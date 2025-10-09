Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng

Một cuộc thi sinh tồn khắc nghiệt kéo dài hơn hai tháng giữa rừng già Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã tìm ra người chiến thắng cuối cùng: Yang Dongdong, 33 tuổi, người đã chinh phục thử thách 70 ngày liên tiếp trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giành giải thưởng 100.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 14.000 USD, khoảng 368 triệu đồng). Câu chuyện của anh không chỉ là hành trình thử thách giới hạn thể lực và ý chí mà còn là minh chứng cho tinh thần sinh tồn bền bỉ và tình yêu thiên nhiên.

Thử thách có tên “Qixing Mountain Cup – Thử thách sinh tồn trong rừng”, được tổ chức vào tháng 7 vừa qua bởi một công ty du lịch địa phương kết hợp cùng các câu lạc bộ thám hiểm ngoài trời. Cuộc thi quy tụ 100 thí sinh đến từ khắp Trung Quốc, được thả xuống khu rừng nguyên sinh hiểm trở của Trương Gia Giới – nơi nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, núi đá dựng đứng, thung lũng sâu và khí hậu biến đổi thất thường.

Dương Đông Đông là một người đàn ông lực lưỡng trước khi vào rừng

Mỗi người chỉ được mang theo một con dao nhỏ và một cây sào tre, không có thức ăn, nước uống hay vật dụng hỗ trợ nào khác. Trong suốt hai tháng, họ phải tự tìm nguồn nước, săn bắt và sinh tồn hoàn toàn bằng sức người, không nhận bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Toàn bộ quá trình được phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt theo dõi mỗi ngày.

Theo thể lệ, 10 thí sinh cuối cùng trụ lại sau 30 ngày sẽ được nhận thêm 200 gram muối và một chiếc bát thép không gỉ – phần thưởng nhỏ nhưng quý giá giữa rừng sâu. Người chiến thắng cuối cùng – người có thể tồn tại lâu nhất mà vẫn đảm bảo sức khỏe sẽ giành giải thưởng 100.000 nhân dân tệ, còn mỗi người vượt qua mốc 30 ngày sẽ nhận 6.666 nhân dân tệ (khoảng 940 USD - khoảng 24,7 triệu đồng).

Sau 70 ngày sinh tồn giữa núi rừng, Yang Dongdong trở thành người duy nhất còn trụ lại, vượt qua giới hạn thể lực, tinh thần và điều kiện khắc nghiệt. Anh tự dựng nơi trú ẩn trên một sườn đồi bằng cỏ khô, dây leo, tre và đá, rồi dùng chỉ từ quần áo cũ để bện dây thừng, làm ghế gỗ nhỏ và đan giỏ bắt cá, cua. Không chỉ dựa vào sức mạnh, Yang còn khéo léo áp dụng kiến thức học từ ông nội thời nhỏ khi đi săn trong rừng, tự chế bẫy để bắt chuột, côn trùng và hái thảo mộc dại để ăn.

Anh chia sẻ: “Khi thức ăn dần cạn, tôi bắt đầu hoang mang, nhưng tôi biết mình phải giữ đủ lượng protein và vitamin để duy trì sức lực. Có lúc tôi phải ăn cả côn trùng và chuột rừng để sống sót.” Nhiều lần Yang bị nôn mửa vì ăn nhầm lá độc, nhưng vẫn kiên cường vượt qua.

Nhiệt độ ban đêm trong rừng rơi xuống dưới 10 độ C, mưa rừng bất ngờ cùng sương lạnh khiến việc sinh tồn thêm phần khắc nghiệt. Đường rừng trơn trượt, rắn và côn trùng độc xuất hiện thường xuyên. Để giữ ấm, Yang lót dương xỉ kín nơi trú ẩn và đốt lửa bằng gỗ khô nhặt được.

Ngày 22/9, khi tên anh được công bố là người chiến thắng, Yang đang ngồi bên đống lửa, hai tay giơ cao, hét lớn trong niềm vui sướng: “Tôi đã vượt qua rồi!”. Anh rời khỏi rừng với 15kg cân nặng giảm sút, mang theo một túi gừng, trái cây và rau dại tự hái, cùng vài chiếc bẫy tre do chính mình chế tạo.

Theo Jimu News, sau khi hoàn thành thử thách, Yang trải qua kiểm tra sức khỏe tổng quát và mọi chỉ số đều ổn định. Dù giảm cân đáng kể, anh vẫn tràn đầy năng lượng và nói chuyện vui vẻ. Bên ngoài cuộc thi, Yang là một người nuôi ong đồng thời nắm cổ phần trong một công ty tổ chức đám cưới. Anh nói, niềm đam mê thiên nhiên của mình bắt nguồn từ tuổi thơ: “Hồi nhỏ, tôi thường theo ông nội vào rừng đi săn. Ông dạy tôi đan giỏ, đặt bẫy và nhận biết các loại cây rừng. Có lẽ chính quãng thời gian ấy đã rèn cho tôi bản năng sinh tồn.”

Sau chiến thắng, Yang dự định chia sẻ kinh nghiệm sinh tồn của mình trên mạng xã hội, nhằm truyền cảm hứng cho giới trẻ khám phá thiên nhiên theo cách an toàn và có trách nhiệm hơn. Anh nói: “Thiên nhiên vừa là thầy, vừa là bạn. Khi tôn trọng nó, bạn sẽ được đáp lại bằng sự sống.”

Câu chuyện của Yang nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng nghìn bình luận ngưỡng mộ. Một người viết: “Nhìn thấy anh ấy ăn côn trùng trong khi người khác chỉ nhai lá cây, tôi biết anh ấy sẽ chiến thắng. Đây là một nhà thám hiểm thực thụ.” Một người khác xúc động hơn: “Yang vào rừng với khát vọng chinh phục, nhưng rời đi với lòng tôn kính dành cho thiên nhiên.”

Giữa thời đại mà con người ngày càng xa cách thiên nhiên, hành trình 70 ngày sinh tồn của Yang Dongdong không chỉ là chiến thắng về sức mạnh thể chất, mà còn là chiến thắng của ý chí, sự sáng tạo và niềm tin mãnh liệt vào bản năng sinh tồn của con người – một lời nhắc nhở rằng đôi khi, chỉ khi ở giữa rừng sâu hoang vu, ta mới thật sự hiểu thế nào là sống.

Theo SCMP