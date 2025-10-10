Clip chồng đánh con gái riêng của vợ tàn bạo, trích xuất camera phòng khách gây phẫn nộ

Mới đây, trên mạng xã hội Douyin (tương tự TikTok tại Việt Nam), đoạn clip ghi lại cảnh bạo lực gia đình một cách thô bạo đã nhanh chóng viral, khiến cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ. Trong clip, người đàn ông được cho là tức giận đã đánh con gái, đẩy cô bé ngã xuống sàn nhà, nằm bất động.

Clip chồng bạo hành vợ và con gái: Nguồn: Douyin.

Sự việc xảy ra tại một ngôi nhà ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Camera giám sát ghi lại rằng vào khoảng 13h42 phút, ngày 5/10 vừa qua, gia đình này xảy ra mâu thuẫn.

Nguyên nhân dẫn tới vụ việc được cho là bắt nguồn từ những xích mích nhỏ: Cô con gái mải chơi cùng anh trai, không chịu làm bài tập nên người phụ nữ đã tắt tivi. Người đàn ông từ trong phòng bước ra, thấy bát đũa trên bàn ăn vẫn chưa rửa, bắt đầu lớn tiếng và cãi vã. Theo clip, người đàn ông đã yêu cầu hai con vào phòng, sau đó anh quay qua hét lớn vào mặt vợ: “Mày đang chọc tức tao à”, rồi liên tục đánh.

Người phụ nữ tiến đến tắt tivi, khi cả hai đứa con đang chơi game trên TV.

Hai vợ chồng xảy ra cãi vã, chồng đánh vợ.

Trong cơn tức giận, người đàn ông chạy vào phòng, nắm tóc và kéo cô con gái ra ngoài, đẩy mạnh khiến bé ngã nhào xuống sàn. Lúc này, người vợ can ngăn cũng bị “tương tác” thô bạo.

Hành động gây phẫn nộ của người đàn ông.

Hành vi của người đàn ông khiến cư dân mạng phẫn nộ vì đứa trẻ bị trút giận, trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.

Trên mạng xã hội, nhiều tin đồn về mối quan hệ của cặp đôi này lan truyền. Theo đó, cả hai tái hôn, bé gái là con riêng của người vợ, trong khi cậu con trai là con riêng của người chồng.

Cũng xuất hiện thông tin chưa được xác minh về tình trạng của bé gái, thậm chí có tin đồn cô bé bị thương nặng hoặc đã qua đời, khiến dư luận càng thêm xôn xao. Song, cũng có nhiều người tự nhận là hàng xóm, cùng làng lại cho biết đứa trẻ đã ổn, gia đình đã làm hòa với nhau,...

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh đưa tin mới nhất, nhân viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thông tin rằng đã đến làm việc ngay sau sự việc và đang tiến hành xác minh, xử lý vụ việc. Về việc người phụ nữ có phải là vợ hợp pháp của người đàn ông hay không, mối quan hệ gia đình và cả tính thực hư của hành vi bạo lực trong clip đang được lan truyền trên mạng xã hội, phía Hội Liên hiệp Phụ nữ cho biết sẽ công bố khi có thông tin chính thức.

Hiện tại, vụ việc vẫn là tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn, thu hút hàng triệu lượt tìm kiếm. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại, muốn tìm hiểu về tình trạng hiện tại của bé gái ra sao, hướng xử lý của cơ quan chức năng như thế nào… Cư dân mạng còn chia sẻ rằng hành vi này không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của bé gái. Nhiều người kêu gọi xử lý nghiêm minh để bảo vệ trẻ em và cảnh báo các vụ bạo lực gia đình khác.

Những bình luận của cư dân mạng: - "Phải làm đến cùng đi chứ, để đứa trẻ ở trong môi trường như thế thực sự là rất nguy hiểm". - "Đây không còn là cãi nhau nữa, đây là bạo lực gia đình rồi, và đứa trẻ là nạn nhân trực tiếp. Không thể tin được, một người trưởng thành lại có thể tương tác như vậy với con gái của vợ. Bé gái hoàn toàn vô tội!” - “Mình chỉ thấy xót xa cho cô bé, sao người lớn lại trút giận lên trẻ nhỏ như thế?” - “Hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc, đừng để đứa trẻ phải chịu thêm đau khổ".

Nguồn: Douyin, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh.