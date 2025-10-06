"Lâu đài kỳ dị" 7 tầng, cao 18m, xây bằng quần áo rách của gã điên cất giấu nhiều đau thương

Giữa vùng quê hẻo lánh ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), nổi bật lên một “tòa lâu đài” kỳ dị cao 7 tầng, dáng nghiêng. Căn nhà này được xây nên mà không có một cây thép hay bao xi măng nào, toàn bộ kết cấu là đất, gạch cũ, xen lẫn đá, gỗ cũ, thậm chí là quần áo rách. Một điều đặc biệt nữa là tất cả đều được một người nông dân một tay đắp nên suốt gần 3 năm, từ năm 2013 - 2016.

Toàn cảnh tòa lâu đài độc lạ.

Đã có rất đông người đến chụp hình tại căn nhà này.

Thiết kế độc lạ, lại “mọc” lên ở giữa làng quê khiến nhiều người thêm phần tò mò về chủ nhân - mục đích xây dựng căn nhà này. Từng có thời điểm vào năm 2016, sau khi hoàn thành xong những bức ảnh về căn nhà này sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng loạt du khách du lịch, những người làm vlogs về chủ đề độc lạ trên mạng xã hội tới “check-in”.

Từ đây, những câu chuyện về hành trình xây dựng căn nhà, chủ nhân và ý nghĩa đặc biệt của căn nhà này được mở ra. Trở thành một “huyền thoại” về ngôi nhà có 1-0-2 ở Trung Quốc.

Trên mạng, người ta gọi đây là “lâu đài đất Sơn Đông”, còn dân làng thì đã quá quen với hình ảnh người đàn ông tóc bạc, dáng gầy nhỏ, mỗi ngày đều lầm lũi kéo xe đi nhặt đá, xúc đất về xây. Tòa nhà “xiêu vẹo như sắp đổ”, tiềm ẩn nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Nhưng điều đó không ngăn nổi dòng người tò mò kéo tới ngôi làng nhỏ để tận mắt chứng kiến công trình kỳ dị.

Và chủ nhân của ngôi nhà này là lão nông Hồ Quang Châu (SN 1961, tại Trung Quốc). Là con cả, ông sớm phải bỏ học năm 13 tuổi để đỡ đần bố mẹ và chăm hai em trai. Từ nhỏ, ông được mọi người trong làng khen ngợi là ngoan ngoãn, hiếu thảo, đáng tin cậy.



Lão nông Hồ Quang Châu.

Cuộc sống bình lặng trôi qua cho đến một cơn sốt định mệnh khi Hồ Quang Châu ở tuổi thanh niên. Không được chữa trị kịp thời, ông bị tổn thương não vĩnh viễn, dẫn đến suy giảm trí tuệ. Từ một thanh niên nhanh nhẹn, anh cả trở thành “người ngơ ngẩn” trong mắt xóm làng. Biến cố nối tiếp biến cố. Bố mẹ lần lượt qua đời. Hai người em trai cũng sớm rời quê đi làm xa, rồi chẳng bao lâu sau đều qua đời vì bệnh nặng và tai nạn. Hồ Quang Châu trở thành người cuối cùng còn sống trong gia đình, sống nhờ sự cưu mang của hàng xóm.

Trước khi rời quê, hai người em từng hứa với người anh trai thiệt thòi: “Khi có tiền, tụi em sẽ về, xây nhà 7 tầng cho anh ở, rồi cưới vợ, sống sung túc như người ta.”

Lời hứa tưởng như bâng quơ ấy lại in sâu trong tâm trí Hồ Quang Châu. Năm 2013, ông bắt đầu một hành trình mà không ai có thể tưởng tượng: Tự tay xây “nhà 7 tầng” để chờ em trai trở về, đúng như lời hẹn năm nào.

Mỗi ngày, ông đẩy chiếc xe cũ ra đầu làng, nhặt đá vụn, đào đất, gom gỗ thừa và quần áo rách… rồi tỉ mẩn đắp từng tầng. Không xi măng, không thiết kế, không kỹ sư.

Clip căn nhà.

Dù bị ngã từ mái nhà xuống trong quá trình xây, dù bị chính quyền và hàng xóm nhiều lần khuyên ngăn vì nguy hiểm, Hồ Quang Châu vẫn không từ bỏ. “Các em sẽ về, không có nhà sao được…”, ông thường lẩm bẩm như vậy trong lúc xây nhà.

Năm 2016, sau gần 3 năm miệt mài, công trình 7 tầng đất, cao khoảng 18m chính thức “hoàn thành”.

Tuy vậy, xét về kết cấu, ngôi nhà là một “quả bom nổ chậm”: Móng không vững, tường đất dễ sụt lở, độ nghiêng lớn. Nhưng vì ông Quang Châu mắc bệnh về tâm thần, chính quyền quyết định không cưỡng chế tháo dỡ để tránh gây kích động, mà xây thêm một căn nhà nhỏ kế bên để ông sinh sống.

Công trình nguy hiểm được dựng biển cảnh báo, rào chắn xung quanh, nhưng vẫn được giữ nguyên hiện trạng.

Gần 10 năm trôi qua, “lâu đài đất” đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn là điểm check-in rầm rộ như thời kỳ đầu nhưng vẫn sừng sững ở đầu làng, như một tàn tích đặc biệt, gắn liền với câu chuyện về tình anh em và một lời hứa chưa bao giờ phai.

Nguồn: Sohu.