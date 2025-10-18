Bố chồng giấu mấy chỉ vàng trong hộp trà cũ, mẹ chồng phát hiện xong chỉ nói một câu khiến cả nhà im bặt

"Gia đình chồng tôi sống ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cũng như nhiều gia đình truyền thống Trung Quốc, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ chồng tôi quyết định. Bà là người mạnh mẽ, nhanh nhẹn, làm kế toán cả đời nên cẩn thận từng đồng. Bố chồng thì hiền lành, ít nói, cả đời làm kỹ sư nên sống giản dị và kín đáo.

Tôi – con dâu – mới về làm dâu được 5 năm, vẫn thường nghĩ hai ông bà là hình mẫu của hôn nhân bền vững: ăn chung, ngủ chung, cùng đi tập dưỡng sinh, cùng đi chợ cuối tuần. Nhưng đúng là sống với nhau lâu ngày, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến mối quan hệ nứt rạn", Lý Hiểu Phương (32 tuổi, Hàng Châu) kể lại.

Ảnh minh hoạ

Hôm đó là một buổi sáng đầu tháng 10, trời đã se lạnh. Mẹ chồng đang dọn lại tủ bếp thì phát hiện một hộp trà Thiết Quan Âm cũ đặt trong góc sâu. Vốn tính tiết kiệm, bà định đem ra pha uống, nhưng khi mở nắp lại thấy bên trong không phải lá trà mà là một túi vải nhỏ chứa mấy thỏi vàng nhỏ xíu, sáng lấp lánh.

"Bà sững người một lúc lâu, rồi cẩn thận đóng lại. Mẹ tôi là người điềm tĩnh, không bao giờ nổi nóng vội. Nhưng khi tôi nhìn thấy mặt bà trắng bệch, tôi biết có chuyện chẳng lành", Hiểu Phương kể.

Buổi tối, khi bố chồng đi tập thái cực quyền về, mẹ chồng đặt hộp trà lên bàn ăn, giọng bình thản: "Anh có gì muốn nói với tôi không?"

Ông ngạc nhiên: "Nói gì cơ?". "Về thứ ở trong hộp trà này".

Không khí trong phòng như đông lại. Ông chồng nhìn hộp trà, thở dài, rồi chậm rãi nói: "Là tôi cất đấy. Chỉ có hơn 20 gram vàng thôi. Tôi để dành phòng khi cần dùng, chứ không có ý giấu giếm gì đâu".

Mẹ chồng cười nhạt: "Cần dùng? Mỗi tháng tôi vẫn đưa anh tiền tiêu riêng. Trong nhà thiếu gì đâu mà phải giấu vàng vào hộp trà?".

Ông im lặng. Sau một hồi, ông thú nhận: "Là tôi muốn để dành ít vàng để mua quà cho cháu trai dịp sinh nhật. Bà biết đấy, bà nội mà cho quà thì không sao, chứ ông nội cho thì lúc nào bà cũng bảo "đừng phung phí". Tôi sợ bà lại mắng nên mới cất riêng".

Lời nói nghe qua tưởng nhẹ, nhưng lại khiến mẹ chồng nghẹn lại. Bà không giận dữ, chỉ khẽ đáp: "Tôi không cần vàng, tôi chỉ cần sự tin tưởng. Sống với nhau ba mươi năm, tôi lo cho anh từng bữa cơm, từng viên thuốc, mà anh vẫn sợ tôi đến thế sao?".

Không khí trong nhà nặng trĩu. Tôi và chồng chỉ biết ngồi im. Ông chồng lúng túng cầm tách trà, lẩm bẩm: "Tôi chỉ muốn có chút riêng tư… Cả đời này, tôi chẳng có gì của riêng mình cả".

Đêm đó, hai ông bà không nói thêm lời nào. Mẹ chồng thu dọn bữa tối, còn bố chồng ra ban công ngồi rất lâu. Tôi nghe tiếng bật nắp hộp trà, rồi tiếng nắp khép lại khe khẽ.

Sáng hôm sau, khi tôi xuống bếp, thấy trên bàn là một tờ giấy ghi chép bằng tay: "Vàng mua từ năm 2010, giữ đến nay chưa dùng. Không giấu vợ, chỉ sợ vợ mắng. Cả đời này, thứ tôi sợ mất nhất là mặt mũi – không phải vì tiền, mà vì thấy mình không còn vai trò trong nhà."

Mẹ chồng đọc xong, im lặng rất lâu. Đến trưa, bà chủ động pha ấm trà mới, rót cho chồng, nói nhẹ: "Tôi sai rồi. Bấy lâu nay cứ nghĩ lo đủ cho gia đình là tốt, hóa ra lại khiến chồng thấy mình thừa thãi. Từ nay, anh giữ riêng ít tiền hay vàng cũng được, miễn là đừng giấu tôi".

Bố chồng nghe vậy, chỉ mỉm cười: "Tôi không cần giữ nữa đâu. Bà là "két sắt" tốt nhất rồi".

Cả nhà bật cười. Không khí căng thẳng mấy hôm liền tan biến.

Sau chuyện đó, tôi – cô con dâu trẻ – học được một bài học quý giá: "Trong hôn nhân, không phải ai kiếm được nhiều hơn là người có tiếng nói hơn. Mà là ai biết tin tưởng người kia."

Bà mẹ chồng sau đó kể với tôi: "Phụ nữ thường lo tính toán từng đồng, nhưng lại quên rằng người đàn ông dù 60 tuổi vẫn muốn được thấy mình có giá trị. Không phải họ ham của, mà họ sợ bị coi là vô dụng."

Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi. Bởi hôn nhân, dù ở tuổi nào, vẫn cần một chút tin tưởng, một chút không gian, và rất nhiều thấu hiểu.