Tình tiết mới vụ cha dượng bạo hành con gái riêng của vợ: Hàng xóm tố cáo điều kinh khủng

Nóng hơn bao giờ hết đang là những diễn biến xoay quanh vụ việc chồng đánh vợ, con gái, xảy ra ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Clip trích xuất camera ghi lại quá trình bạo hành thô bạo này đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, truyền thông vào cuộc, nhiều người hỏi han về tình hình hiện tại của bé gái.

Người đàn ông sau khi đánh vợ đã tiếp tục bạo hành con gái riêng của vợ.

Song, phía Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết vẫn đang tiến hành xác minh, xử lý vụ việc. Sẽ có thông báo chính thức sau khi làm rõ.

Lúc này, nhiều phóng viên đã tìm đến khu chung cư, nơi được cho là chỗ ở của gia đình lộ clip trích xuất từ camera. Chia sẻ với 163, một người hàng xóm có tên viết tắt là Q.T cho biết căn hộ này vốn khá yên ắng, nhưng vài tháng gần đây, sau khi con riêng của người phụ nữ dọn về sống chung thì thường xuyên phát ra tiếng la hét và tiếng trẻ khóc vào ban đêm.

“Mỗi lần cãi nhau, đèn phòng khách sáng đến tận khuya, có đêm còn nghe tiếng đập mạnh, như ai đó ngã xuống sàn. Sau đó là im lặng. Sáng ra, người phụ nữ vẫn dắt con đi học, trông như chẳng có chuyện gì", một hàng xóm kể lại.

Có người chia sẻ rằng từng nhìn thấy hai mẹ con ngồi ở hành lang, cầu thang. Trên tay bé gái có vết bầm, nhưng khi hàng xóm hỏi, người mẹ chỉ đáp: “Tự ngã thôi”.

Một số người còn cho biết, người đàn ông trong clip thường xuyên uống rượu, về nhà muộn và hay nổi nóng. “Thật ra, đây không phải lần đầu. Tụi tôi nghe thấy suốt, nhưng chị ấy cứ bảo là chuyện nhỏ. Ai ngờ lần này nghiêm trọng đến vậy”, Q.T nói thêm.

Khi được hỏi về lời đồn trên mạng xã hội - chuyện tái hôn, con chung và con riêng, hàng xóm xác nhận rằng đó là sự thật. Theo đó, cả người đàn ông và người phụ nữ đều trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có con riêng trước khi tái hôn. Cậu bé trong phần đầu của clip đang được viral trên mạng xã hội là con riêng của chồng, còn cô bé bị bạo hành là con riêng của vợ.

Cả hai tái hôn, song cũng không hòa hợp.

Tờ 163 cũng cho biết thêm căn hộ nơi được cho là chỗ ở của vợ chồng này khóa kín, gia đình không muốn chia sẻ gì thêm. Bé gái được cho là đang an toàn.

Ngày 9/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thạch Sư (tỉnh Phúc Kiến) cho biết đã can thiệp ngay sau khi clip lan truyền, và đang “theo dõi, xử lý vụ việc”. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về tình trạng của hai mẹ con, cũng như việc người đàn ông có bị tạm giữ hay không.

Trên MXH, hashtag “người đàn ông Phúc Kiến ném bé gái" đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem, hàng chục nghìn bình luận yêu cầu “công bố kết quả điều tra, bảo vệ an toàn cho mẹ con nạn nhân”.

“Rõ ràng hàng xóm đã nghe thấy, thậm chí từng chứng kiến dấu hiệu bạo lực, nhưng không ai báo. Khi mọi thứ được camera ghi lại, thì đã quá muộn,” một tài khoản bình luận.

Nguồn: Douyin, 163.