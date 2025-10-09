"Ngáo ngôn", không có cửa tồn tại.

Có một thời, chỉ cần nói to là thành hiện tượng gây chú ý. Chỉ cần biết vài câu triết lý nghe kêu kêu là được tung hô, tăng người follow. Nhưng thời đó qua rồi. Bây giờ, mạng xã hội không còn là sân khấu cho những kẻ “ngáo ngôn” tung hoành. Người ta tỉnh táo hơn, hiểu đời hơn và biết phân biệt đâu là thật, đâu là lừa dối được bọc bằng ngôn từ hoa mỹ.

Ảnh minh hoạ

"Ngáo ngôn" từ huy hoàng đến lụi tàn

“Ngáo ngôn” là kiểu người nói năng như thể đang đứng trên bục chiếm spotlight nhưng nội dung thì… rỗng tuếch. Họ có thể nói suốt 10 phút mà chẳng ai hiểu họ đang nói gì, chỉ thấy rất nhiều từ như “năng lượng tích cực”, “vũ trụ lắng nghe”, “tôi đã vượt qua chính mình”... Nghe thì sang, nhưng nếu bóc tách, chỉ toàn là lời sáo rỗng, đôi khi còn sai cả logic.

Ngày xưa, thứ “ngáo ngôn” này dễ sống. Mạng xã hội còn mới, khán giả dễ tin, dễ ngưỡng mộ. Ai cũng tò mò trước những người dám “nói triết lý”, dám sống “khác biệt”. Vài tấm hình với xe sang, vài video khóc lóc kể chuyện quá khứ khổ cực, vài câu “đánh vào lòng trắc ẩn” - thế là đủ xây dựng một hình ảnh “tự lực", "làm giàu bằng hai bàn tay trắng". Nhưng đời không mãi một màu ảo.

Người xem giờ khác rồi. Sau hàng loạt “cú ngã” của những idol từ “CEO năng lượng”, “người dạy làm giàu”, đến “bậc thầy chữa lành”, công chúng đã quá quen với kịch bản: ban đầu là ngọt ngào, sau cùng là lừa dối. Thế là họ tỉnh. Tỉnh đến mức, chỉ cần nghe ai nói “bạn phải yêu lấy bản thân”, là biết ngay sắp có khóa học 9 triệu kèm theo.

Bây giờ, chỉ cần “ngáo ngôn” một chút là bị bóc mẽ ngay.

Cộng đồng mạng không còn ngồi nghe giảng đạo, mà sẵn sàng fact-check từng câu. Mọi chiêu trò khoe giàu, khoe thành tựu, khoe “bí quyết sống khác biệt” đều bị soi kỹ hơn cả bài kiểm tra chính tả. Chỉ cần sơ hở, ví dụ như khoe căn nhà “tự tay mua được” nhưng bị phát hiện vay nợ chồng chất, hay khoe xe sang mà biển số trùng với một salon, là dân mạng lập tức “bóc phốt” không chừa đường lui.

Cái đáng sợ của thời đại này là: mọi lời nói đều có thể được tra cứu, đối chiếu, và lưu lại. Bạn nói “tôi bắt đầu từ hai bàn tay trắng”? Ok, cư dân mạng sẽ tìm ngay clip bạn nói hồi năm ngoái rằng “bố mẹ tôi cho tôi vài tỷ làm vốn”. Bạn bảo “tôi không quan tâm vật chất”? Thế mà trên story, đầy hình túi hiệu và siêu xe. Mâu thuẫn một cái là xong, hết “uy tín”.

“Ngáo ngôn” sống nhờ ảo tưởng rằng khán giả sẽ mãi tin. Nhưng thực tế, càng ngày người ta càng nhạy. Giờ chỉ cần vài dòng giới thiệu bản thân là netizen đã biết ngay: đây là chiêu xây thương hiệu cá nhân. Không còn ai muốn nghe “hãy tin vào bản thân”, họ chỉ muốn thấy bạn sống thế nào, làm ra tiền bằng gì, đối xử với người khác ra sao.

Ảnh minh hoạ

Khoe khoang cũng không còn sang

Thời khoe nhà, khoe xe, khoe kim cương cũng đang hết thời. Trước đây, khoe giàu được xem là “tạo động lực”. Giờ, khoe giàu lại dễ bị xem là “phô trương rỗng ruột”. Đặc biệt, khi cái giàu ấy không đi cùng sự hiểu biết hoặc nhân cách, nó chỉ khiến người ta thấy… kệch cỡm.

Người tỉnh táo không còn tin vào những “câu chuyện từ tay trắng thành tỷ phú trong 6 tháng”. Họ biết đằng sau hào quang ấy là những khoản vay, là cú đánh bóng hình ảnh, là PR trá hình. Người ta chỉ cần vài cú click chuột là phát hiện ra “ngôi nhà triệu đô” kia thực chất là thuê theo tháng để chụp ảnh. Thế nên, ai còn tin rằng “nói cho đủ sâu là được tôn trọng” - thì xin lỗi, đã lỗi thời.

Chân thật không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để tồn tại. Người ta đang quay lại tìm những giá trị giản dị, thực tế. Những người nói ít, làm nhiều, sống rõ ràng, chính họ mới được tôn trọng. Không cần “vũ trụ lắng nghe”, chỉ cần “bạn làm thật, sống thật”.

Và đó cũng là lý do “ngáo ngôn” đang tự tuyệt chủng. Không phải do ai tấn công họ, mà vì khán giả đã thay đổi. Mọi lời hoa mỹ giờ đều phải được chứng minh bằng hành động. Mọi “năng lượng tích cực” phải được thể hiện qua việc tử tế hàng ngày. Còn nếu chỉ đứng giữa mạng xã hội mà tung hô triết lý, coi thường thực tế – thì xin lỗi, không có cửa tồn tại.

“Ngáo ngôn” từng xâm chiếm MXH, khi con người còn dễ say với những lời hay ý đẹp. Nhưng nay, khi ai cũng có thể kiểm chứng, soi chiếu và phản biện, thời đó đã qua.

Mạng xã hội đang bước vào giai đoạn “lọc thật”: thật thì sống, giả thì rơi. Thế nên, nếu vẫn còn ai mơ mộng rằng chỉ cần nói hay là được tin, chỉ cần khoe sang là được ngưỡng mộ, thì xin nhắc nhẹ:

"Ngáo ngôn", không có cửa tồn tại.