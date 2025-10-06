Shark Bình dùng từ "khắc nghiệt" khi nói về dạy con, Phương Oanh cũng phải thừa nhận

Vừa là một doanh nhân nổi tiếng và giàu có vừa là bố 4 con nên Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981) thường có những chia sẻ về việc con cái. Đặc biệt vị “cá mập” này còn thẳng thắn nói về chuyện tài sản thừa kế dù con trai lớn mới 16 tuổi và 2 em bé nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi.

Vợ chồng Shark Bình

Trong cuộc trò chuyện trên The Investors (Người đầu tư) mùa 2, Shark Bình cho rằng việc chuyển giao thế hệ trong gia đình cũng như doanh nghiệp đều có cái bẫy “con nhà giàu vượt sướng”. Nhiều rich kid không muốn nối nghiệp cha mẹ, khiến gia đình dần mất đi nghề cốt lõi. Vì vậy điều quan trọng là phải giữ được tinh thần khởi nghiệp và lao động thực sự, bắt đầu từ những việc nhỏ. Hiện tại, doanh nhân này có quan điểm “toàn bộ tài sản này là của bố mẹ, không phải của các con” và con phải tự tìm con đường riêng của mình.

Nguyên văn chia sẻ của Shark Bình:

“Một vấn đề thực sự đau đầu, thậm chí là một lời nguyền đối với bất kỳ gia tộc nào: ‘Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời’. Qua quan sát của tôi ở cả Việt Nam và các nước trong khu vực, việc chuyển giao thế hệ vô cùng khó khăn. Khi thế hệ sau sinh ra đã quá đủ đầy, họ thường có xu hướng xa rời nghề gốc của gia đình. Khi cha mẹ lập nghiệp từ những nhà máy, nhà xưởng, thì con cái của họ - các rich kid (con nhà giàu) lại không thích những công việc chân lấm tay bùn đó. Họ có xu hướng chuyển sang lĩnh vực tài chính. Theo quan điểm của tôi, khi cả xã hội đều đi đầu tư thì ai sẽ là người làm ra sản phẩm? Dần dần, gia đình sẽ mất đi cái nghề chính, và tôi luôn tin rằng làm gì thì làm, vẫn phải có một cái nghề cốt lõi. Hệ quả là thế hệ sau bắt đầu mất động lực, mất khát khao. Họ nhìn thấy những cơ hội nhỏ thì không thèm làm. Nhưng chính chúng ta, và cả thế hệ cha mẹ chúng ta, đều đi lên từ những thứ nhỏ bé. Bản thân tôi 20 năm trước cũng bắt đầu từ những ý tưởng mà cả thiên hạ cho là viển vông, vô nghĩa. Nhưng nếu đi đúng xu hướng, những cái nhỏ đó sẽ trở thành cái to lớn trong tương lai, thậm chí thay thế cả những mô hình kinh doanh cũ. Đứa con lớn nhất của tôi năm nay mới 16 tuổi, nên tôi cũng chưa thực sự bước vào giai đoạn đó. Nhưng việc định hướng phải bắt đầu từ sớm. Tư tưởng cá nhân của tôi, cũng giống một số gia đình ở phương Tây, là phải làm rõ: ‘Toàn bộ tài sản này là của bố mẹ, không phải của con’. Thậm chí, với các gia tộc lớn ở Nhật, họ còn cho con cái đi làm thuê ở các doanh nghiệp khác cho đến khi cha mẹ già yếu mới gọi về. Tôi sẽ cố gắng thổi cho các con ngọn lửa đam mê, giúp chúng tìm ra con đường của riêng mình, dù có thể khác với tôi. Có rất nhiều phương pháp, nhiều con đường, nhiều cách tiếp cận phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng nhà nhưng mấu chốt là phải có nhận thức và sự chuẩn bị. Tôi cũng sẽ khuyến khích con mình đi làm startup, vì tôi tin rằng, con đường startup chính là môi trường rèn luyện tốt nhất”.

Ngoài ra khi được hỏi về cách xử lý nếu các con khởi nghiệp và gọi vốn từ bố, Shark Bình cho biết: “Tất nhiên sẽ có sự ‘ưu ái’, nhưng sự ưu ái ở đây sẽ mang hình thức khắc nghiệt hơn. Tôi sẽ soi kỹ hơn, dìu dắt kỹ hơn. Hoặc tôi sẽ gửi dự án cho người khác thẩm định hộ, cũng giống như việc các bác sĩ thường không mổ cho người thân của mình, để đảm bảo sự khách quan và không để các yếu tố tình cảm làm ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn”.

Con trai lớn của Shark Bình mới 16 tuổi nhưng đã cao hơn bố

Sự nghiêm khắc này cũng được Phương Oanh xác nhận. Trong chia sẻ với truyền thông ở hậu trường show Bước Nhảy Hoàn Vũ, cô cho biết chồng khá nghiêm khắc, ít khi thể hiện ra ngoài nhưng đầy trách nhiệm.

"Oanh thấy anh ấy khá nghiêm khắc và có phần lạnh lùng khi dạy các con. Tuy nhiên, với riêng Oanh thì anh ấy hoàn toàn khác, rất ngọt ngào và thường làm nũng vợ. Dù yêu thương các con, anh ấy ít thể hiện ra ngoài mà thay vào đó là cách dạy dỗ kỷ luật và nguyên tắc", Phương Oanh chia sẻ.

Vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình cũng luôn đồng lòng trong việc nuôi dạy con cái. Cả hai thường xuyên thảo luận để tìm ra cách giáo dục tốt nhất cho các con và theo Shark Bình, 5 năm đầu đời của con cần nhiều sự chăm sóc và dạy dỗ từ mẹ.

Theo các bài đăng của Shark Bình, dù bận rộn nhưng doanh nhân vẫn dành thời gian đưa con lớn đi chơi, chăm sóc con nhỏ khi vợ bận công việc, để các con được chia sẻ và gắn bó với nhau.

Shark Bình cũng dành nhiều thời gian cho các con

Là người mẹ, Phương Oanh có phần dịu dàng, gần gũi hơn trong cách chăm sóc và quan điểm nuôi dạy con. Cô từng khóc nức nở trên sóng truyền hình khi chia sẻ với MC Nguyên Khang về chuyện mới sinh con xong mà đã đi show:

“Em mới sinh được mấy tháng thôi mà lại sinh đôi 2 bé. Nên em nghĩ phải bằng sức mạnh vô hình gì đấy mới làm cho em vượt qua được giới hạn của mình. Em thấy rất hạnh phúc vì em muốn sau này khi con em lớn lên, con nhìn thấy hành trình nỗ lực của mẹ thì em có thể nhắc nhở các con là: Dù mình có là ai hay mình có như thế nào thì không bao giờ được ngừng cố gắng và nỗ lực”.

Phương Oanh khóc nức nở khi nhắc về các con

Ngoài ra trên các tài khoản MXH, Phương Oanh thường cho các con lên sóng, luôn đồng hành và chia sẻ nhiều khoảnh khắc dễ thương của 2 con. Cô không ngại thể hiện tình cảm, thường xuyên chia sẻ hình ảnh ấm áp bên con, từ những buổi dạo chơi, ngày đầu tiên đi học đến các chuyến du lịch. Với cô, việc đồng hành không chỉ là chăm sóc mà còn là cách để nuôi dưỡng sự gắn kết và thấu hiểu giữa mình và các con.

(Tổng hợp)