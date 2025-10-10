Bí quyết để 3 cô nàng Gen Z tài năng “Đẹp hơn mỗi ngày” - nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong

Hoa hậu Bảo Ngọc: "Đẹp hơn mỗi ngày" để sẵn sàng với những thử thách mới

Vừa đảm nhận vai trò Giám đốc Miss World Vietnam 2025 và đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73, Bảo Ngọc đối diện với áp lực nhân đôi, thử thách gấp bội, nhưng nàng hậu vẫn chọn sống hết mình và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, bởi với cô, thanh xuân là hành trình không ngừng vượt qua giới hạn.

Để có thể làm tốt cả hai vai trò, Bảo Ngọc đã duy trì cơ thể khỏe mạnh và thần thái rạng rỡ bằng chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp với dầu ô-liu Olivoilà mỗi ngày. Người đẹp tin rằng nền tảng khỏe đẹp từ bên trong sẽ giúp bản thân có được đường cong mềm mại quyến rũ cùng vẻ đẹp tự nhiên rạng ngời, để cô luôn tự tin tỏa sáng, thực hiện đam mê.

Với hành trình chinh phục cột mốc mới - Miss World lần thứ 73, Bảo Ngọc cho biết cô xem đây vừa là trọng trách vừa là cơ hội. Trên đấu trường nhan sắc quốc tế, Bảo Ngọc mong muốn thể hiện vẻ đẹp và giá trị tích cực của người phụ nữ Việt Nam; đồng thời khẳng định phiên bản "Đẹp hơn mỗi ngày" mà cô đã bền bỉ trau dồi.

"Ngọc tin rằng khi mình đã chuẩn bị tốt từ sức khỏe, thần thái đến kỹ năng và kiến thức xã hội, thì mọi thử thách càng giúp mình trưởng thành hơn. Thế nên Ngọc không sợ, mà chỉ thấy may mắn vì được tận hưởng cơ hội của tuổi trẻ, được kể câu chuyện thật sự của mình đến bạn bè thế giới". Cô cho biết, "Đẹp hơn mỗi ngày" bắt đầu từ hoàn thiện chính mình, lan tỏa những điều tích cực và cống hiến cho cộng đồng.

Người đẹp "phá kén" Lê Bống: "Thanh xuân là để nâng cấp chính mình và trở thành phiên bản khiến bản thân tự hào hơn"

Có những hành trình trưởng thành bắt đầu từ quyết định dám thay đổi. Với Lê Bống, đó là lúc Tiktoker 9X mở rộng, tiến xa hơn ở những vai trò mới: trở thành MC truyền hình quốc gia, thử sức với vai trò diễn viên, tham gia các dự án cộng đồng - từ nấu ăn cho trẻ em mồ côi, giúp đỡ người vô gia cư đến học ngôn ngữ ký hiệu để kết nối với cộng đồng người khiếm thính. Với cô, thanh xuân không phải để chạy theo hào quang mà để theo đuổi những điều mình tin tưởng và tự hào.

Hành trình trở thành phiên bản tốt hơn của Lê Bống đến từ quyết tâm và bền bỉ nuôi dưỡng nội lực trong nhiều khía cạnh. Theo đó, nữ MC xây dựng lối sống cân bằng bắt đầu từ lựa chọn những nguyên liệu, thực phẩm tốt cho sức khỏe để nạp vào cơ thể, bởi cô tin rằng muốn đẹp bên ngoài thì cần bắt đầu từ việc khoẻ bên trong. Chẳng hạn như việc chọn dầu ô-liu Olivoilà như một bí quyết khỏe đẹp. "Dầu ô-liu Olivoilà là điểm nhấn cho món ăn có thêm hương vị tinh tế, đồng thời bổ sung vitamin E, polyphenol hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hoá. Nguyên liệu này cũng nằm trong liệu trình "vỗ về" bản thân sau một ngày làm việc hết công suất: dùng dầu ô-liu để tẩy trang, hoà cùng sữa tắm để dưỡng ẩm cho làn da thêm mịn màng và căng tràn sức sống tự nhiên." Lê Bống bật mí, những khoảnh khắc dù đơn giản cũng giúp cô tái tạo năng lượng và tìm thấy sự bình yên cho riêng mình.

Á hậu Phương Anh: "Đẹp hơn mỗi ngày" là trân trọng bản thân và tạo cơ hội cho đam mê

Đi trên 2 con đường song song là Á hậu Việt Nam 2020 - Miss International Vietnam 2022 và giảng viên đại học RMIT Việt Nam, Phương Anh xác định tuổi trẻ của cô gắn liền với mục tiêu: không ngừng chinh phục thử thách và lan tỏa giá trị đến cộng đồng. Chính mục tiêu ấy thôi thúc cô luôn đổi mới bản thân, để mỗi ngày trôi qua, mỗi khoảnh khắc cô xuất hiện đều "đẹp hơn" ở diện mạo, phong thái, tri thức và cả nội tâm.

Trong hành trình biến mỗi ngày đều trở nên "đáng giá", Phương Anh tìm thấy điểm chạm thú vị với nét đẹp khỏe khoắn, tự nhiên của phụ nữ Địa Trung Hải: vẻ đẹp bắt nguồn từ sự trân trọng bản thân và nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Với cô, đây là cách phụ nữ tôn trọng chính mình. Và khi đã rạng rỡ, tự tin, cánh cửa cho những đam mê cũng rộng mở hơn.

Cũng "trót mê" bí quyết giữ sự khỏe đẹp từ bên trong mà phụ nữ Địa Trung Hải đã tin dùng qua nhiều thế hệ, nàng hậu tìm hiểu và chọn đồng hành với dầu ô-liu Olivoilà nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha. Đây là vùng đất có chất lượng ô-liu tốt trên thế giới, dầu được sản xuất bằng công nghệ ép lạnh từ những trái ô-liu được tuyển chọn kỹ lưỡng, thực hiện trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi thu hoạch nên lưu giữ gần như toàn vẹn hương vị nguyên bản và dưỡng chất. Người đẹp thường thêm nguyên liệu này vào thực đơn ăn uống cũng như kết hợp với đường nâu, mật ong để làm những công thức làm đẹp an toàn, lành tính tại nhà như một cách tiếp thêm năng lượng và sự tự tin mỗi ngày.

Có thể nói, ba người đẹp Gen Z - mỗi người một hành trình chinh phục ước mơ riêng - nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: dám sống hết mình với tuổi trẻ và lựa chọn những gì tốt nhất để nuôi dưỡng vẻ đẹp từ trong ra ngoài. Trên hành trình ấy, "chìa khóa thanh xuân" chính là Olivoilà - người bạn luôn sẵn sàng đồng hành để không chỉ riêng ba cô nàng, mà bất kì ai cũng đều có thể "Đẹp hơn mỗi ngày".

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH CALOFIC

Địa chỉ: Khu vực Cảng Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam