời bổ sung cốp du lịch dung tích lớn , đủ chứa mũ bảo hiểm, áo mưa hoặc túi xách nhỏ – đáp ứng nhu cầu đi lại và mua sắm hàng ngày.

Với thiết kế cổ điển, trang bị đủ dùng và giá bán cực thấp , Shanghai Benling UA125 được xem là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng phổ thông tại Trung Quốc , đồng thời thể hiện nỗ lực của hãng trong việc mở rộng thị phần xe tay ga giá rẻ , vốn đang cạnh tranh ngày càng gay gắt.