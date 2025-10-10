Vợ chồng Trấn Thành sống như thế này sao?

Không chỉ được chú ý bởi những vai diễn hay gameshow mà Trấn Thành tham gia, cộng đồng mạng còn dành nhiều sự quan tâm đến cuộc sống đời thường của nam nghệ sĩ. Bởi Trấn Thành vốn được nhiều người khen ngợi là người có gu thẩm mỹ tốt, cầu toàn và “chịu chi”. Do đó, dân tình lại càng tò mò muốn biết lối sống của nam MC thường ngày.

Người ta vẫn hay bảo muốn biết tính cách thật của một ai đó, hãy cứ nhìn vào ngôi nhà của họ. Và với Trấn Thành, không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ với không gian sống của anh và vợ - Hari Won.

Được biết, căn hộ của vợ chồng Trấn Thành có giá hơn 20 tỷ đồng, nằm giữa trung tâm TP.HCM. Thời điểm từ năm 2021 - 2023, cặp đôi thường xuyên đăng tải những góc trong căn hộ cao cấp của mình. Đặc biệt là khu trưng bày đồ hiệu, nước hoa, giày dép của hai vợ chồng luôn viral trên MXH.

Tuy nhiên vài năm trở lại đây, cả hai có phần kín tiếng hơn, không còn chia sẻ nhiều về không gian sống. Song, mỗi khi xuất hiện trên clip quay tại nhà, background căn hộ vẫn luôn được dân tình hỏi nhiều nhất và dành nhiều sự ấn tượng.

Trấn Thành - Hari Won là cặp vợ chồng nghệ sĩ được nhiều người yêu mến

Bên trong căn hộ trị giá 20 tỷ đồng

Theo đó, bên trong căn hộ trị giá 20 tỷ được nam MC sắm sửa nhiều thiết bị tiện nghi, sang chảnh. Không gian được thiết kế theo phong cách tối giản với tone màu chủ đạo là xám và ghi. Phần sang xịn nhất có lẽ phải kể đến chiếc view bạc tỷ, nhìn ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Khu vực có diện tích rộng rãi nhất chính là phòng khách, cũng là nơi có thể phóng tầm mắt ra ban công view bao trọn thành phố. Trong phòng khách, Trấn Thành không trưng bày quá nhiều đồ đạc mà chỉ tập trung vào công năng sử dụng với những đồ dùng thiết yếu như sofa, TV cùng một vài món đồ điện tử khác.

Giống như nhiều gia đình sống ở chung cư cao cấp, nam MC lựa chọn nối liền không gian phòng khách với nhà bếp giúp tạo cảm giác gần gũi hơn. Để căn nhà thêm sinh động, vợ chồng đình đám còn trồng cây xanh, trưng những bình hoa nhỏ ở nhà bếp, phòng tắm, ban công và phòng ngủ của mình.

Không gian phòng khách và phòng bếp được nối liền

Đặc biệt nhất trong căn nhà phải kể đến góc phòng thay đồ, nơi trưng bày nhiều món đồ hiệu gồm quần áo, giày dép, túi xách,... Ai theo dõi Trấn Thành từ lâu cũng biết, nam MC là một “tay chơi” nước hoa. Mỗi khi đi du lịch nước ngoài hay đến một địa điểm shopping nào đó, Trấn Thành sẽ luôn tìm mua nước hoa, vừa để dùng vừa để sưu tầm hoặc tặng bạn bè thân thiết. Cũng bởi vậy mà anh thiết kế một chiếc tủ kính riêng để bày biện cẩn thận cho bộ sưu tập nước hoa đắt tiền của mình.

Choáng với góc tủ quần áo, giày dép,... trong căn hộ của cặp đôi

Nể nhất là khu trưng bày bộ sưu tập nước hoa đắt tiền

Ngoài những đồ đạc cần thiết cho căn hộ, Trấn Thành và Hari Won cũng sắm sửa nhiều món đồ công nghệ thông minh, hiện đại, giúp hỗ trợ tốt trong cuộc sống. Cả hai sẵn sàng chi tiền để mua máy lọc không khí, máy lọc nước tự động, bộ sofa Pháp có bảng điều khiển thông minh,...

Bên cạnh đó, một chi tiết được nhiều người để ý, thể hiện sự tinh tế và chỉn chu của gia chủ chính là việc bày trí và lựa chọn, sắp xếp các món đồ “tông-xoẹt-tông”. Để căn hộ đảm bảo được tính tối giản, gọn gàng nhưng vẫn đẹp mắt và tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Nhìn không gian sống này của vợ chồng Trấn Thành, nhiều người bày tỏ “chỉ biết ước”. Bởi một căn hộ đắt tiền, đồ nội thất cao cấp và đầy đủ tiện nghi như này là điều mà ai cũng sở hữu cho riêng mình.

Một số góc trong căn hộ của Trấn Thành

Tổng hợp