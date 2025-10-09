Thu nhập ổn định, không phải lo bữa cơm hàng ngày nhờ nghề ăn cưới thuê

Tại một số quốc gia, đặc biệt là Hàn Quốc, con số khách mời được coi là thước đo sự thành công, được trọng vọng cũng như địa vị xã hội của đôi trẻ và cả cha mẹ họ. Trong lễ cưới, cha mẹ còn được xem như nhân vật chính, với nghi thức đặc biệt như mẹ của cô dâu và chú rể thắp nến cạnh lễ đường để khởi đầu nghi thức.

Chính vì thế, những dịch vụ cho thuê “bạn giả” – những người đóng vai khách mời trong đám cưới đã ra đời và ngày càng nở rộ. Đây thậm chí trở thành một ngành kinh doanh đúng nghĩa khi vừa giúp cô dâu chú rể lấp đầy không gian tiệc cưới, vừa đem lại cơ hội kiếm tiền dễ dàng cho những người tham gia, chỉ tốn ít công sức và còn được ăn tiệc buffet miễn phí. Thù lao được trả theo số đám cưới mà họ dự, đa số chỉ nhận đám cưới trong ngày cuối tuần.

Với 10 năm kinh nghiệm đóng giả bạn thân của những cô dâu xa lạ, Lee Da-jeong (38 tuổi) cho biết, nhiều cô dâu thường yêu cầu cô tỏ ra thân thiết ngay từ trong phòng chờ trước khi buổi lễ bắt đầu. “Ban đầu thì hơi gượng gạo nhưng các cô dâu thường phản ứng rất tự nhiên khi chúng tôi đến gần trò chuyện, như thể đã quen nhau từ lâu. Cũng có những lúc vui như đang diễn xuất ứng biến vậy”, cô Lee chia sẻ trên nhật báo Korea JoongAng Daily.

Tại Hàn Quốc, số lượng khách mời được coi là thước đo sự thành công của cô dâu chú rể

Công việc của người đóng thế bắt đầu bằng việc điểm danh. Trước khi đến tiệc cưới, Lee và những khách mời khác tập trung tại một địa điểm hẹn trước như ga tàu điện ngầm để điều phối viên xác nhận. Họ được chia thành nhóm nhỏ 2-3 người, tiến vào lễ đường như những người bạn thật sự để tránh bị phát hiện.

Tại đây, những khách mời giả cần thể hiện kỹ năng diễn xuất, vào phòng chờ của cô dâu để trò chuyện, chụp ảnh selfie thân thiết. Sau khi dự lễ và chụp ảnh tập thể, họ sẽ nhận quà tặng là phiếu ăn miễn phí trị giá tối thiểu 50.000 won (gần 1 triệu đồng), hoặc có thể về ngay.

Để nhận thù lao 15.000-30.000 won (khoảng 300.000 - 550.000 VNĐ đồng), họ phải gửi ảnh chụp cùng cô dâu, chú rể cho công ty môi giới để xác nhận đã hiện diện. Thậm chí, một số đám cưới ở ngoại thành còn trả cao hơn, thêm 5.000 - 10.000 won mỗi người và còn có cả dịch vụ xe buýt miễn phí đưa đón từ Seoul.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm công việc này. Các công ty môi giới tuyển người dựa trên yêu cầu cụ thể của khách hàng về giới tính, độ tuổi và phong thái.

Ông Jung Hyung-ki – Giám đốc công ty tổ chức đám cưới Gaja Wedding cho biết, phần lớn khách hàng mong muốn thuê khoảng 5 người đóng giả bạn bè, nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, con số này có thể lên tới hàng chục. Nhóm độ tuổi được ưu tiên nhất là từ 20 đến 30. Thông tin tuyển dụng thường được đăng trong các nhóm trò chuyện trực tuyến, người có nhu cầu chỉ cần gửi tên, tuổi và ảnh chân dung để đăng ký.

Theo trang Oh My News, một người làm công việc ăn cưới thuê cho hay nghề này vất vả hay không phụ thuộc khách hàng là cô dâu hay chú rể. Nếu khách hàng là chú rể, bạn thường không cần phải làm gì. Anh ta chỉ yêu cầu bạn đóng giả người quen bình thường, thỉnh thoảng tiếp vài câu chuyện. Nhưng nếu khách hàng là cô dâu thì sẽ có nhiều điều kiện khắt khe hơn. Một số cô dâu còn yêu cầu bạn kiếm thêm người yêu để đóng giả thành cặp vợ chồng. Làm vậy trông sẽ chân thực hơn trong mắt các vị khách khác".

Một “luật ngầm” trong nghề là tuyệt đối giữ kín bí mật. Những người đóng thế được nhắc nhở phải thận trọng trong từng lời nói để tránh bị khách mời thật phát hiện. Riêng cô Lee đã quyết định rút lui khỏi công việc này sau khi kênh YouTube cá nhân trở nên nổi tiếng. “Tôi dừng lại vì sợ bị nhận ra và làm ảnh hưởng đến đám cưới của người khác,” cô chia sẻ.

Theo các chuyên gia, đám cưới ở Hàn Quốc đã trở thành một sân khấu, nơi các mối quan hệ xã hội bị phơi bày và đánh giá. Nhà xã hội học Seo Kyeong-won cho rằng đám cưới là nơi "các cặp đôi thể hiện địa vị xã hội - một chỉ dấu cho uy tín của cá nhân và gia đình". Nỗi sợ một đám cưới vắng khách, cho thấy chủ nhân có ít mối quan hệ, đã thúc đẩy họ tìm đến dịch vụ đóng thế.

Giáo sư Jung Heon-mok của Học viện Nghiên cứu Hàn Quốc chỉ ra, ngành công nghiệp cưới hỏi Hàn Quốc chưa thay đổi kịp xu hướng xã hội. Ngày nay, mọi người có xu hướng thu hẹp các mối quan hệ nhưng quy mô tiệc, yêu cầu về số khách tối thiểu vẫn không đổi.

"Dường như các cặp đôi lo lắng bức ảnh kỷ niệm trông trống trải. Về bản chất, đây là dịch vụ thay thế cho các mối quan hệ xã hội", ông Jung nói.