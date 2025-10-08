"Phương Oanh là người khổ nhất"

Đang là bộ phim hot trên khung giờ vàng, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh luôn thu hút sự chú ý, bàn luận của người xem sau mỗi tập phát sóng. Bởi trong mỗi người phụ nữ như Mỹ Anh (Phương Oanh đảm nhận), Hoàng Lam (Quỳnh Kool đảm nhận) và Kim Ngân (Việt Hoa đảm nhận) lại mở ra một câu chuyện khác nhau về cuộc sống, hôn nhân, cách lựa chọn của mình khiến người xem đồng cảm.

Trong 3 cô gái này, nhân vật của Phương Oanh - Mỹ Anh là người dường như có cuộc sống trọn vẹn nhất. Mỹ Anh có chồng điều hành công ty, con con trai học trường quốc tế, sống trong căn chung cư cao cấp. Cô cũng luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, xinh đẹp, thông minh và khéo léo trong cách ứng xử với mọi mối quan hệ.

Trong số 3 cô gái, vai diễn của Phương Oanh - Mỹ Anh được coi là hình mẫu phụ nữ có mọi thứ mà ai nhìn vào cũng ao ước

Cũng bởi vậy mà trong nhóm bạn 3 người, Mỹ Anh vừa là chị cả lại luôn là hình mẫu mà Kim Ngân hay Hoàng Lam mong muốn hướng đến. Một người phụ nữ đảm đang, nấu ăn ngon, biết chăm sóc chồng lại có tư duy nhạy bén trong công việc.

Nhìn vào ai cũng nghĩ, nhân vật của Phương Oanh quá toàn diện, không có điểm gì để chê. Tuy nhiên, nếu để so ra chi tiết, đây lại là người phụ nữ khổ nhất. Bởi phía sau dáng vẻ điềm đạm và những bữa cơm tròn đầy, cô là người gồng gánh cả một mái nhà, gồng cho chồng, gồng cho con, và gồng luôn cả cho chính niềm tin vào hạnh phúc của mình.

Mỹ Anh mất mẹ từ nhỏ, thiếu vắng tình yêu thương từ sớm nên sớm hình thành thói quen “tự lo mọi thứ”. Khi lập gia đình, cô dốc hết sức mình để vun vén từ những ngày chồng còn loay hoay lập nghiệp, cô vừa làm vợ, vừa làm bạn đồng hành, vừa là người quán xuyến việc nhà. Mỹ Anh thuộc kiểu phụ nữ luôn tin rằng, nếu mình cố gắng đủ, hạnh phúc sẽ bền lâu. Nhưng trớ trêu thay, chính những người hi sinh quá nhiều lại thường là người chịu nhiều tổn thương nhất.

Lui về làm hậu phương, luôn làm mọi thứ tốt nhất cho công việc của chồng nhưng khi chồng thành đạt, cuộc hôn nhân của họ bắt đầu có những dấu hiệu rạn nứt. Không chỉ bận rộn hơn, ít quan tâm đến những gì đang xảy ra trong gia đình, chồng của Mỹ Anh còn có không ít “bóng hồng” vây quanh.

Phương Oanh là người "gồng gánh" cho sự nghiệp của chồng trong phim, cô chu toàn từ nội trợ đến công to việc lớn khác

Những “tiểu tam” không nhất thiết phải xấu xa, đôi khi họ chỉ xuất hiện đúng lúc đàn ông yếu lòng. Còn Mỹ Anh, dù cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ấy, vẫn chọn im lặng. Cô sợ làm ầm lên sẽ khiến gia đình vỡ vụn, sợ con cái tổn thương, sợ cả việc người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Cô thà để trái tim mình nứt ra từng vết nhỏ, còn hơn là để cả mái nhà sụp đổ.

Trong khi đó, Hoàng Lam - nhân vật của Quỳnh Kool lại là đại diện của thế hệ phụ nữ khác, trẻ trung, mơ mộng và có phần bồng bột. Lam có thể phạm sai lầm, có thể vụng về, nhưng ít nhất, cô dám sống thật với cảm xúc của mình. Cô biết buồn, biết giận, biết cãi nhau, nhưng rồi cũng biết tự vực dậy. Lam không hoàn hảo, nhưng cô không bao giờ để bản thân bị mắc kẹt trong những khuôn mẫu “phải làm dâu tốt”, “phải hi sinh cho chồng”.

Đó là điều Mỹ Anh chưa bao giờ học được: Yêu bản thân trước khi yêu ai khác.

Còn Kim Ngân - nhân vật của Việt Hoa là kiểu phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. Cô từng chịu tổn thương, từng mất niềm tin, nhưng không vì thế mà gục ngã. Ngân chọn cách làm lại từ đầu, chọn đứng dậy bằng đôi chân của chính mình. Cô hiểu rằng hạnh phúc không đến từ người đàn ông bên cạnh, mà đến từ chính sự bình yên trong tâm hồn mình. So với hai người còn lại, Kim Ngân có thể bị xem là tình duyên trắc trở nhưng thật ra, cô là người đã đi qua nỗi đau và biết cách bảo vệ bản thân khỏi nó.

Khi khán giả đặt ba người phụ nữ này cạnh nhau, sự đối lập trở nên rõ rệt. Và người khổ nhất vẫn được khán giả bình chọn là Mỹ Anh.

Cô luôn đặt chồng, con cái lên vị trí ưu tiên hơn cả chính mình. Khi gặp chuyện, Mỹ Anh cũng khó có thể bày tỏ ra bên ngoài hơn so với những người phụ nữ khác. Do đó không ít người xem nhận định, Mỹ Anh dường như đang dần quên mất chính bản thân trong cuộc đời này.

Một số bình luận của khán giả: - "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng nhìn kiểu như Phương Oanh tưởng trọn vẹn nhất có khi lại nhiều vấn đề nhất". - "Vô tư như Quỳnh Kool khéo lại sướng, Việt Hoa thì độc thân tự do tự lo chứ Phương Oanh coi bộ vất vả nhất". - "Tôi thì thấy trong phim này ai cũng khổ nhưng Phương Oanh là người khổ nhất. Lui về làm hậu phương, gồng gánh cả sự nghiệp của chồng, xong lại phải đối mặt với người thứ ba". - "Phụ nữ càng tháo vát, càng chu toàn thì càng chịu nhiều tổn thương mà. Vai diễn của Phương Oanh ngoài đời cũng nhiều người như vậy". - "Cảm giác lúc nào cũng phải gồng lên để lo trọn vẹn mọi chuyện, mệt mỏi lắm. Phụ nữ như Phương Oanh người ngoài chưa kịp làm khổ thì cũng đã tự mình làm khó chính mình rồi".

Khán giả cũng hiếm khi thấy Mỹ Anh thật sự tươi tắn, vui vẻ mà lúc nào cũng căng thẳng, gồng mình lên để chu toàn mọi việc

Nhìn Mỹ Anh, người ta thấy hình ảnh của không ít người phụ nữ ngoài đời thật. Họ cũng từng bỏ qua ước mơ cá nhân để lo cho chồng con, từng xem gia đình là điều thiêng liêng nhất và từng nghĩ hi sinh là con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc. Họ giỏi giang, bản lĩnh, luôn biết nghĩ cho người khác, nhưng lại quên mất mình cũng cần được yêu, được yếu đuối, được tựa vào ai đó mà không thấy có lỗi.

Ngày nay, phụ nữ có thể thành công trong công việc, có tiếng nói trong xã hội, nhưng đâu đó, vẫn còn rất nhiều người giống như nhân vật mà Phương Oanh đang thể hiện. Họ âm thầm đứng sau người đàn ông của mình không phải vì họ không đủ mạnh mẽ để bước đi, mà vì họ tin vào giá trị của sự gìn giữ. Chỉ là, đôi khi giữ quá lâu, người ta không nhận ra mình đã bỏ quên mất điều gì.

Có thể, Gió ngang khoảng trời xanh không chỉ kể về những mâu thuẫn hôn nhân, mà còn là lời nhắc nhẹ với tất cả phụ nữ: Hãy thương lấy mình trước khi thương người khác. Hãy dám nghỉ khi mệt, dám nói khi tổn thương, dám buông khi không còn hạnh phúc. Bởi hạnh phúc thật sự không phải là giữ được ai, mà là giữ được sự bình yên trong lòng.