Phương Oanh: "Đại gia không chủ động đi tìm đâu, phụ nữ toàn chủ động thôi"

Thời gian vừa qua, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình vướng ồn ào liên quan đến đầu tư, những động thái của Phương Oanh cũng thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên vẫn chia sẻ hình ảnh về các hoạt động thường ngày và chưa chính thức đưa ra bất cứ phản hồi nào liên quan đến chồng.

Mới đây, loạt chia sẻ của Phương Oanh về phụ nữ và đại gia thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Mỹ nhân phim Gió ngang khoảng trời xanh cho biết: "Oanh nghĩ rằng đến bây giờ đại gia họ không chủ động đi tìm đâu. Phụ nữ toàn chủ động thôi. Họ quá tốt đẹp mà.

Oanh không nói chuyện người ta có vật chất. Oanh thấy tất cả mọi thứ từ tầm nhìn, từ tư duy. Từ khả năng, cái tài của họ đều rất tốt đẹp. Oanh là một người bình thường, ra ngoài Oanh nói rất nhiều nhưng mà ngồi cạnh họ, Oanh chỉ biết nghe thôi. Và họ nói cho mình nghe toàn những điều mà mình chưa biết. Mình tiếp nhận được rất là nhiều."

Trước đó, Phương Oanh cũng từng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông xã của mình. Cô coi anh là người chồng, người thầy và cũng là thần tượng của mình. Điều này cho thấy Shark Bình trong mắt Phương Oanh là một người đàn ông tài giỏi, thành đạt và có ảnh hưởng nhất định với cuộc sống của cô.

Nữ diễn viên Quỳnh búp bê khẳng định cô không can thiệp vào công việc kinh doanh hay các quyết định của chồng, bởi cả hai đều có không gian và thế giới riêng. Phương Oanh cho biết, vợ chồng cô luôn dành cho nhau sự lắng nghe và động viên trong công việc, đồng thời nhấn mạnh rằng cô chưa từng đề nghị chồng hỗ trợ hay đầu tư tài chính cho mình.

Nữ diễn viên nói: "Bởi chúng tôi đến từ hai thế giới toàn khác nhau. Đó cũng là điểm thu hút đầu tiên kéo chúng tôi xích lại với nửa kia. Khi người này nói về thế giới của mình thì nửa kia 'Ồ' lên thích thú vì thấy rất mới lạ, rất là muốn nghe, muốn hiểu về thế giới đó, rất thu hút. Nhưng cũng bởi là hai thế giới khác nhau nên sau cùng chúng tôi chỉ có thể lắng nghe, ủng hộ để đồng tình thôi chứ không thể can thiệp. Bởi chỉ người trong thế giới đó mới biết họ cần làm gì là đúng đắn, là phù hợp, khiến họ thoải mái nhất. Mọi lời của Oanh hay của anh, ngoài việc ủng hộ và là động lực để giúp nhau tốt hơn mỗi ngày ra, thì không ảnh hưởng đến công việc của người kia. Đó là nguyên tắc không can thiệp vào quyết định của nhau trong thế giới riêng của mỗi người.

Tôi có một nguyên tắc đó là không can thiệp vào chuyện kinh doanh của anh ấy, sẽ không nhờ cậy đến anh ấy giúp sức cho công việc của mình. Anh ấy là nhà đầu tư mà, mình nhận đầu tư của anh ấy thì quá dễ dàng. Với Oanh, sự nghiệp của Oanh phải do chính tay mình làm nên như trước nay vẫn vậy. Dù có thể xước xát, có thể vấp ngã nhưng mình vẫn phải là người tự giải quyết. Chính những vấp váp, sóng gió ấy là bài học vô giá để mình làm tốt hơn ở những bước tiếp theo. Thành hay bại phải là do mình thì sự nghiệp mới là của mình".