Tình trạng căng thẳng của Hồng Thơ

Con Cò Đây (tên thật là Quân Trương, sinh năm 1999) là TikToker quen mặt với cư dân mạng trong khoảng 1 năm trở lại đây với series hoá thân thành mẹ giống như khuôn đúc. Sau đó thông qua nhân vật Hồng Thơ và drama tình tay ba tuổi trung niên gồm Hồng Thơ thớ lợ - Dung ấm ớ - Hùng dấm dớ được chứng kiến bởi Đỗ Lụa nám, Con Cò Đây càng được biết rộng rãi hơn.

Hồng Thơ aka Con Cò Đây aka Quân Trương (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên mới đây Quân Trương gây bất ngờ khi tiết lộ mối quan hệ của mình và mẹ ngoài đời thực. Trong một livestream, Quân tâm sự với mọi người rằng khoảng 1 năm nay không nói chuyện với mẹ vì nhiều lý do như khoảng cách địa lý, vì bản thân Quân có sự thay đổi nhất định và vì khúc mắc chưa được giải quyết giữa 2 mẹ con.

“Mình với mẹ thì khoảng 1 năm nay cũng không nói chuyện với nhau, cũng có khúc mắc giữa hai mẹ con. Thực ra câu chuyện này cũng không có đúng sai gì đâu mà cũng không biết có phải vì khoảng cách ở xa nhau hay có nhiều thứ thay đổi. Mình cũng thay đổi rồi nhiều thứ khiến cho 2 mẹ con xa nhau.

Mình đang ở Hà Nội, nhà mình ở đây nhưng mình không về nhà vì về nhà không còn chỗ cho mình nữa rồi mọi người ạ. Lần nào cũng thế, kể cả Tết. Phải bao nhiêu năm nay rồi thì Tết mình cũng không có về nhà được, mình chỉ về nhà ăn với mọi người một bữa cơm sau đó ra khách sạn ở thôi” - Quân Trương tâm sự.

Quân Trương trong livestream kể chuyện về mẹ và gia đình (Nguồn: Ngóc ngách Showbiz)

Cũng trong livestream này, Quân Trương cho biết mình và gia đình vẫn bình thường, bản thân vẫn thăm hỏi mẹ thông qua bố và người thân. Đồng thời Quân cũng xác định sẽ chủ động nói chuyện lại với mẹ trong thời gian sắp tới.

Việc không còn chỗ trong nhà là vì gia đình đang sống chung nhiều thế hệ, khá đông người nên không tiện cho công việc của Quân cũng như sinh hoạt chung của cả nhà.

Sau khi livestream của Quân Trương được chia sẻ lại, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ vì ít người nghĩ phía sau sự hài hước, vui vẻ của anh chàng lại có những tâm sự như vậy. Và hầu hết bình luận đều mong mối quan hệ của Quân và mẹ sớm được bình thường trở lại. Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Thật sự sinh 1 đứa con ra xong mất công nuôi lớn bằng tình yêu và trách nhiệm thì người mẹ nào cũng yêu con và tự hào về con ý, nữa là con lại nổi tiếng. Mình không rõ hai mẹ con Cò có khúc mắc gì nhưng nếu đặt mình vào vị trí của người mẹ ấy khi nghe thấy những lời này từ con mình thì mình cũng hơi buồn và chạnh lòng. Mong 2 mẹ con sớm kết nối được lại với nhau. - Ôi nhưng đợt mình nhớ có 1 video bạn này với người yêu đi ăn với mẹ hay sao mà ta? Nghe được câu chuyện mà thấy thương. - Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. - Dù khúc mắc gì giữa mẹ con vẫn nên giải quyết sớm, cứ ngồi lại nói chuyện tâm sự thật nhiều và bình tĩnh, mọi thứ sẽ dần được giải quyết. Bố mẹ sẽ chẳng ở bên mình mãi nên cần trân trọng từng khoảng thời gian. - Cò là con có gì cứ mở lời trước nha. Trước đây mình cũng xảy ra khúc mắc giữa 2 mẹ con. Ở cùng 1 thành phố, đi qua nhà nhưng cảm giác rất xa lạ. Cá tính mình mạnh lại còn trong giai đoạn có nhiều sự thay đổi ở tính cách và cả suy nghĩ. Sau vài năm mình tự ngộ ra rằng mình nên là người mở lời trước, mẹ chắc chắn vẫn sẽ chào đón. Cố lên nha Cò...

Trong chia sẻ với chúng tôi hồi tháng 8/2025, Quân Trương cho biết gia đình mình bình thường, có mẹ bán bún, bố làm lái xe, tuy không giàu nhưng đầy đủ yêu thương.

Quân cũng tiết lộ thêm từ khi còn học cấp 3, anh chàng đã tự kiếm tiền tiêu vặt, không phụ thuộc bố mẹ: “Từ nhỏ mình đã đi hát, lớn lên tham gia dự án phim, rồi làm TikToker, làm đủ nghề,… Bây giờ hàng tháng mình vẫn đều đặn gửi một khoản nho nhỏ biếu bố mẹ, thỉnh thoảng cho các cháu - con anh trai của mình”.

Năm 22 tuổi, với tiền tiết kiệm của bản thân Quân đã mua được một căn chung cư nhỏ xinh ở Hà Nội và ở riêng, không sống chung với gia đình. Anh chàng giải thích: "Vì công việc của mình làm sáng tạo nội dung, cần không gian riêng mà nhà mình lại khá đông người, nên thời gian đầu mình đi thuê nhà ở. Sau này nếu điều kiện tốt, có thể sẽ mua một căn nhà to, nhiều tầng hơn cả gia đình đình thoải mái sinh hoạt”.

Hơn 1 năm trước, Quân đã chuyển vào sống ở TP.HCM, đi thuê nhà còn gia đình vẫn ở Hà Nội.

Trước đó, trong khoảng năm 2023 - 2024, Quân Trương và mẹ vẫn rất thân thiết. Anh chàng còn từng khiến mẹ xúc động khi tặng món quà bất ngờ là một chiếc xe máy. Quân cũng nhiều lần đưa mẹ lên sóng trong các clip, thậm chí 2 mẹ con còn livestream bán hàng cùng nhau.