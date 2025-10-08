Admin fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh là ai mà "quăng miếng" cười mệt, hot quá hot?

Thời gian qua, nhiều tài khoản MXH của các cơ quan đoàn thể nhà nước, lực lượng vũ trang,... khiến cộng đồng mạng phải bất ngờ vì cách tiếp cận với công chúng gần gũi. Ví dụ điển hình là fanpage Thông tin Chính phủ.

Mới đây, netizen tiếp tục được phen ngỡ ngàng với content hài hước đến từ fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh - trang thông tin chính thức của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh.

Fanpage này gây bất ngờ bởi các bài đăng dí dỏm, bắt trend nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần tuyên truyền, cảnh báo. Ở thời điểm hiện tại, viral nhất là bài đăng vào ngày 6/10 với nội dung:

“ỦA? Mắc mớ gì buồn là phải chơi ma túy? Rồi bị bắt đi “tò” (tức là đi tù) còn buồn hơn gấp trăm lần á”.

Bài đăng đang được chia sẻ rầm rộ (Ảnh chụp màn hình)

Tính đến trưa 8/10 - sau hơn 2 ngày đăng tải, bài đăng nhận về 59k lượt yêu thích, 23,6k lượt bình luận và 13k lượt chia sẻ. Không chỉ cư dân mạng mà nhiều người nổi tiếng như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, chị đẹp Diệp Lâm Anh, cựu hot girl Vân Navy,... cũng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú với phía dưới bài đăng này.

Về phần fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh, admin cũng tích cực tương tác với mọi người, trả lời comment với nội dung hài hước và tinh tế.

Chẳng hạn như Diệp Lâm Anh thắc mắc: “Cán bộ bữa nay thư giãn vậy?”, admin liền rep: “Thư giãn cho dễ tiếp thu chị Cún ạ!!!”. Và tiếp theo là màn kẻ tung người hứng của Diệp Lâm Anh và admin, chị đẹp ủng hộ cách tiếp cận mới này còn admin dặn chị đẹp nhớ quay lại tương tác ủng hộ.

Màn đối đáp của Diệp Lâm Anh và admin page Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh (Ảnh chụp màn hình)

Với cư dân mạng, admin page Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh giữ vững phong độ dí dỏm nhưng cũng rất chừng mực. Khi có người hỏi “Cán bộ đã trải qua A50 và A80 như nào mà giờ cán bộ hài hước đáng yêu dữ vậy?”, admin liền trả lời đi vào lòng người: “Của dân, gần dân, do dân, vì dân… hài hước cũng là học từ dân!”.

Mê cái cách admin page Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh trả lời cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)

Đương nhiên là không quên khẳng định mình là chính chủ (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên cũng chính vì sự nhiệt tình trả lời comment này dẫn đến một tình huống trớ trêu với fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh. Đó là bị nền tảng… khoá comment.

Lý do đến từ việc này là do sau bài đăng viral, tần suất tương tác của page Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh tăng đột biến. Điều này khiến nền tảng hiểu lầm admin dùng bot để rep bình luận cư dân mạng nên giới hạn đăng bài và comment để “bảo vệ cộng đồng khỏi spam”. Không ai đỡ được cú twist này!

Sau khi bị khóa comment, page Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh đành phải trả lời bình luận của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bằng story. Khi nam nhạc sĩ nói: “Buồn thì sáng tác nhạc có lý hơn đúng không cán bộ?”, admin trả lời: “Chào cụ! Admin đang bị tạm khóa comment. Cụ có thể sáng tác một bài tôn vinh sự hy sinh của lực lượng Cảnh sát ma tuý không ạ?”.

Page Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh bị khoá comment nên phải trả lời nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bằng story (Ảnh chụp màn hình)

Một post khác cũng đang viral của page Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh (Ảnh chụp màn hình)

Về phía dân tình, ai nấy đều bày tỏ sự thích thú vì cách tiếp cận vui vẻ, hài hước của page Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh. Bài đăng của admin không chỉ viral trên Facebook mà còn viral các nền tảng khác như Threads, TikTok,... Đồng thời nhiều người cũng mong mô hình này có thể nhân rộng với nhiều tài khoản MXH của các cơ quan chính quyền và nhà nước khác.

Cư dân mạng ở các nền tảng khác cũng bày tỏ sự thích thú với tài khoản Facebook Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh (Ảnh chụp màn hình)

